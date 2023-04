Leder

Ukrainas fremtidige trygghet må sikres

Nato-generalsekretær Jens Stoltenbergs uttalelser om Ukraina og Nato er viktige, for å vise at Putin ikke kan skremme Nato fra å ha en åpen dør.

Ukraina må få en trygg forankring den dagen krigen er over. Russland må vite at vi ikke vil overlate Ukraina til seg selv, men tvert om sørge for at landet vil ha venner og allierte som passer på. Også i fremtiden.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Derfor var Nato-generalsekretær Jens Stoltenbergs uttalelser da han besøkte Kyiv før helgen så viktig. «Ukrainas fremtid ligger i Nato», sa han.

I dette ligger det ikke at Ukraina blir Nato-medlem i morgen, eller på en nærmere fastsatt dato. Nå handler det om å opprettholde våpenstøtte og politisk press for å sikre at Ukraina igjen blir et fritt og selvstendig land, som lever i fred med sine naboer.

Vestens veike svar

Men når den dagen kommer, trenger Ukraina ordninger og garantier som gjør at landet ikke igjen blir utsatt for russisk aggresjon. Både Nato-medlemskap og EU-medlemskap vil knytte Ukraina varig til vår del av verden.

Dette er viktig, ikke bare av hensyn til Ukrainas fremtid. Hvis det er noe vi har lært gjennom dette drøyt siste året, så er det at Ukrainas sikkerhet handler om Europas sikkerhet.

Russlands president har fått erfare at han ikke kan gjøre som han vil i det han ser som «sine» nærområder.

Vestens veike svar på Russlands angrep på Georgia i 2008, og annekteringen av Krim i 2014, ga Russlands president Vladimir Putin et inntrykk av at han kunne gjøre som han ville i det han anså som “sine” nærområder. Etter 24.februar i fjor, da Putin prøvde å ta hele Ukraina, har han lært at slik er det ikke.

Mye å ta tak i

USA og Europa står samlet, både om sanksjoner og våpenstøtte. Ukraina har blitt akseptert som kandidatland til EU. Og Stoltenbergs uttalelser om at Ukrainas fremtid ligger i Nato, er et viktig politisk signal til Putin om at alliansen ikke har forlatt sin linje om at døren er åpen for alle som ønsker å søke om medlemskap. Ingen utenfra kan true Nato til å stenge døren. Heller ikke Putin.

Det vil ta tid for Ukraina å bli fullverdig medlem, både i EU og Nato. Ukrainas ledere har mye å ta tak i, slik at landet kan oppfylle kravene som stilles for medlemskap. De må bekjempe korrupsjon, og sikre Ukrainas demokratiske utvikling.

Det viktigste akkurat nå, er at døren står åpen, både til EU og Nato. At Putin vet at det er slik. Og at ukrainerne kan være trygge på at vi stiller opp for dem. Også den dagen denne brutale og grusomme krigen er over.