Lukasjenko tar sin hevn

Av Ole Kristian Strøm

PRESIDENT: Aleksandr Lukasjenko har styrt Hviterussland siden 1994. Her avbildet i generaluniform i et møte om forsvaret. Foto: Maxim Guchek / BelTA

Aleksandr Lukasjenko er rasende etter protestene sist høst og straffetiltakene fra Vesten. Hviterusslands president tar nå sin hevn.

Tirsdag har 66-åringen sittet ved makten i 27 år - mye lengre enn for eksempel naboen Vladimir Putin.

Den siste tiden har Lukasjenko på flere måter tatt hevn på sine «fiender»:

Et Ryanair-fly med en kjent journalist og aktivist ble tvunget ned i Minsk - og Roman Protasevitsj pågrepet. Han er senere vist fram på hviterussisk TV. Mange tror han blir torturert.

En av Lukasjenkos farligste politiske motstandere, den tidligere Viktor Babariko, ble dømt til 14 års fengsel, angivelig for finansielle lovbrudd. Amnesty er ikke i tvil om at det er politisk betinget.

Sist uke gjennomførte den hviterussiske sikkerhetstjenesten KGB aksjoner mot en rekke uavhengige journalister. Det skjer etter at den uavhengige og viktige nettavisen tut.by ble stengt i mai. De har også aksjonert mot menneskerettighetsorganisasjoner. Dette betyr at uavhengig informasjon fra landet blir stadig vanskeligere tilgjengelig.

Tidligere i sommer har KGB aksjonert mot menneskerettighetsforkjempere.

Lukasjenko truet sist nylig med å stoppe varer fra EU-land som ble sendt gjennom Hviterussland på sin vei til Russland eller Kina. I et regjeringsmøte sammenlignet han sanksjonene fra Vesten, særlig fra EU, som en «krig».

Asylsøkere har de siste ukene flommet over grensen fra Hviterussland til nabolandet Litauen, der den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja holder til. Litauen mener det er et svar fra Lukasjenko på sanksjonene som er innført.

OPPOSISJONSLEDER: Svetlana Tikhanovskaja. Foto: Francisco Seco / AP

De litauiske myndighetene mener at Hviterussland flyr flyktningene inn fra utlandet - for å sende dem over grensen til EU-landet. De vil nå bygge et gjerde på grensen og bruke de militære for å hindre at flyktningestrømmen fortsetter. Asylsøkerne kommer fra land som Irak, Iran, Somalia, Syria, Tyrkia og Sri Lanka.

Lukasjenko vil hevne seg på EU og vise Litauen at de ikke slipper ustraffet fra å gi asyl til ledende folk fra den hviterussiske opposisjonen. Litauens innenriksminister Agne Bilotaite beskriver det som en «hybridkrig» med en ulovlig migrantstrøm som et av våpnene.

EUs migrasjonskommisjonær Ylva Johansson sier til YLE at det er tegn på at Hviterussland kjører flyktningene til den litauiske grensen og hjelper dem til å unngå kontroller ved den litauiske grensen, som altså er EUs yttergrense.

I motsetning til for eksempel Tyrkia er ikke Hviterussland noe naturlig transittland for flyktninger. Lukasjenko sa allerede i slutten av mai at Hviterussland ikke lenger kommer til å hindre migranter i å krysse over til Litauen, som har vært en av de hardeste kritikerne av Lukasjenko og har bedt EU om skikkelig respons på utviklingen i Hviterussland. Nylig ga Vilnius Tikhanovskaja diplomatisk status som det hviterussiske folks valgte representant.

FENGSLET: Viktor Babariko turte å utfordre Lukasjenko i presidentvalget. Han ble fengslet lenge før valget og har nå fått en lang dom. Foto: Ramil Nasibulin / Pool BelTa

Hun hevder selv at hun vant presidentvalget med 80 prosent av stemmene i august 2020. Ifølge den offisielle valgkommisjonen fikk Lukasjenko 80 prosent av stemmene. Hundretusener av mennesker tok til gatene i Minsk og andre hviterussiske byer for å protestere mot valgfusket. Lukasjenko slo ned på demonstrantene med hard hånd, arresterte i alt 35.000 og har klart å presse de fleste av dem til taushet. Det betyr at han nå sitter så trygt at han har overskudd til å slåss med sine politiske motstandere - i og utenfor Hviterussland.

Lukasjenko har altså valgt å «straffe» Litauen og EU på den måten som gjerne skaper usikkerhet i Vesten - med en strøm av flyktninger fra fattige land.

– De vil jo gjerne flytte til det opplyste, rike og koselige Europa, sa Lukasjenko spydig nylig.

Den litauiske regjeringen har innført unntakstilstand og er lovt hjelp fra EU til å takle flyktningestrømmen.

KOMPISER? Vladimir Putin er ingen stor tilhenger av Aleksandr Lukasjenko, men felles fiender gjør at Putin gir støtte til Hviterusslands president. Foto: ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN / POOL / SPUTNIK POOL

Aleksandr Lukasjenko sitter tilsynelatende tryggere enn på lenge. Svært mange hviterussere har gitt opp å fjerne ham. Bare de mest ivrige holder stand, og de puttes i stor grad i fengsel for at de skal hindre å skape trøbbel - eller de flykter utenlands for å fortsette jobben derfra.

Det tenkte også Roman Protasevitsj. Men gjennom den spektakulære operasjonen med Ryanair-flyet klarte Hviterussland å pågripe ham. Siden har han i et intervju med hviterussisk stats-TV tilstått å ha oppviglet til masseprotester og at han respekterer president Lukasjenko. Uttalelsene har nettopp kommet av fri vilje.

Ifølge opposisjonsleder Tikhanovskaja finnes det nå mer enn 500 politiske fanger i Hviterussland.

En av dem er hennes mann. En annen er altså Viktor Babariko, bankdirektøren som ble arrestert fordi han turte å utfordre Lukasjenko i presidentvalget. Amnesty er klare på at han betaler for dette med sin frihet, og at han regnes som en samvittighetsfange. Menneskerettighetsorganisasjonen krever at han blir løslatt. Ingenting tyder på at det vil skje.

Sanksjonene som er satt inn mot Lukasjenko-regimet, har tilsynelatende begrenset effekt. Det skyldes blant annet at den hviterussiske presidenten har støtte fra sin nabo Vladimir Putin, som egentlig ikke er noen stor tilhenger av Lukasjenko, men med felles fiender finner de likevel sammen.

Trolig må det hardere lut til mot Lukasjenkos regime.