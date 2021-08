Kommentar

Vanner ut straffen

Av Leif Welhaven

Thorir Hergeirsson er motstander av at semifinalemotstanderen skal kalles noe annet enn Russland. Fredag møter Norge - i alle fall formelt - «ROC» i semifinalen i Tokyo. Foto: Bjørn S. Delebekk

TOKYO (VG) For andre OL på rad skal Norge spille semifinale mot landet som ikke får bruke sitt eget navn. Straffen er kunstig, mens nerven er så ekte som den kan få blitt.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det største dopingbedraget i idrettshistorien fikk sitt rettslige punktum da straffen mot Russland ble halvert med et pennestrøk. Dommerne i Idrettens voldgiftsrett (CAS) landet på at nok fikk være nok med to års «utestengelse» fra internasjonal idrett.

Selv om den endelige reaksjonen er aldri så blek og blodfattig, har tidsperioden fortsatt ikke løpt ut.

Det er gjeldende sanksjoner mot russerne her i Tokyo. Men bevisstheten rundt temaet er rett og slett ekstremt lav i OL.

Ok, det spilles ikke noen nasjonalsang og det flagges ikke for giganten i øst.

Men for alle praktiske formål er det «business as usual». Troppen som er sendt hit teller 330 russiske utøvere. I skrivende stund har «ROC» sikret seg 52 medaljer.

Dette skaper noen situasjoner som både er litt snodige og verdt å diskutere på et prinsipielt grunnlag.

Én ting er at Russland slapp billig unna formelt. Reelt blir jo det hele enda mer utvannet dersom straffen ikke respekteres fra innsiden.

Temaet er aktuelt i en rekke grener, men det ble tydelig aktualisert på pressekonferansen etter at Norge hadde slitt seg videre mot Ungarn i håndball.

Fra podiet var det ikke et spor av forbehold om hvem Norge skal møte i semifinalen lørdag.

Russland.

Russland.

Russland.

Da jeg tok opp navnet på laget de skal møte med landslagssjef Thorir Hergeirsson, kom svaret kontant fra islendingen. Han vil rett og slett ikke forholde seg til at de skal møte «ROC».

«La oss kalle dem Russland, fordi det er det russiske landslaget», sa Hergeirsson, og oppfordret til å få slutt på gjemmeleken.

Uttalelsen er interessant av flere årsaker.

På den ene siden er det til å forstå at det oppleves rart for utøvere og ledere å skulle kalle motstanderen noe annet enn de er vant til. Det hele fremstår jo som en tullestraff.

Like fullt er det vel bedre med litt enn ingenting, gitt alvorlighetsgraden i hva som er avdekket på systemnivå.

Spørsmålet er hvor klokt det er om aktører i Tokyo aktivt bidrar til å gjøre det som er igjen av sanksjoner enda mindre gjeldende enn de allerede er. Her er et det lett å både forstå Hergeirsson og andres pragmatiske innstilling til saken, men i sum ser vi at idretten selv bidrar til å minimere en allerede minimal straff gjennom å normalisere den russiske statusen.

Dessverre har den amerikanske dopingjegeren Travis Tygart rett. Han sa til VG at «nå kan alle se hvordan denne «utestengelsen» bare er en farse».

Men det er nå engang sånn det er i disse lekene, der det virker som om øvrige nasjoner vil ha minst mulig fokus på annet enn det sportslige.

Og på håndballbanen er det da vitterlig mye å ta tak i foran møtet med det som i alle fall formelt heter «ROC». Etter et solid OL i gruppespillet var det overraskende mye som lugget i kvartfinalen, der veteranen Katrine Lunde bokstavelig talt ble redningen, Norge må opp flere hakk dersom det skal lykkes å få den store revansjen mot en motstander med R som forbokstav.

Selv om han er tydelig opptatt av å kontrollere den følelsesmessige siden ved kampen, har selvsagt ingen i den norske leiren glemt hvor bittert det var da Camilla Herrems bom ble avgjørende på tilsvarende stadium for fem år siden.

Nå er det en gylden mulighet til å si takk for sist.

Norge er klare for den første virkelig store testen.

Mot et Russland som ikke heter Russland. Eller noe deromkring.