Kommentar

For sent å bygge bro

Hanne Skartveit Politisk redaktør. Podcasten «Skartveit» finner du på PodMe og VG+

Det kommer aldri til å bli et normalt forhold mellom Jonas Gahr Støre og Trond Giske igjen. Motsetningene er for store, og den gjensidige mistilliten mellom de to for dyp.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Ikke bare overskygger strømpriser og dyrtid alt det andre regjeringen holder på med. For samtidig, mens Støres mange reiser land og strand rundt knapt blir omtalt, får Trond Giskes lokallag i Trøndelag massiv pressedekning.

Nærmest minutt for minutt. Også denne helgen, med årsmøtet i Trondheim Ap. Her vil Nidaros Sosialdemokratiske Forum dominere. Her vil Giske få det som han vil.

Mange spør seg hva Giske ønsker å oppnå med sin nyvunne maktbase i Trøndelag. Å bli partileder en dag? Å undergrave Støre og hans regjering? Å redde et Ap i fritt fall? Bli statsråd? Få plass på Stortinget igjen? Eller å lede et alternativt maktsenter i Ap, som jevnlig utfordrer partiets ledelse inne i Oslo?

Vi vet ikke hvor målrettet Giske har vært. Det han selv har planlagt, har ikke gått så bra. Han lyktes ikke med å bli del av ledelsen i Trøndelag Ap de gangene han forsøkte, sist gang sommeren 2020.

Men da han for et drøyt år siden gikk inn som leder av Nidaros, et bittelite lokallag, ble det suksess. Heller ikke Giske selv kan ha sett for seg at Nidaros skulle gå fra 16 medlemmer til mer enn tre tusen, i løpet av et år. Og at han gjennom dette skulle få en plattform som har gjort at partiledelsen igjen må forholde seg til ham.

Trond Giske har i løpet av et år bygget opp Nidaros til Aps største lokallag. Med mer enn tre tusen medlemmer.

Det ser altså ut til at veien har blitt til mens Giske har gått. At han har sett dørene som har åpnet seg, og gått gjennom dem, heller enn at det har ligget en fasttømret strategi bak det hele. Nettopp derfor er det også vanskelig å se hva som er veien videre - kanskje også for Giske selv.

Det er grunn til å tro at revansj er en av drivkreftene for Giske. Han har flere ganger gitt uttrykk for at han mener Støre behandlet ham urimelig vinteren 2017/2018, da Giske måtte trekke seg etter at partiet hadde konkludert med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Og i tiden etterpå, da han var skjøvet ut i mørket.

I Giskes verden er det han som representerer Ap og alt partiet står for, i langt større grad enn Støre. Verdiene, tradisjonene og historien. Tidvis kan det virke som om Giske mener at Støre har tatt Ap fra ham.

Men det er for lettvint å anta at det bare handler om å få revansj. Giske har dype bånd til Ap. Han har brukt omtrent all våken tid, gjennom hele sitt voksne liv, på partiet. Han kjenner knapt til noe annet. Og han er en av de aller beste til å presentere Aps politikk, til å debattere, overbevise og skape begeistring.

Få, om noen, politikere jeg vet om, har et så sterkt politisk engasjement, og samtidig et så sterkt personlig maktbegjær, som Giske. Det er antagelig denne kombinasjonen som gjør at han aldri gir seg, men kommer tilbake. Gang etter gang.

Jo større plass Giske har gjenerobret, jo større problem har han blitt for Støre og regjeringen. Denne uken tok partiledelsen et slags grep. Ved å foreslå å forandre partiets interne regler, slik at Giskes medlemmer teller mindre i mange sammenhenger, håper de å begrense hans makt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er en av de to mest markante Ap-politikerne for øyeblikket. Den andre er en lokallagsleder i Trøndelag. (Her fra Stortingets vandrehall i 2020)

For det er størrelsen på Nidaros som gir Giske innflytelse. Med så mange medlemmer, kan hans partilag i virkeligheten bestemme alt i Trondheim Ap. Og det aller meste i Trøndelag Ap. Det oppleves selvsagt som vanskelig for alle andre lokallag rundt om i Trøndelag. Og det gir Giske en tyngde som oppleves som plagsom, også for partiledelsen.

Derfor ligger det nå an til at de av Giskes medlemmer som er folkeregistrert andre steder, skal regnes inn i sine hjemfylkers medlemstall. Dette gjelder en stor andel av medlemmene i Nidaros. Dersom dette forslaget blir vedtatt på vårens Ap-landsmøte, vil det bli færre fra Giskes lokallag som i fremtiden får representere Nidaros i andre deler av partiet.

Bakteppet for den maktkampen vi nå ser, er metoo høsten og vinteren 2017/2018. Forut for dette hadde det pågått en intens personstrid mellom de to nestlederne den gangen, Hadia Tajik og Trond Giske. Allerede da de to ble valgt til nestledere, i 2015, ble det klart at de ikke tålte hverandre. De klarte ikke å samarbeide. De ønsket ikke hverandre noe godt. Tvert om voktet de på hverandre som hauker.

Tidligere nestleder Hadia Tajik kom dårlig overens med Trond Giske mens de begge var nestledere. Det var gjensidig.

I tidligere tider ville partilederen satt dem inn i et rom og sagt at de ikke ville slippe ut før de fant ut av det med hverandre. Alle tegn til at de motarbeidet hverandre ville bli slått hardt ned på.

Støre leide inn en parterapeut. Eller egentlig en organisasjonspsykolog, som i virkeligheten skulle drive parterapi mellom de to. Det gikk svært dårlig. Det fortelles at de begge satt og glodde ned i hver sin mobil. Ingen av dem viste vilje til å komme den andre i møte.

Striden mellom de to pågår på et vis fortsatt - på tross av at de begge nå er ute av partiledelsen. Tajik bygger sin egen plattform, med utspill om alt fra skatt på barnetrygd til stengte strømkabler.

De aller fleste i Ap ønsker å legge både denne striden, og denne tiden, bak seg. De ønsker hverken Tajik eller Giske tilbake i sentrale posisjoner i partiet.

Nå er det kunnskapsminister Tonje Brenna som seiler opp som ny nestleder. Mange ser henne som en fremtidig Ap-leder. Hun oppleves om både dyktig og samlende i et parti som trenger nettopp en lederfigur som ikke splitter, men samler et parti i krise.

Men hva skal Støre og hans folk gjøre med Giske i mellomtiden? Dersom det på noe tidspunkt hadde vært mulig å trekke Giske inn i varmen igjen, for dermed å ufarliggjøre ham, så er ikke det lenger mulig. Jeg tror ikke Støre ønsker ham inn i igjen. Og jeg tror ikke Giske ønsker å komme inn hos Støre.

De to mest markante og kjente politikerne i Ap akkurat nå er Jonas Gahr Støre og Trond Giske. Den ene er leder i Arbeiderpartiet. Den andre er en lokallagsleder i Trøndelag. Det sier sitt om forholdene i Ap akkurat nå at det er lokallagslederen som får mest oppmerksomhet. Ikke partilederen.