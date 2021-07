KRITISK: Reindriftssamer fikk nærmere 90 millioner i erstatning på grunn av ødelagt beite av Norges største vindkraftverk. Innleggsforfatteren er kritisk til at norske artister deltar i en feiring av Fosen Vind. Foto: Heiko Junge

«KONSERT & SAFARI» for å dekke over brudd på FNs urfolksdeklarasjon?

Stian Staysman Thorbjørnsen, Axel Frønes, Dag Ingebrigtsen, Lars Erik Blokkhus og Rune Rudberg møter nå sterk motbør i sosiale medier. De nevnte artistene har nemlig alle takket ja til å opptre på «KONSERT & SAFARI», som arrangeres av det omstridte vindkraftselskapet Fosen Vind 12. august.

CHRISTINA FJELDAVLI, naturverner

Fosen Vind ble i 2019 dømt av Frostating lagmannsrett til å betale 90 millioner kroner i erstatning for å ha ødelagt sørsamiske reinbeiteområder. Av den enstemmige dommen fra Frostating lagmannsrett framkommer det at store beitearealer, i Roan og Storheia, ikke lenger kan brukes til tradisjonell reindrift.

Utbyggeren har anket dommen, og får med seg regjeringsadvokaten som partshjelp i høyesterett. Som sametingspresident Aili Keskitalo har påpekt, viser den norske staten her sitt sanne ansikt. Koloniseringen av Sápmi fortsetter med full tyngde. Den bærekraftige reindriften fortrenges til fordel for et hyklerisk grønt skifte.

Christina Fjeldavli Foto: Privat

Vindkraftutbygningsselskapet Fosen Vind, hvor Statkraft er den største eieren, startet utbyggingen i 2016, før erstatnings- og gyldighetsspørsmålet var avgjort rettslig. Selskapet klarte nemlig å skaffe seg en forhåndstillatelse for bygging. Da FNs komité for eliminering av alle former for rasediskriminering protesterte, valgte Solberg-regjeringen å ignorere det.

I motsetning til landets politiske ledelse, har ikke norske artister skyld i Fosen-utbyggingen. Det er heller ikke gitt at de musikerne som har takket ja til å opptre 12. august, kjenner til de enorme naturødeleggelsene som vindkraftutbyggingen på Fosen har forårsaket.

Spørsmålet er hvordan artistene bør forholde seg når de nå blir informert om hva som har skjedd.

Gjennom FNs urfolksdeklarasjon har Norge forpliktet seg til å gi urfolk et spesielt vern. Blant annet har urfolk «rett til å bevare og styrke sine egne institusjoner, kulturer og tradisjoner, og [...] rett til å utvikle seg slik de selv ønsker og synes er nødvendig».

At Fosen Vind, med norske myndigheters velsignelse, har brutt urfolksdeklarasjonen, er bevist i retten. Kan norske artister tillate seg å ignorere dette? Er det mulig å opprettholde en status som folkekjær artist hvis man bevisst velger å overse strukturell diskriminering og undertrykkelse av den sørsamiske minoritetbefolkningen?

Jeg etterlyser svar fra Stian Staysman Thorbjørnsen, Axel Frønes, Dag Ingebrigtsen, Lars Erik Blokkhus og Rune Rudberg. I tillegg ber jeg om en prinsipiell uttalelse fra Creo- forbundet for kunst og kultur.