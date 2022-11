Kommentar

En ufattelig hvit konferanse

Shazia Majid

KONFERANSE: Bufdir arrangerer en digital barnevernskonferanse. Her fra deres kontorer i Oslo.

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) inviterer til nasjonal barnevernskonferanse uten en eneste innleder med flerkulturell bakgrunn. Det går faktisk ikke an.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Bufdir arrangerer barnevernskonferanse 9. november. Det er en hel dag sprekkfull med viktige faglige innlegg. Men uten en eneste flerkulturell innleder.

Det gjør meg forbannet.

Jeg som sjelden lar meg hisse meg opp over debattpaneler og konferanser uten representasjon av etniske minoriteter og flerkulturelle. Dette fenomenet som kalles all-white-panel.

Jeg er som regel mer redd for å bli invitert i et rom jeg ikke er kompetent til å være. Hvor jeg får være med, bare fordi jeg er brun. Det som på engelsk kalles tokenism.

Hvor du er plassert i et rom, i et panel, eller i et styre som et mørkhudet alibi, fordi en eller annen institusjon eller bedrift plutselig har funnet ut at de er for mangfold. Men som ellers ikke løfter en finger for å kultivere frem mangfoldet i egen bedrift.

Det er nedbrytende å være kvotefyll eller maskot.

Der andre har blitt forbannet over helhvite paneler, har jeg som oftest tenkt, ok, så finnes det kanskje ikke mørkhudede med spisskompetanse på akkurat dette feltet?

Eller, hvor viktig er det egentlig å ha minoritetsperspektivet i akkurat den debatten? Kanskje er det en hendelig arbeidsuhell?

KOMPETENTE FOLK: Dette panelet med svært dyktige fagfolk har ikke skyld i at Bufdir har klart å lage årets flaueste helhvite panel.

Veldig flaut

Det er det ikke denne gangen. Bufdir har ingen gode unnskyldninger. Og de sier det best selv når jeg ringer:

«Dette er bare veldig flaut».

Ja, det er flaut, Bufdir.

« Vi innser at det er altfor dårlig. Vi har sviktet totalt, erkjenner det og legger oss flate».

Fint, men for lite for sent.

For om det skulle være én konferanse i Norge som trengte den flerkulturelle erfaringen og kompetansen på talerstolen, er det den nasjonale barnevernskonferansen.

Og det vet jo Bufdir. Derfor er det ekstra ille når de svikter.

For de fratar deltagerne muligheten til å lære nytt, mer og mer inngående om ulike kulturer og ulike innvandrergrupper fra de som lever det livet.

Dette er kunnskap og kompetanse barnevernet er stadig mer avhengig av for å kunne ivareta alle norske barn. Også barn av innvandrere. Som er i kontakt med barnevernet langt mer enn andre barn.

Barn med innvandrerbakgrunn er kraftig overrepresentert som mottagere av barnevernstiltak.

Omsorgsovertagelse av barn er sjeldent, men også her er enkelte grupper overrepresentert, slik som barn med foreldre fra Afrika og Latin-Amerika. Her utpeker enkelte landbakgrunn som Thailand og Nigeria seg særlig ut.

Samtidig uttrykker nordmenn med innvandrerbakgrunn stor grad av mistillit til barnevernet. Særlig gjelder det personer med polsk bakgrunn.

GODT BILDE: Bufdir illustrer årets nasjonale barnevernskonferanse med et mørkhudet barn, men har ingen mørkhudede på talerstolen.

Avhengig av tillit

Å da klare å lage en helhvit konferanse er helt uforståelig.

Dette handler om mer enn en eller annen medarbeider som har hatt en dårlig dag på jobb. Dette indikerer systemsvikt. Flere ledd som ikke så det helt åpenbare.

Det er ingen bagatell. For det bygger dessverre opp under bildet av et barnevern innvandrere ikke kan stole på.

Bufdir og barnevernet er avhengig av tillit. De jobber aktivt med å bygge tillit i innvandrergrupper. De har satt av penger og laget seg rapporter som skal hjelpe barnevernet og andre hjelpere med tilliten.

De har faktisk instrukser om å påse representasjon i sine paneler og arrangementer.

Likevel klarer de å begå en all-white-panel.

Så skal det sies at VGs egen journalist Håkon Høydal står på plakaten på konferansen for å snakke som medforfatter av Abida Raja sin bok Frihetens øyeblikk (Raja selv kunne ikke delta). Tematikken er negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

Det er, og bør altså ikke være slik at bare mørkhudede kan snakke om tvangsekteskap.

Gjør jobben, finn folk

Men, så vet vi at barnevernets arbeid med innvandrergrupper er langt mer sammensatt. Det handler mer om forebygging og opplæring enn det handler om å gripe inn og ta fra folk barna deres.

Mange innvandrerforeldre trenger hjelp for å bli bedre foreldre.

De har gjerne egne traumer som står i veien for en norsk oppdragerstil. Både menn og kvinner er fanget i tradisjonelle kjønnsroller i patriarkalske og kollektivistiske systemer i fattige familier.

Dette er noe av forholdene en trenger å forstå, for å gi foreldre og barn den beste hjelpen.

Det finnes flust av fagfolk og ildsjeler med flerkulturell bakgrunn og egne erfaringer som kan bidra med kompetanseheving og forståelse.

Om Bufdir hadde gjort jobben sin: Kartlagt kompetansen, kontaktet folk og gitt dem en talerstol. Til sitt eget og barnas beste.

Enn så lenge må de leve med å ha laget årets flaueste all-white-panel.