ÅPENT BREV: – Kjære Eirik Kristoffersen: Hvis du virkelig ønsker å gjøre organisasjonen din trygg for kvinner og varslere, så er din sjanse til å forebygge fremtidige hendelser nå, skriver kronikkforfatteren.

Kjære forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Nå er det godt over fem år siden #metoo, og jeg skriver til deg fordi verken du eller forgjengeren din i løpet av disse årene har gjort en god nok jobb. Dere skyver sårbare varslere foran dere, istedenfor å ta nødvendige grep selv.

HEIDI HELENE SVEEN, forfatter av boken «Varslerne. En fortelling om Giske-saken, seksuell trakassering og kulturen som tillater det»

Allerede i 2018 fikk dere tydelige tegn på at det ikke sto helt bra til i Forsvaret. MOST-undersøkelsen som dere selv hadde bestilt gjorde det klart at forekomsten av seksuell vold og maktmisbruk i Forsvaret var omfattende.

Den gangen gikk din forgjenger Haakon Bruun-Hanssen ut i mediene og sa han var «ekstra forbanna» over å høre om omfanget av voldtektssaker i organisasjonen. Bra! Men forbanning i seg selv forandrer ingenting.

August 2020 overtok du roret, Eirik. Utover å si helt selvsagte ting som at «Forsvaret har nulltoleranse for mobbing og trakassering», hva har du gjort av konkrete tiltak siden da?

Høsten 2022 ble det avslørt at dere i Forsvaret har store mangler i varslingssystemet. Granskingsrapporten fra PwC resulterte i 15 forbedringspunkter. 15! Blant annet viste rapporten at sanksjoneringen av de omvarslede har vært for svak, dere har betalt bonuser og etterlønn til trakassørene. Dette er sjokkerende for oss sivile å lese.

Nå i helgen publiserte NRK en rystende reportasje som viser hvor brutalt det er å være kvinne og varsler i Forsvaret. Dere fortjener all den kritikken som nå kom, og mer til. Og nå skal jeg være brutalt ærlig: Jeg er ikke skuffet over den slappe og intetsigende måten dere imøtegår kritikken på, jeg er sint!

I 2019 lovte du, Eirik, at det skal være trygt å varsle. I Forsvaret. Men dessverre, takket være NRK og de modige varslerne som nå står frem ser vi at du lovte for mye. Det er ikke trygt å varsle i Forsvaret.

Likevel nekter du for at det er en ukultur i din organisasjon. Men nektingen henger jo ikke på greip, all den tid deres egne tall viser at omtrent halvparten av kvinnene og 14 prosent av mennene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering.

Det er et svimlende stort omfang! Deretter kan du legge til mørketallene. Det finnes alltid mørketall.

Det virker ikke som du, Eirik, forstår hvordan organisatoriske og strukturelle betingelser påvirker forekomsten av seksuell trakassering. Hierarkiske organisasjoner med tydelige maktstrukturer er mer utsatt for seksuell trakassering og manglende varsling og dårlige varslingsprosesser.

Når tallene er så høye som i din organisasjon, så kan man med rette hevde at dere har en trakasseringskultur.

Det er mye å si om hva som definerer en trakasseringskultur, jeg får ikke plass til alt her, men kort fortalt betyr det at det er strukturelle forhold ved din organisasjon som virker tilretteleggende for trakassering.

Jeg utdyper gjerne hvis du vil vite mer, VG har herved tillatelse til å viderebringe min kontaktinformasjon.

Som leder av en sterkt hierarkisk organisasjon er det sikkert ikke en fremmed tanke for deg å kreve lojalitet av samtlige individer i organisasjonen., og det synes også jeg du skal gjøre! Men da mener jeg ikke lojalitet til maktpersoner eller autoriteter eller organisasjonen som helhet, men til organisasjonens verdier.

Ja, denne nulltorelansen, for eksempel. På den måten blir det en illojal handling å begå overtramp, og lojalt å varsle om det. Og husk nå: Brudd på lojalitetsplikten må føre til en passende sanksjon!

Kjære Eirik. Til NRK sa du her om dagen at «det er et godt spørsmål hvorfor nulltoleransen ikke når frem hos alle.»

Du har vel ikke trodd at alt du trenger å gjøre er å stille deg opp på en talerstol og formulere noen formaninger i håp om å treffe de enkeltindividene som er troende til å begå grenseoverskridende handlinger?

I så fall kunne du like gjerne ha latt være å si noe, for et slikt grep vil erfaringsmessig ikke ha noen merkbar effekt. Du taler mest sannsynlig til døve ører. Sagt på en annen måte: Det hjelper ikke å snakke indirekte til de råtne eggene, de vil ikke høre uansett hva du sier. Men fortvil ikke! Jeg har noen gode råd å tilby hvis du virkelig ønsker å ta grep.

Her kan du nemlig la de inspirere av corona-håndteringen som du helt sikkert hadde ansvaret for i en periode.

1. Når seksuell trakassering er så utbredt som på din arbeidsplass; tenk på seksuell trakassering som en pandemi i organisasjonen. Du kan aldri vite hvor og når det dukker opp.

2. Identifiser de sårbare gruppene. Jo lenger ned i hierarkiet man står, jo mer utsatt er man. Kjønn har stor betydning. Kvinnelige rekrutter vil typisk være en utsatt gruppe, men det er viktig å huske at også menn kan være sårbare for sexisme og maktmisbruk.

3. Hele organisasjonen må involveres solidarisk i smitteverntiltak der målet er å isolere individene som utviser skadelig atferd. I dette tilfellet betyr det å gi alle som er vitne til sexisme og seksuell trakassering en moralsk plikt til å si ifra. Enten ved å henvende seg direkte til vedkommende som trakasserer, eller ved å tilby støtte til den som blir utsatt, eller ved å varsle til nærmeste leder. Helst alle tre, selvsagt.

Det hjelper ikke med rutiner og retningslinjer for varsling hvis de som håndterer varslene har sexistiske holdninger og/eller en slapp holdning til seksuell trakassering.

Kjære Eirik: Hvis du virkelig ønsker å gjøre organisasjonen din trygg for kvinner og varslere, så er din sjanse til å forebygge fremtidige hendelser nå. De du først og fremst skal fokusere på er ikke trakassørene, for de gjør uansett som de vil, de du skal henvende deg til er alle de andre.

Det er ved hjelp av dem du kan bygge en kultur som slår ned på seksuell trakassering fortere enn fenomenet klarer å vokse.

Tenk på dem som organisasjonens immunforsvar. Det er ved hjelp av de vaksinerte du kan bygge en kultur som slår ned på seksuell trakassering fortere enn fenomenet klarer å vokse.

Lykke til!