«25 under 25»: Tenk deg om på Black friday!

November går mot slutten, og gatene fylles med julelys og salgsplakater. Black friday har nå blitt til Black week, for én dag med salg er ikke lengre nok for vårt bruk-og-kast-samfunn.

JOHANNE MARIE HAANES(20), Oslo Høyre

Til tross for at vi i Norge i snitt kaster 23 kilo i året, kjøper vi stadige nye klær.

Det er lett å bli fristet, spesielt når klærne vi kjøper er ofte er latterlig billige, som T-skjorter til 79 kroner. Det virker egentlig for godt til å være sant, og det er fordi det er det.

Denne prislappen gjenspeiler ikke er de store humanitære og klimakostnadene knyttet til klesproduksjon.

Noen av disse klesprodusenten begår menneskerettighetsbrudd, og er også grunnen til større klimagassutslipp enn utslipp fra både fly og bil til sammen.

Så, hva er grunnen til at vi ikke gjør mer for å forhindre og motvirke dette?

Man skulle kanskje trodd at et land som brenner for menneskerettigheter og klima ikke ville støtte en slik industri, likevel kjøper vi mer klær en noen gang.

Verstingen, «Fast-Fashion»-industrien, kan presentere og produsere nye klær ukentlig,

Slik at forbrukene stadig blir fristet til å kjøpe nye klær. Baksiden er at vi kaster mer og mer klær, fordi klærne ganske fort virker irrelevante.

Hele industrien er et problem tvers gjennom: fra mikroplasten i stoffene plaggene lages av, til arbeidenes arbeidsforhold, transporten av varene og den enorme mengden med klær som kastes.

Vanskelighetene stopper heller ikke her. For dyrere betyr ikke nødvendigvis bedre.

Hvis vi virkelig ønsker en varig endring må både bedrifter, myndigheter og forbrukere gjøre en endring, og det vil ikke være enkelt. Det vil ta tid og vil få store konsekvenser for alle involverte.

Men det er nødvendig, om vi virkelig ønsker å leve i en verden der bærekraft og menneskerettigheter anses som viktig.

Vi må stille krav til produsentene, krav til hvilke klær som blir produsert og antall klesplagg som blir produsert. Ikke minst, gjøre det lønnsomt for bedriftene å være miljøvennlige.

Vi må tenke nytt, eksempelvis gjøre det enkelt og vanlig å lease klær, slik at bedriftene har et større insentiv til å produsere klær som varer lenger.

Uansett holder det ikke å legge alt ansvaret over på myndigheten og bedriftene.

Vi som individer må legge om vårt forbruksmønster.

Vi må øke levetiden til klærne våre, både ved å bruke de plaggene vi har lengre, og kjøpe mere brukt.

Så når du tar Black Friday-runden din, tenk deg om en ekstra gang, på om dette er noe du trenger.