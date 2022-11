Kommentar

Trollet er sluppet fri

Shazia Majid

MEKTIG MANN: Tesla-milliardæren Elon Musk har siden i våres forsøkt å kjøpe Twitter. Endelig gikk det i orden. Dette bildet er tatt i Stavanger i sluten av september, da han deltok i energi-konferansen ONS.

Elon Musk har tatt over Twitter. Og med det en av verdens viktigste politiske plattformer. Nå er det bare å feste setebeltene.

«Fuglen er sluppet fri», tvitret Elon Musk med henvisning til Twitter-logoen, da han tok over sosiale medier-selskapet 28. oktober.

Men det ser ut til at det snarere er trollet som er sluppet fri.

I kjølvannet av overtagelsen er det blitt organisert en kampanje gjennomført fra 300 twitter-konti, som har bombardert plattformen med 50 000 tweets. Disse meldingene inneholdt antisemittiske og rasistiske ord og uttrykk.

12 timer etter overtagelsen hadde bruken av det rasistiske N-ordet gått opp 500 prosent.

Dette er et forsøk på teste grensene til Elon Musk. En selverklært ytringsfrihetfundamentalist.

Han har bydd nettrollene opp til dans.

Det største av dem er Elon Musk selv. Det tohodede trollet. Geniet og pøbelen.

Mer om det sistnevnte senere, men først om geniet:

Musk er verdens rikeste mann. Det er ikke et uhell. Han er en briljant vitenskapsmann, som har bidratt til å endre teknologien og bransjen for elektriske biler.

Dette er mannen som leder an i overgangen til fornybar energi. Og i så måte er med på å redde verden fra klimakatastrofen. Han har også gitt ukrainere i krig tilgang til internett gjennom Starlink.

Han er utvilsomt en av vår tids aller viktigste og mektigste menn.

Som i en årrekke har ønsket å være et ytringsfrihetens fyrtårn. Og ment at Twitter har for strenge og pysete regler for hva som er lov å ytre.

Da er det ikke rart nettrollene har jublet da han omsider fikk kjøpe Twitter for 440 milliarder kroner.

De har sett hva han gjør – ikke bare hva har sier. Og de har funnet sin Messias i både gjøren og laden.

Elon Musk selv er et erketypisk nettroll, en mobber som har kommet med til tider bisarre tweets. Samtidig som han sparker egne arbeidere som våger å kritisere ham.

Forskjellen på han og andre nettroll er at milliardæren er farligere. Fordi han blant annet sprer desinformasjon og løgn til sine 112 millioner følgere.

Slik Donald Trump sine tweets var farligere. De som kulminerte til slutt i stormingen av kongressen 6. januar i fjor. Hvorpå Trump ble permanent bannlyst fra Twitter.

En mann man nå frykter Musk vil slippe inn igjen på Twitter.

Noen av Musk sine tweets kan oppfattes eksentriske, morsomme og av det ufarlige slaget.

Som da han kalte president Joe Biden for en fingerdukke, eller svarte Bernie Sanders sin tweet om at de rikeste må betale sin rettferdige del av skatten med en: Jeg hadde glemt at du fortsatt lever.

Med la det ikke herske noen tvil – Musk er ikke tøff og morsom. Han fremstår stadig mer som en Donald Trump in spe.

Ikke en amerikansk president, men mektig nok.

En konspirasjonsteoretikernes forlengende arm. En mann som fremstår som talerør for Republikanere.

I et USA som er alvorlig splittet. Hvor selve demokratiet står på spill. Hvor sannheten, pressen og demokratiske institusjoner undergraves.

Knappe tre dager etter oppkjøpet brukte Elon Musk Twitter til å spre en grunnløs konspirasjonsteori om det brutale angrepet på Paul Pelosi. Ektemannen til Nancy Pelosi, en av USAs viktigste demokratiske politikere og leder for Representantenes hus i Kongressen.

Pelosi ble angrepet i sitt eget hjem og fikk brist i skallen da han ble slått med hammer av inntrengeren.

«Det er en liten mulighet for at det er mer til historien enn vi ser» svarte Musk på en tweet om hendelsen Hillary Clinton hadde lagt ut. Han la ved lenke til en artikkel som skrev at Paul Pelosi var full og hadde kommet i krangel med sin homofile elsker.

Musk har siden slettet tweeten. Den har i mellomtiden rukket å bli likt av hundre tusen og videredelt 22 000 ganger.

Men han har ikke slettet meldinger på plattformen hvor han 3. oktober forsøker seg på diplomati om Russlands angrepskrig mot Ukraina:

Ukraina gir fra seg Krim, forblir nøytral og det gjennomføres nye valg i de fire ukrainske fylkene Russland har annektert.

Han lar sine følgere stemme over det Putin-vennlige forslaget.

Mannens makt kan leses av det faktum av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj svarte på denne tweeten.

Dager etter blandet han seg inn i konflikten mellom Taiwan og Kina. Og strøk Kina medhårs, til glede for kinesere og til forferdelse for Taiwan.

«Taiwan selger mange produkter. Men vår frihet og demokrati er ikke til salgs», svarte Taiwans ambassadør til USA.

Disse ytringene av Elon Musk kan vitne om en mann med fremtidige politiske ambisjoner.

Det er en skremmende tanke, tatt i betraktning at han nå styrer over en av verdens største sosiale medier plattformer.

Eneste håpet nå er at pengene rår.

Analytikere mener at Musk har kjøpt katten i sekken, og ønsker ham velkommen til helvete.

Twitter har sett sine glansdager. Plattformen har i underkant av en halv milliard brukere verden over. Men bare halvparten er aktive brukere. Og de mest aktive, og dermed verdifulle, er på kraftig vei ned. Flere av de største kjendisene vurderer å forlate Twitter etter oppkjøpet.

Går de, forsvinner også en stor slump av reklamekronene.

Det er i tillegg få om noen annonsører som har lyst til å bruke en plattform som blir en pøl av hatprat, antisemittisme og N-ordet.

Det vet Musk, snart finner også de andre nettrollene det ut.

Og da kan det snu fort for Musk – fra Messias til Judas. Men i mellomtiden er det fare for store skade. Særlig rett i forkant av mellomvalget i USA.