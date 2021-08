FORMUESSKATT: Dette er kjernen i problemet: Forskjellene øker, skriver Hadia Tajik. FOTO: Arbeiderpartiet

Vis meg hvem dine venner er…

Reaksjonene fra Gustav Witzøe på at de rikeste må betale noe mer i skatt, viser hvor mye de rikeste har tjent på å ha Høyre i regjering.

HADIA TAJIK, nestleder i Arbeiderpartiet

Debatten om rettferdighet handler ikke om Witzøes personlige økonomi. Men siden han selv har meldt seg på i debatten, og bruker egen økonomi som eksempel, er det rimelig å se det som illustrasjon på en utvikling vi har sett gjennom de siste årene:

Det har blitt stadig flere milliardærer. Nye tall viser at nå er det 326 milliardærer i landet vårt. De rikeste eier en stadig større andel av landets totale formue.

Witzøes formue har også hatt en eventyrlig vekst under Høyre, med nesten en tidobling på åtte år. Av de 30 milliarder kronene formuen hans har vokst med, sier han selv at den økte skatten utgjør 0,5 milliarder kroner. Det betyr at selv med den økte formuesskatten, sitter Witzøe igjen med 29,5 milliarder kroner i vekst.

Til sammenligning har de 10 prosentene med lavest inntekt hatt en inntektsvekst som tilsvarer 300 kroner i årene 2014-2019. Det betyr 16 øre om dagen. I gjennomsnitt betyr det omtrent 0 prosent i årlig inntektsvekst. Det er dermed stillstand for denne gruppen under Erna Solbergs ledelse, samtidig som det er bonanza for de rikeste.

Dette er kjernen i problemet: Forskjellene øker.

Det er et kompliment til Norge at det er lett å bli rik i landet vårt. Det er et tegn på at vi er et land med sterke naturressurser som det går an å skape industrier utav, at vi har dyktige arbeidsfolk som jobber og skaper verdier, at skoletilbudet gir grunnleggende ferdigheter som folk klarer å bygge videre på.

Det hjelper også at det i Norge er mulig å ta mer risiko, uten å risikere like mye som i en del andre land: Mister du jobben, så mister du ikke helseforsikring av den grunn.

Går du uten inntekt en stund, slipper du å lure på om barna har skoleplass. Men årsaken til at dette har vært mulig handler også om at vi har fordelt regningen for det på en rettferdig måte: Alle betaler skatt, men de med mest må betale mest.

De økte økonomiske forskjellene mellom folk er en trussel mot denne likheten. Det at det blir stadig lettere å tjene penger på å ha penger fra før av, samtidig som alminnelige arbeidsfolk kan fortelle at deres hverdag ikke nødvendigvis har blitt bedre eller enklere.

Det har blitt dyrere å pendle, og dyrere å være fagorganisert. Selv maksprisen i barnehagene har økt med nesten 3.000 kroner.

Skattekuttene til de 10 prosent rikeste gjennom åtte år med Høyre utgjør 10,6 milliarder kroner. Med de pengene kunne vi nesten fullfinansiert gratis barnehage.

Alle framskrivninger, også høyreregjeringens egne, viser at om få år har vi ikke penger til å dekke utgiftene til skole, helse og velferd. Paradoksalt nok viser regjeringens egne utregninger at halvparten av skattekuttene de har gitt de siste åtte årene, ville vært nok til å dekke opp for pengene som fellesskapet mangler. Da mener vi det er åpenbart at de som har mest, der noen av dem også sitter på gigantiske formuer, må bidra med noe mer. Alternativet er at de som har minst må betale mer, i form av at velferdstjenestene blir dårligere. Det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet.

Så både ved å bidra til at flere får muligheten til å jobbe, og på den måten utløse flere skatteinntekter, og ved å sørge for at de rikeste bidrar med mer, vil vi finansiere velferdsbehovet på en rettferdig måte framover.

Høyres rike venner forteller at de bekymrer seg for at formuesskatten vil gjøre at norske eiere blir utkonkurrert av utenlandske. Men omsetningen fra selskap som er eid fra utlandet har vært stabil i perioden 2003 – 2019. Både under en Arbeiderpartileda regjering og dagens Høyreregjering.

Det kan se ut som at formuesskatt ikke har noe å si for utviklingen av utenlandsk eierskap. Med andre ord underbygger ikke fakta det høye støynivået Høyre har på denne påstanden.

Flere ganger har Arbeiderpartiet etterspurt dokumentasjon for at kutt i formuesskatten fører til flere arbeidsplasser. Hver gang har Høyre måttet innrømme at det har de ikke. Den dokumentasjonen som derimot finnes, er at formuesskattekuttene øker de økonomiske forskjellene mellom folk - fordi et prosentkutt i skatt betyr lite penger til eierne av de små bedriftene, men enorme beløp til de aller rikeste. Så godt som hele formuesskattekuttet Høyre vil gjennomføre neste periode går til landets 10 prosent rikeste.

Får Arbeiderpartiet gjennomslag for våre forslag om at de rikeste skal betale noe mer i skatt, så betyr det at vi står fast ved skatteforliket fra 2016. Det betyr at vi vil ha en sats som bare er 0,1 prosentpoeng høyere enn Erna Solberg hadde første året i regjering. Det var ikke noen klager å høre fra Witzøe da. Vi foreslår til og med en lavere selskapsskatt enn i 2016, fordi vi ser verdien av forutsigbarhet for bedriftene i tida etter pandemien.

Men de som er vår fremste prioritet, det er alle de hardt arbeidende folka som jobber for Witzøe og andre. Det er de som vil få skattekuttene med Arbeiderpartiet, og det er deres interesser vi kommer til å sette på dagsorden. Blant annet gjennom jobbskaping, ordna arbeidsforhold og velferd for alle.

Witzøe og andre rike Høyrevenner har blitt prioritert i åtte år. Nå er det nok. Med Arbeiderpartiet vil det endelig bli vanlige folk sin tur.