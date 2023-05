Kommentar

Nordvest på 17? Nå topper det seg

FINN FREM PARAPLYEN: På barnas dag sørger værgudene for at ungene i deler av Norge får nok sølepytter å hoppe i. Bildet er fra Oslo 2021.

MIDT-NORGE (VG) Tentamen, eksamen, konfirmasjon, feber, møkkaspredning, dugnad og nasjonaldag på en gang. Og nå sier noen at det kan bli snø.

For det er ikke bare kongen som har vært syk. Naboungene har feber på fjerde dagen, og engster seg for å miste spikerkonkurransen på nasjonaldagen.

De foreldrene som har invitert slekten til konfirmasjon til helgen, går også på nåler.

Ikke bare er de syke, det er konfirmantene og. Og hvordan skal de rekke alt?

De voksne skal selge is og pølser på skolen 17. mai. Dette er den type dugnad som aldri går over, men snarere sklir rett over i konfirmasjonsforberedelser.

Og plutselig står man der og har potetløp i konfirmasjonen.

GOD STEMNING: 17. mai-tog i Ersfjordbotn på Kvaløya utenfor Tromsø i 2000.

Om det da blir noe av den festen. Tentamen er allerede gått i virusvasken.

Men det er nye sjanser etter helgen. Da er det eksamen for russen, med et mulig unntak for dem som kalte bilen sin «f***plogen».

Dem klarer neppe foreldrene å vekke.

BERGEN 2000: Paraplyene samlet seg som vanlig på Torgallmenningen 17. mai dette året.

I alt dette stresset melder Yr at det klorofylldunstende finværet er over her midt i Norge.

Ikke bare litt. På nasjonaldagen blir det nordvest, sterkt fallende temperaturer og – vent på det – snø (!) over 300 meter.

Og det midt i våronna, som endelig er i gang.

Bøndene har kjørt møkk i dagevis nå, og alt inkludert linskjortene preges av lukten av for lengst tygget drøv.

De skjortene er selvsagt ikke strøket ennå.

LILLESTRØM 2008: Regn og sur vind som i store deler av landet for øvrig det året.

Det kan jo hende noen av oss blir i form, slik at vi i det minste rekker å høre skolekorpset treffe tonene.

Ellers kan vi sitte inne og fyre. Med elektrisitet.

For strømmen er faktisk gratis på nasjonaldagen. Det er slikt som skjer når det høljer ned og flommer over.

EIDSVOLD 1814: Mennene fra hele Norge, minus de nordligste fylkene, skrev på kort tid grunnloven våren 1814. De bodde på godset til Carsten Anker på Eidsvold, og det var både kaldt og skittent.

Historisk korrekt kan vi skryte av at det blir, når vi skal ut og fryse i de utlagte, men samtidig alt for trange, bunadene våre.

For Eidsvoldsmennene som skrev grunnloven (den vi feirer i morgen) de frøs skikkelig de og.

Isen lå ennå på vannene den våren.

Og ute på godset nord for Gardermoen sørget vårløsningen for at mennene ble sølete og fæle.

En greve måtte gå til sengs med gikt. En annen fikk diaré.

Til gjengjeld hadde de kasser på kasser med (sur) vin. De var 112 stykker, og kunne tylle i seg hundre flasker til middag. Da hadde dagen alt startet med øl og dram.

DE LAGET 19 UTKAST: Grunnloven som ble vedtatt på Eidsvold i 1814.

Den som vil gjenskape stemningen kan legge merke til at ingen nordlendinger rakk frem i tide. Og det var ikke champagnefrokost.

Men vi kan jo hedre deres minne med gløgg i rødvinen, tilpasset den iskalde årstiden?

For det er klart vi må feire et av de frieste og mest demokratiske lovverkene i verden på den tiden. Skrevet i fylla for 209 år siden.

Gratulerer med dagen!

