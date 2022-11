Leder

Putin strammer grepet om Navalnyj

Den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj frykter at regimet har tenkt å isolere ham permanent i det han selv kaller «et hundebur».

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I forrige uke tapte han enda en gang mot russiske myndigheter, da en dommer avviste en protest om Navalnyjs skjerpede soningsforhold.

Under Putin er rettsvesenet en del av regimets undertrykkelsesapparat. Frie domstoler finnes ikke. Mye tyder på at Kreml nå strammer jernneven om presidentens skarpeste kritiker.

46-åringen har i løpet av de siste ti uker tilbrakt nærmere 70 døgn i isolasjon i den såkalte IK-6-leiren, i Vladimir Oblast-regionen, øst for Moskva.

Her bevoktes han i et høysikkerhetsregime beryktet for tortur og overgrep mot innsatte.

FIENDER: President Putin vil ikke engang ta navnet til opposisjonspolitiker Navalnyj i sin munn.

Fanger som ifølge fengselsmyndighetene har brutt interne regler, kan plasseres i en isolasjonscelle på knappe 3 x 3,5 meter. Beskrevet som «et hundebur av betong». Normalt er denne straffen i straffen begrenset til to uker.

Bare ikke i Navalnyjs tilfelle.

Dette er syvende gang siden august han isoleres i den trange cellen.

Nå frykter Putin-kritikeren at Kreml har beordret å holde ham der på permanent basis. I en melding postet på hans offisielle Twitter-konto skriver han at «de gjør det for å bringe meg til taushet».

Navalnyj fotografert under en demonstrasjon i Moskva i 2018.

I mars i år ble Aleksej Navalnyj dømt til ni års fengsel for diverse lovbrudd. En summarisk dom som neppe kan kalles annet enn politisk motivert.

Talende nok kom den på toppen av en domsavsigelse på to og et halvt år for brudd på meldeplikten etter en betinget dom. En meldeplikt han umulig kunne overholde siden han lå i koma på et sykehus i Tyskland, forsøkt drept med en gift som bare Putins hemmelige politi disponerer.

Straffesaken var en parodi. Fengselsdommen en grotesk farse.

Men ikke overraskende, dessverre. Måten Navalnyj og andre opposisjonspolitikere behandles på, er en pågående bekreftelse på demokratiets elendige kår i Russland.

Det er også en påminnelse om hvilke paranoide mekanismer som alltid slår ut i et autokrati. Motkrefter tåles ikke. Kreml har lang tradisjon for å eliminere opposisjon.

Under den tidligere KGB-offiseren Vladimir Putins ledelse, har Russland gjenåpnet verktøykassen fra Sovjet-tiden. De legger ikke engang skjul på det. Nervegiften novitsjok, de hemmelige tjenesters signatur, er atter tatt i bruk.

Giftdrap på utenlandsk jord, undertrykkelse av regimekritikere, sikkerhetsstyrker mot politiske motstandere og løgnaktig propaganda, er gjenkjennelige metoder fra landets mørkeste periode.

ANKESAK: Aleksej Navalnyj har i løpet av de siste ti uker tilbrakt nærmere 70 døgn i isolasjon i den såkalte IK-6-leiren, i det han selv omtaler som et «hundebur».

Putins jerngrep om de russiske institusjonene er absolutt. Han dirigerer militæret og politiet. I tillegg har han kontroll over nasjonalforsamlingen, mediene og domstolene.

Med lover og forføyninger presidenten selv dikterer, er det i praksis umulig å mene eller si noe annet enn det Putin tillater. Hans maktbase er vold.

Uten å trekke andre paralleller enn å vise til hvordan Putin rent faktisk utøver sin rolle som statssjef, finnes det empiri på hvordan slike historier utvikler seg – og hvordan de nokså brutalt avsluttes.

Det fryktregimet han har etablert, ender aldri godt for den på toppen. Aller minst i Russland.