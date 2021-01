TRENING: – Det eneste jeg ber om er at byrådslederen tenker på oss unge som sliter under denne pandemien, skriver Moa Elghaouti (23) i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Kyrre Lien, NTB (illustrasjonsbilde)

«25 under 25»: Treningssentrene bør få åpne snart!

Etter at treningssentrene stengte, valgte jeg å skrive brev til byrådsleder Raymond Johansen. Det er problematisk at fritidstilbud og aktiviteter for barn og ungdom holder stengt så lenge.

MOHAMED «MOA» ELGHAOUTI (23), student

Den 6. november 2020 våknet jeg til et nyhetsvarsel på telefonen. Der stod det jeg hadde fryktet lenge. Oslo innførte sosial nedstenging.

Dette innebærer at mye av den typiske hverdagen blir borte for mange barn og ungdommer. Det som er tyngst for min del, er å ikke få lov til å trene.

Trening gir overskudd i hverdagen og har mange positive effekter på både fysisk og psykisk helse. For meg er trening mer enn bare trening. Det er der jeg møter venner, det er der jeg trives best.

Den 7. januar ble den sosiale nedstengingen i Oslo forlenget fram til 21. januar. Smittetallene så bekymringsverdige ut på starten av året, men ser heldigvis nå ut til å stabilisere seg noe. I dag er smittetrenden i Oslo synkende. Jeg håper det kan bety at treningssentrene får muligheten til å åpne dørene snart.

Å få lov til å trene på treningsstudio ser jeg på som et privilegium. Det er et trygt og fint sted der man kan fokusere på mål man har satt seg.

På trening får man også mulighet til å møte på kjente, og å kunne slå av en prat har mye å si for mentale helsen. Det å se forskjellige folk og si hei, spørre hvordan det går med hverandre, gjør så mye med både humør og sinn.

Etter at treningssentrene stengte, valgte jeg å skrive et brev til byrådsleder Raymond Johansen. Jeg synes Raymond gjør en god jobb for byen.

TRENINGSGLAD: – For meg er trening mer enn bare trening, skriver Moa Elghaouti i denne kronikken. Foto: Privat

Det er mye han har gjort for Oslo som er veldig bra og nødvendig. Men jeg er ikke enig i bestemmelsen om at treningssentrene skal holde stengt så lenge.

I brevet spurte jeg om han tenker på den mentale og den fysiske helsen til ungdommer i Oslo. I treningsmiljøet fokuserer vi på å trene for å holde helsen i god form, samtidig som man utvikler seg som person, både mentalt og fysisk.

Jeg har merket en stor forskjell på meg selv og mine venner før og etter treningssentrene stengte dørene. Før de stengte så vi lyst på hverdagen, og selv om vi levde i en håpløs pandemi, så vi fram til to-timers økten på ettermiddagen. Dette var noe vi gledet oss over hver eneste dag.

Jeg er en sprek 23-åring som har holdt på med idrett i hele mitt liv. Jeg er nesten avhengig av å trene. For meg og mange av mine venner, har dette påvirket oss stort. Det er problematisk for mange at byrådslederen bestemmer seg for å stenge alle fritidstilbud og aktiviteter for barn og ungdom så lenge. Det er mange barn og unge som lever trangt, og da tyr noen kanskje til gatene. Nå som alt er stengt kan vi risikere at noen lettere havner i feil miljøer.

Det eneste jeg ber om er at byrådslederen tenker på oss, og ser oss unge som sliter under denne pandemien.

Jeg mener vi må se muligheter og ikke begrensninger. Det bær være mulig å kunne trene og samtidig holde avstand. Kanskje man kan slippe inn færre folk samtidig, kutte ut gruppetimer, eller innføre påbud om munnbind? Det bør være mulig å trene uten at det skal være stor fare. Jeg håper treningssentrene får muligheten til å åpne igjen snart.

Da jeg sendte brevet til Raymond Johansen, tenkte jeg ikke kun på meg selv.

Jeg tenkte på venner, kollegaer, og andre ungdommer.

Hold motet oppe, dette skal vi klare sammen!