Ja til fraværsgrense

UTREDER ALTERNATIVER: Kunnskapsminister Tonje Brenna vil myke opp fraværsgrensen.

Det er en del heft med fraværsgrensen. Men den virker også svært godt.

Denne uken leverte et utvalg som har sett på fastlegeordningen råd om at legene skal slutte å attestere fravær i videregående skole. De mener fravær bør være opp til utdanningssektoren.

Legene er naturligvis enig.

– Kortvarig sykdom er ikke noe man bør bruke hardt pressede fastleger til, sa Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen til VG.

Elevorganisasjonen har protestert mot fraværsgrensen lenge. Og Sosialistisk venstreparti (SV) mener ekspertutvalgets rapport er spikeren i kisten for fraværsgrensen.

Regjeringen jobber også med saken. Kunnskapsdepartementet har bestilt en rapport fra Utdanningsdirektoratet der alternativer utredes. Sp og Ap ble enig om å myke opp fraværsgrensen da de skrev Hurdalsplattformen.

Og vi har forståelse for at det kan føles meningsløst for en lege å attestere at elever kaster opp, og for foreldre og elever å styre med legeattest når det ikke er noe annet enn et stempel som trengs.

Fraværsgrensen kan også virke for rigid i fag man ikke har så mange timer i. Mister du en dobbelttime i gym som bare er en gang i uken, kan det fort by på problemer.

ER IMOT FRAVÆRSGRENSE: Elevorganisasjonen demonstrerte mot fraværsgrense foran Stortinget i 2020.

Så det kan være gode grunner til å myke opp reglene, for eksempel kan andre attestere fraværet. Og det må kunne brukes skjønn.

Det bør ikke være slik at elever som har skjerpet seg og har fått god progresjon gjennom året, ikke får vitnemål på grunn av noen timer gym for lite i januar.

Men vi må likevel beholde fraværsgrensen.

Poenget er at den virker svært godt. Etter innføringen av fraværsgrensen i 2016 har fraværet i norske videregående skoler gått betydelig ned. Forskningsstiftelsen FAFO evaluerte ordningen i 2020, og de fant at det gjennomsnittlige elevfraværet i videregående skole sank med 27 prosent etter at grensen ble innført.

Særlig har den virket på de elevene med høyt fravær i ungdomsskolen. De har sluttet å skulke.

Det å fullføre videregående skole er viktig. Å ha et vitnemål derfra gjør en bedre rustet for voksenlivet, senker faren for å havne i fattigdom og uførhet, og øker sjansen for å få en jobb man kan leve av i fremtiden.

Å få flest mulig gjennom videregående, er altså verdt å styre ganske mye for.

En tydelig fraværsgrense trengs altså fortsatt. Men det bør gå an å få til uten at legene må involveres i det.

