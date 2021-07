Kommentar

Overgangen blir ekstrem

Av Leif Welhaven

Stemningen var stor på tribunen i store deler av fotball-EM. Slik blir det ikke i OL. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Farvel til folkefesten. Hallo til de tomme tribuners ultimate prøvelse.

Klemming.

Skåling.

Elleville jubelscener og ansamling av folkemasser.

Europamesterskapet i fotball ble ikke bare unormalt vellykket rent sportslig sett.

Det fremstod også som en retur til normalitet hva gjelder muligheten til å oppleve noe stort sammen.

Helsemessig kan det diskuteres hvor klokt det er å slippe opp så mye som flere land, og særlig britene, har valgt å gjøre rundt et gigantisk sportsarrangement.

EM kom ikke coronafritt fra frislippet.

Slik så det ut utenfor Wembley under EM-finalen. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Likevel vil veldig mange vil mene at det var verdt det, ikke minst fordi vaksineringen har kommet såpass langt i Europa.

Og etter så lang tid uten publikum på arenaene, var det glede på blå resept å få høre skikkelig lyd igjen.

Men om du trodde at internasjonal idrett med dette er ute av pandemiens klør, er det dessverre ikke virkeligheten.

De olympiske leker er bare dager unna. Rammene vil bli noe helt, helt annet enn vi har fått oppleve den siste måneden. Regjeringen til statsminister Yoshihide Suga innførte mandag «state of emergency» i blant annet Tokyo. Det er fjerde gang myndighetene tyr til dette tiltaket som en del av kampen mot covid-19.

Tiltakene som nå innføres skal vare frem til 12. august. Sommerlekene, som ble utsatt fra i fjor, varer som kjent fra 23. juli til 8. august. Dermed har vi havnet i en lettere absurd situasjon.

Samtidig som det er erklært unntakstilstand i den japanske hovedstaden i hele OL-perioden, skal 11.000 utøvere og flere tusen andre besøkende fra rundt 200 land flys inn til byen.

Det skal bli interessant å se hvordan et slikt eksperiment vil forløpe. Smittesituasjonen i Japan er ikke spesielt alarmerende i seg selv, og en rekke andre land har vært hardere rammet.

Der arrangøren av de olympiske leker derimot sliter tungt, er i arbeidet med å få vaksinert sin egen befolkning. I starten av denne måneden hadde over 80 prosent av befolkningen ennå ikke fått den første dosen, mens nærmere ni prosent av japanerne var fullvaksinerte.

Det er helt andre tall enn i Storbritannia, landet der europamesterskapet nådde sitt klimaks foran et livlig publikum på Wembley. Britiske myndigheter har gjort en serie feil i coronahåndteringen, men har vært i front når det gjelder vaksinering. Mens det skrus til hos OL-arrangøren, varsles det slutt for nær sagt alle coronatiltak i øyriket som huset EM-finalen.

I Japan har motstanden mot å arrangere OL under rådende omstendigheter vært betydelig. Det gjelder både i befolkningen og i landets helsevesen. Men uansett hvor mye det protesteres, kommer Den internasjonale olympiske komité (IOC) til å få arrangere lekene sine på japansk jord.

Altfor mye er bundet opp, både av penger og prestisje, til at noe annet har vært reelt aktuelt.

Spørsmålet er dermed ikke OM vil får noe OL, men hva slags leker vi kommer til å få servert på sensommeren.

Et av de store temaene har vært hvor Japan kom til å lande hva gjaldt tilskuere på de olympiske arenaene. Flere kompromissvarianter har vært på bordet, men for noen dager siden kom nyheten om at publikum er forbudt på de aller fleste arrangementene.

Det underbygger det spesielle i at det velges å gjennomføre lekene, bokstavelig talt koste hva det koste vil. For IOC handler veldig mye om å innfri tv-avtalene, som brødfør store deler av OL-universet. President Thomas Bach jobber hardt for å se det positive i situasjonen. I talen til det 136. IOC-toppmøtet, som for første gang ble avholdt digitalt, snakket han om at lekene i Japan som en mulighet til «feiring av enhet og menneskelig solidaritet», og at lekene kan bli et symbol for håp.

Smittevernregimet under lekene er mildt sagt omfattende for både utøvere, støtteapparat, presse og andre som får slippe inn i Japan.

Hvordan TV-opplevelsen vil bli verden rundt - uten den naturlige atmosfæren som vi er vant til fra de olympiske leker - er ett av veldig mange spørsmålstegn rundt hvordan OL i Tokyo kommer til å bli.

Forskjellen fra EM i fotball til det vi har vært vant til under coronakrisen var stor, og det vil bli merkbart å skulle returnere til de tomme tribuners tv-bilder. Men om du spør arrangøren, er det viktigere å få det gjennomført på et vis enn å kaste inn håndkleet for covid-19. Ikke minst med tanke på å gi folk sportsopplevelser etter en vanskelig tid.

For utøverne som har trent så lenge med OL som karrieremål, er det selvsagt også at enorm betydning å få muligheten til å konkurrere ett år på etterskudd.

Og én ting skal IOC ha kred for. De er kanskje ikke så gode hva gjelder demokrati og slikt, men de er djevelsk dyktige på logistikk. Med eller uten publikum på plass.