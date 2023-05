Kommentar

Feil å gi henne sparken

UGYLDIG OPPSIGELSE: Rianne Voegels fikk sparken fra kvinneorganisasjonen Papillon etter å ha tvitret kritisk om transpersoner. Nå er hun tilkjent erstatning. Dommen kan ankes og er ikke rettskraftig.

Men det er ikke fritt fram å tvitre hva man vil.

Det virket svært drøyt. Hun fikk sparken for noen spredte likes, retweets og innlegg hun skrev om kjønn på Twitter.

Ikke overraskende vant Rianne Vogels denne uken søksmålet mot sin arbeidsgiver, kvinneorganisasjonen Papillon i Bergen.

Hun var ikke transfobisk, slår retten fast. Og oppsigelsen kjennes ugyldig.

Det var etter et anonymt varsel Voegels fikk sparken. Ledelsen pekte ikke på konkrete ytringer, men mente hun ytret seg nedsettende om transkvinner transkvinnerPerson som ved fødsel ble registrert som gutt, men som har kvinnelig kjønnsidentitet..

Nå er hun tilkjent erstatning. Retten sier hun var godt innenfor ytringsfrihetens rammer og peker på at debatten om kjønn er legitim. De fleste ytringene Voegels kom med var saklige, heter det.

Hva var det egentlig hun skrev? Ikke all verden. Mye handler om ting hun har likt og retvitret.

Retten trekker frem en ytring Voegels selv skrev: «Hvorfor kan ikke folk se at det å påberope seg å være offer er en del av fetisjen».

Voegels likte et innlegg hvor «these sickos» ble brukt ved en omtale av en ikke-binær mor.

Hun retvitret innlegg som omtaler transpersoner som fetisjister.

Overfor TV2 fremstilles dommen som en seier for ytringsfriheten.

Men det er bare en halv seier.

Poenget med søksmålet var ikke å få tilbake jobben. Poenget var å få et godkjentstempel på at arbeidstakere kan ytre transkritiske syn.

Men det gis ikke.

Retten lander på at oppsigelsen var ugyldig fordi arbeidsgiveren ikke gjorde nok før de ga henne sparken.

Retten mener Voegels «generelt er negativ til transpersoner» og uttrykker forståelse for at det ikke er lett for en organisasjon som skal fremstå inkluderende.

Det heter at arbeidsgiver kan instruere Voegels og kreve at hun avstår fra spissformuleringer, sarkasmer og likes. Hun burde ifølge retten fått flere muligheter til å moderere seg.

Men Papillon manglet retningslinjer for sosiale medier. De hadde heller ikke tatt noe klart standpunkt i transdebatten.

Deler av ledelsen bare antok at de ønsket transkvinner velkommen.

Voegels derimot, ville lage tilbud uten transkvinner.

Etter å ha fulgt saken, virker det lite sannsynlig at Voegels ville ha skiftet kurs.

I retten viste hun stort engasjement for saken. Hun argumenterte mot transkvinner i kvinnefengsel- og garderober. Hun var opptatt av bivirkninger av hormonbehandling for transpersoner.

Hadde ledelsen i Papillon klargjort hvor de sto, ville det neppe vært aktuelt for henne å fortsette å jobbe der.

Men det ble klart først da partene barket sammen.

Om dommen blir stående, må Papillon antagelig legge ned. Ansattes ytringsfrihet er heller ikke utvidet.

Retten åpner ikke for at arbeidstagere kan ytre seg fritt om transpersoner eller annet i sosiale medier. Tvert om.

Lærdommen her er at arbeidsgivere bør være enda tydeligere på hva ansatte ikke har lov å si.

