Ikkje lat deg stresse av bunadspresset

Den som har sett eit perfekt utført hallingkast hallingkastHallingkast er ein akrobatisk prestasjon, og det har i mange år blitt tevla om kven som kan sparke høgast og gjere det høgaste rundkastet. Historia fortel om dansarar som har nådd nærmare tre meter opp i lufta. Hallingkastet kan utførast på to måtar, med og uten stempling. Stempelkastet blir rekna som det gjevaste, og namnet tilseier at dansaren når golvet med føtene samla (han «stemplar» i golvet). av ein spenstig kar i bunad, gløymer det aldri. Hadde det vore like imponerande i festdrakt?

Svaret er ja.

Å treffe hatten med bunadsko frå Europris dryge to meter oppe i lufta, er like krevjande som om skoa hadde kome frå Husfliden.

Underteikna har sjølv spelemannsbunad frå Sogn, men har aldri rørt ei hardingfele.

Ein kjenner seg likevel staseleg og stivpynta gjennom årevis med 17. maitog.

Anten det var i ketchup-utsette foreldrevakter i pølse- og iskiosken. Eller som delansvarleg for den helsefarlege slå-ein-spikar-nedi-hoggestabbe-leiken på skuleplassen etter barnetoget:

Bunaden var på.

I ettertid - medan klokskap og livsrøynsle sig (for) sakte men sikkert på, har ein blitt meir medviten om dette norskaste plagget av det norske - si rolle som statusmarkør.

EIKERDRAKT: Stortingspresident Masud Gharahkhani frå Skotselv og Iran er stolt av å ha på seg Eikerdrakta si både under opninga av Stortinget og påå den vesle stortingsbalkongen 17.mai.

Det er nok kobla til både stas, status og velstand å kunne mønstre seg sjølv på den private sjampanjefrukosten, på Solli plass i Oslo eller på Torgallmenningen i Bergen iført ein ekte bunad til seksti tusen eller der omkring.

Der eg kjem frå kallar dei det å bresa seg bresa segBriska seg, visa seg fram, virkar kanskje litt overlegen.. Men mykje tyder på at folk har blitt meir tolerante. Dei har opna seg for at å pynte seg - og vere stolt av det - er heilt greit.

Med aukande forskjellar mellom folk, aukar også skilnadene på kor mange kroner familiane brukar på festplagg, pynt og feiring.

Gjenbruk er på ein måte blitt trendy i seg sjølv. Gjenbruk av bunader har vore vanleg lenge før det vart trendy.

Difor heiar ein på gjenbruk og bunadsleige, men også på at folk kjøper bunadssko på Europris og festdrakt på Sparkjøp, og opplever at dei er minst like fine som i ein ekte håndsydd hallingstakk frå Torpo.

MANGFALD: Deltakarane i noko av det norskaste som finst - 17.maitoget på Karl Johan - viser stor variasjon også innan ulike klesstilar. Stortingspresidenten kan skimtast på balkongen i skuggen oppe til venstre.

Folkedrakter frå Ukraina, Polen, Pakistan og alle andre som har gjort samfunnet vårt meir mangfaldig er også blitt ein sjølvsagt del av 17.mai-uttrykket i dette lange landet vårt.

Det er ikkje snakk om å snakke ned bunaden. Det tek rundt 180 timar å brodere forkleborden på ein hardangerbunad produsert i Norge, skriv folk som har greie på det i Dagsavisen.

Då blir prisen naturleg nok høgare enn på ei festdrakt laga i Kina.

Poenget er at ein kjenner seg fin og festklar i festdrakta også. Og det er det til sjuande og sist ein sjølv som er herre (og dame) over.

Det same gjeld sjølvsagt om ein ifører seg kjolen, dressen, drakta eller skjorta. Ikkje kjenn så mykje på bunadspresset.

FRAFJORDSBUNAD: VG fekk vere med då tidlegare kulturminister Hadia Tajik frå Bjørheimsbygd i Rogaland prøvde sin første bunad for nokre år sidan. At ho var stolt, er berre førenamnet.

Samstundes går det an å framsnakke verdien av at det tek månedsvis å tilverke ein bunad. Handverkarane som gjer det, forvaltar ein viktig del av den norske kulturarven.

Årets bunad-snakkis har vore om det er OK å pimpe opp den tradisjonelle kvinnebunaden med ulike hårband og meir fargesterke, blomstrete variantar av den tradisjonelt kvite bunadsskjorta.

– Det stikk meg litt i hjarta når folk byrjar eksperimentere med eit så nydeleg plagg, som har hatt tradisjonar så lenge, sa dagleg leiar Tove Holzmann i Norske bunader i Stavanger til NRK nyleg.

Andre i det såkalla bunadspolitiet reagerer sikkert like eins.

Info Kva er ein bunad? Bunad tyder eigentleg utstyr - og er nemninga på eit festplagg med røter i eit bestemt område.

Bunad er ikkje ein beskytta tittel, men er gjerne kjenneteikna av broderi, ei særprega utforming kobla til ein lokal stad.

Mange av plagga har røter langt attende i tid, medan andre er av nyare modellar, til dømes Nordlandsbunaden (nesten 100 år).

Hardangerbunaden og Beltestakk frå Telemark har til dømes fleire hundre år med tradisjonar bak seg frå lokalmiljø. (Kjelder: Ellen Øverland, produksjonsleiar på Heimen Husfliden, Aftenposten) Vis mer

For eigen del klarer ein ikkje hisse seg monaleg opp. Det viktigaste må kanskje vere å behalde særpreget og hovuddelene i dei sterkt, lokalt forandra bunadene.

Mogeleg ein er blitt for prega av ein lokal omkrins der kvinnebunaden frå Sogn lenge har hatt ulike fargar på både liv og skjorter.

BUNADSPARTIET: Festmiddagen på landsmøta i Senterpartiet er som regel ei mønstring av bunader Norge rundt. På biletet: eks.leiar og eks.statsråd Liv Signe Navarsete i sognebunad og landbruksminister Sandra Borch i samekofte. Ola Borten Moe og Trygve Slagsvold Vedum meinte det fekk halde med mørk dress.

Men her gjeld det antakeleg som mange andre stader i livet å finne balansen. Retningssansen fører ein gjerne oftare inn på den gyldne middelvegen etter kvart som åra går.

Influensar Bettina Claesson kan ikkje beskuldast for å dyrke den gyldne middelvegen. I VG skriv ho om at på 17. mai byter ho ut bunaden sin med ei festdrakt frå Sparkjøp.

Ho gjer det for å merksemd om det ho opplever som bunadspress mot unge.

Eg har faktisk tenkt å gjere det same som Bettina. Det blir blådress i år, i staden for sognebunad.

Grunnen er nok mindre edel enn hjå Bettina. Men likevel alvorleg nok og sams for mange i fedrelandet:

Bunaden har blitt for liten.