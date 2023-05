SLANKEFRI DAG: Kroppspress rammer oss alle. Du er ikke født med selvhat eller negative tanker om kroppen din, det har du lært, minner Østby og Carlsen om.

Ikke slank deg!

I dag er Verdens slankefrie dag, så vi utfordrer deg: Klarer du å la være å slanke deg i én hel dag? I såfall er du flink! Kulturen vår handler nemlig om at tynn alltid er best.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

Hilde Østby og Carina Carlsen

HILDE ØSTBY, forfatter og eks-slanker

CARINA CARLSEN, samfunnsdebattant og tykkaktivist

Mange i Norge knytter selvfølelsen sin til en lav BMI. Jo nærmere en «ideal-BMI», jo bedre, ja, kanskje helst litt lavere enn det, også.

I en stor undersøkelse gjennomført av NTNU i Sør-Trøndelag, ble det klart at over halvparten av de 27.000 kvinnene som svarte, klusset med slanking og mat, og det helt uavhengig av alder og vekt — den eldste som svarte på skjemaet var 99 år.

Den jevne brite har forsøkt å slanke seg 61 ganger idet hun runder 45 år!

Det mange ikke tenker på, er hvor lite BMI egentlig sier om kropp og helse.

Dette grovkalibrede målet, basert på høyde versus vekt, ble oppfunnet allerede i 1830-årene (ikke av en lege, men av den belgiske astronomen, Adolphe Quetelet), og har vært flittig brukt fra 1900-tallet og frem til i dag.

Du visste kanskje ikke at på midten av 1990-tallet ble BMI-skalaen justert ned, slik at grensen for «overvekt» ikke lengre var 29, men 25?

Grunnen: Det var enklere å huske tallet 25! Slik våknet millioner av mennesker opp og var klassifisert som «overvektige», uten å ha spist så mye som en drue.

Kanskje på tide å slutte å organisere livet sitt etter et tilfeldig tall?

For noe av det farligste og mest komplekse vi kan gjøre mot kroppen vår, er nemlig å slanke den.

Likevel snakkes slanking frem som enkelt, ukomplisert og uten negative bivirkninger. Oppskriften på vektnedgang er tilsynelatende enkel: Du må trene mer og spise mindre.

Men grunnene til at mennesker går opp i vekt er mangefasetterte og kan handle om alt fra gener og kosthold, til sykdom og livsstil, vonde følelser, spiseforstyrrelser (verdens vanligste spiseforstyrrelse er overspisingslidelse) og slanking, søvnmangel og mye annet.

Kroppene våre altså er et resultat av langt mer enn matinntak og treningsintensitet. Å anerkjenne det kan for det første gjøre det lettere å puste med den magen en har, men også skape en reell samfunnsendring.

For slankeindustrien tjener per dags dato gode penger på at vi alle er bekymret for vår egen vekt!

Den lever av at vi er redde for å bli tykke og å være tykke. Slankeindustrien tjener altså milliarder på å selge et budskap om at ingen av oss egentlig er bra nok som vi er.

Om du vil slanke deg, har det vært og er fortsatt nok av dietter å velge i: Alt fra Lucky Strike-dietten, der du skal bytte ut mat med røyk, til grapefrukt- og kåldietter, spising av bomullsdotter, babymat, lavkarbo, 5:2-dietten, steinalderdiett og så mye mer er blitt lansert for de mange slankehungrige.

Så kan en jo spørre seg - dersom dietter hadde hatt noe for seg, ville det ikke da holdt med én? Og hvorfor — til tross for at vi vet at slankekurer ikke fungerer, tror vi at den siste kuren på markedet er løsningen?

Enkelte dietter er direkte helseskadelige på kort sikt, og for mange er en slankekur også deres første møte med en spiseforstyrrelse og et livslangt komplisert forhold til mat, kropp, vekt og følelser.

Spiseforstyrrelser øker blant unge, og nå regner helsepersonell det som sannsynlig at 10 prosent av norske ungdommer har en spiseforstyrrelse, mens enda flere har et komplisert forhold til mat og vekt.

Slankepresset rammer nemlig ikke bare tjukke mennesker, men også tynne mennesker som er redde for å bli tjukke.

Frykten for den tjukke kroppen styrer så mye av vårt forhold til mat, at vi kan snakke om en hel kultur som er spiseforstyrra.

De såkalte slankeekspertene er mange, og pryder jevnlig forsidene i landets aviser, gjester tv-programmer og gir ut bøker. Det de ikke snakker om, er varige resultatene av slankekurer og dietter.

95-97 prosent av alle som benytter seg av dietter går opp igjen, over tid.

Men det er som regel du selv som tar ansvaret når dietten har feilet, og antar at du ikke vært disiplinert nok — ikke at det er dietten som har feilet.

Et lite tankeeksperiment : Se for deg at du tilbød hen medisin til en kreftpasient, som de siste 100 årene hadde hatt en suksessrate på 3-5 prosent, for deretter å beskylde pasienten for å ikke ha viljestyrke nok når den ikke virket.

Kroppspress rammer oss alle. Du er ikke født med selvhat eller negative tanker om kroppen din, det har du lært.

Fra vi er små er vi blitt innpodet en forakt for fett og for tjukke folk. Diskrimineringen mot tjukke er omfattende, både i arbeidsliv og i helsevesenet.

Men kropper kommer i alle former, variasjoner og utgaver. Vi må slutte å late som om det bare finnes én standardkropp, og at denne kroppen er veien til lykke og selvrealisering!

Verdens slankefrie dag er en dag der vi lar kropp være kropp, og feirer at vi bare er. La dette bli dagen der du tar en pause, senker skuldrene og verdsetter den kroppen du har! Du har bare én!

