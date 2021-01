Kommentar

Regjeringen beordrer hvit januar

Av Astrid Meland

STRAMMER INN NOK EN GANG: Nå får hele Norge regler som i Oslo og andre storbyer, i tillegg til at vi ikke skal ha besøk hjemme de neste to ukene. Foto: Fredrik Hagen

Bakrusen etter julefeiringen ser ut til å bli verre enn vi hadde håpet på.

Det er litt rart å tenke på det nå, at vi før jul gikk og håpet på at den smittenedgangen vi så da, skulle føre til lettelser i coronatiltakene til jul.

Også fikk vi de lettelsene.

Og her kommer bakrusen. Smitten sprer seg etter at folk som kjenner hverandre har møttes i julen, kunne Erna Solberg melde på sin pressekonferanse søndag ettermiddag.

Og hvem er det ikke som føler seg truffet? Det er mange av oss som har vært sammen med flere i julen.

Det skulle vi kanskje ikke ha gjort. På årets siste dag ble det, til tross for lite testing, registrert 717 smittede. Det er ny rekord. Tallet reflekterer det vi gjorde på julaften, en uke før.

Den nye ideen nå er en «kommunikasjonspakke» som skal overbevise oss om å holde oss unna hverandre i to uker. Da skal vi riste julefeiringen og virusene av oss. Erna Solberg truer til og med med bøter.

Det er en to ukers hvit januar Solberg i første omgang innfører. Skjenkingen stenges i hele Norge. Besøk hjemme skal utsettes i to uker. Videregående og ungdomsskole går over til rødt nivå, som vil bety en del hjemmeskole for elevene. Voksne skal ha hjemmekontor om de kan.

FHI har fått mer gjennomslag enn vanlig, ser det ut til. Helsedirektoratet ville nemlig stenge både videregående og ungdomsskole, mens rådet fra FHI var å holde åpent på rødt eller gult nivå.

FHI argumenterer - noe overraskende - med at «covid-19 økte i aldersgruppen da skolene var stengt». De mener elevene var sammen selv om skolen var stengt. Om det er mars de snakker om, må det tallgrunnlaget være rimelig tynt.

Regjeringen har likevel hørt på dem. Og det er klart det er verre å stenge skolene enn kjøpesentrene, som FHI faktisk anbefalte å lukke, uten å få gjennomslag.

Igjen ser vi at regjeringen velger og vraker. For Erna Solberg har til gjengjeld hørt på Helsedirektoratet når det gjelder obligatorisk testing på grensen, noe FHI er mer skeptisk til. De er redd kommunene bruker opp alle krefter på grensetesting, og at det går ut over testing av helsepersonell, vaksinering og smittesporing.

For mange trøndere, nordmøringer og rogalendinger, steder hvor smitten har vært lav tidligere, men nå spres raskt, må det være en lettelse at Solberg tar grep og ikke gir kommunene noe valg.

I Trøndelag og episenteret Trondheim har kommunen holdt treningssenter og skjenking åpent. Det til tross for at det er her og i Rogaland smitten har økt mest de siste 14 dagene.

Nå kan lokalpolitikerne skylde på regjeringen når næringslivet protesterer.

I andre deler av Norge som nesten ikke har smitte, virker det nok mindre nødvendig å ha så strenge opplegg på skoler og stenge skjenkingen.

Og det er jo litt merkelig fra FHI, som for et par dager siden skrev til regjeringen at «rådet om å holde seg mest mulig hjemme og unngå sosial kontakt bør vurderes fjernet. Det er opplagt at etterlevelsen er nokså svak».

Nå er tonen en annen. Og FHI støtter seg på kommunikasjonsfaglige argumenter om at alvorstyngede beskjeder om at et kortvarig, felles løft fungerer.

Og det er klart det er mye symbolikk i dette. Det var vanskeligere å ta budskapet på dypeste alvor i Oslo også i høst, mens det samtidig var mulig å gå ut på bar å drikke seg full.

Men det ser rett og slett mye mørkere ut ved inngangen til 2021, før vaksinene er satt. I Danmark er kapasiteten i helsevesenet presset med over 900 innlagte, til tross for at de har langt strengere tiltak enn oss.

I Sverige er det krise særlig i Skåne, som er blant de regionene i Europa med mest smitte. Men aller verst er det nå sør i England, hvor en mutant sprer seg i rekordfart.

Mer og mer data tyder på at mutanten faktisk er mer smittsom. Og det er fare for flere dødsfall fordi så mange flere kan bli smittet.

Den britiske varianten har også begynt å ta av i Danmark, mens det er registrert bare en håndfull tilfeller i Norge.

I kampen mot klokken har britene bestemt seg for å sette bare en dose vaksine per person i første omgang, for å rekke over flest mulig og unngå sykehuskollaps.

Så alvorlig er dette altså, at de gjør det selv om både vaksineprodusenten Pfizer og USAs coronageneral Anthony Fauci er kritiske til valget.

Men mutasjonene virker rett og slett å være skumlere enn jeg først hadde inntrykk av. Erna Solberg sa i forgårs at Norge antagelig må gå i full nedstenging om varianten sprer seg her.

Helsedirektoratet skriver at med spredning av en mutant som er så smittsom, vil Norges intensivkapasitet være overskredet i løpet av 4–5 uker.

Noe som bekymrer, er muligheten for at mutasjonene gjør barn mer smittsomme.

Om det er slik, betyr det fort et stengt Norge i vintermånedene frem til vi får vaksinert alle dem som kan bli alvorlig syke av coronaviruset.

Det taler for den grensetestingen. For alternativet er at vi går mot et nytt mars. Minst.