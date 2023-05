BEKYMRET: Selma Løvendahl Mogstad Leraand er bekymret for at gutter med spiseforstyrrelser ikke blir fanget opp og tatt på alvor på samme måte som jenter.

Vi må snakke om spiseforstyrrelser blant gutter

Hvis man må kalle en dag hvor man spiser ekstra usunt og ikke får riktig mengde proteiner en «cheat day», så mener jeg det burde blinke en varsellampe.

SELMA LØVENDAHL MOGSTAD LERAAND, forfatter og ansatt på klesbutikk og sykehjem

Dersom jeg søker opp «spiseforstyrrelser» på Google, får jeg så og si bare opp bilder av tynne jenter.

Det er nok slik de aller fleste ser det, at spiseforstyrrelser = tynne jenter som ikke spiser.

Det kunne ikke vært mer feil, og jeg tror at ved at denne stereotypien og fordommen holdes i livet blir det vanskelig for alle de andre som sliter med spising, men ikke passer inn i den snevre forestillingen av hva en spiseforstyrret er.

Det er mange som sliter alvorlig med mat og kroppsbilde, uten at de verken er unormalt tynne, kvinner eller unge.

Jeg er veldig opptatt av guttene oppi det her.

Hvor usannsynlig er det ikke at halve befolkningen er skånet for å utvikle et forstyrret forhold til mat?

Jeg har tenkt mye på dette; dersom en god venninne av meg plutselig hadde begynt å trene hver eneste dag, telt kalorier, ønsket å spise proteiner til hvert måltid, drukket proteinshakes og startet med kreatin hadde jeg blitt bekymret.

Dette er det flere og flere unge gutter som driver med, og ut ifra det jeg har observert skjer det helt uten at noen stiller spørsmålstegn ved det.

Jeg er selvfølgelig helt for å trene, men det har blitt så mange som har en ekstrem opptatthet av trening og kosthold ned i en skremmende ung alder, og jeg blir bekymret av at vi som samfunn hyller og støtter det helt ukritisk.

Sannheten er at man ofte ikke kan se at noen sliter med mat.

Anoreksi er en av de desidert minst utbredte spiseforstyrrelsene, og man kan også slite med det uten at det synes på kroppen.

Om vi ikke er i stand til å løfte blikket, og jobber mot de gamle, utdaterte holdningene og fordommene om hva spiseforstyrrelser er og hvem som får det, er jeg redd det er mange som ikke mottar den hjelpen og forståelsen de har behov for.

Vi må være mer våkne, og så synes jeg vi må være mer forsiktige med å ukritisk hylle den ekstreme trenings- og kostholdskulturen som treffer og angår stadig yngre gutter.

Ingen mat er farlig så lenge man spiser variert, og det er mye mer verdifullt å leve livet med muligheten til å kose seg med mat og avslapning iblant, enn å leve med en konstant angst om at man burde trent litt mer eller spist litt sunnere.

Dersom man blir stresset om man går en dag uten å trene, eller må kalle en dag hvor man spiser ekstra usunt og ikke når riktig mengde proteiner en «cheat day», så mener jeg det burde blinke en varsellampe.

Da har man ikke et avslappet forhold til mat. Da har man ikke et sunt forhold til mat, men heller et usunt forhold hvor de strenge tankene rundt mat begynner å gå utover den øvrige livskvaliteten.

Det er heller ikke sånn at overopptatthet av trening og sunt kosthold er den eneste formen for spiseproblematikk gutter kan slite med. Gutter kan også ha anoreksi.

Å se for seg at en gutt kan vegre seg for, og være redd for å spise, er nok en fjern tanke for mange.

Jeg publiserer mye innhold for å hjelpe andre som sliter med mat på TikTok, og der hender det jeg får kommentarer og henvendelser fra gutter som sliter med anoreksi.

Felles for dem er at sykdommen har blitt oppdaget sent, og at de generelt har opplevd liten forståelse og ikke har blitt tatt nok på alvor.

Gutter kan slite med alvorlige spiseforstyrrelser på samme måte som de stereotypiske jentene. Jeg tror mange gutter som egentlig har behov for hjelp, ikke blir plukket opp og får den hjelpen som er nødvendig.

Det er sørgelig.