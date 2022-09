STREIK: – Vi skjønner alle at det vil koste, vikarer og ufaglærte utgjør jo en sparepott for fattige kommuner. Men noen ganger skjer det undere, kan du høre meg kunnskapsminister Tonje Brenna, spør kronikkforfatteren.

Verdens beste jobb

I utgangspunktet ville jeg kunne ha anbefalt lærerjobben til mange, men ikke til de som skal inn i boligmarkedet. De bør heller satse på jus, ingeniørutdanning, bedriftsøkonomi eller medisin.

GUNNULV HELLESYLT, far til 13-åring og lærer ved Lillestrøm videregående skole

Jeg er en lærer, men akkurat nå er jeg i streik. Jeg er også far til en 13-åring i niende klasse.

Som lærer har jeg en topp arbeidsplass. Ikke det at ikke er dager da det kan være tungt å gå på jobb, men som oftest er jeg i bedre humør når jeg går fra jobb enn når jeg kommer.

Hvorfor? Fordi jeg har hatt en fin dag. Fordi møtet med elevene gir meg glede, fordi jeg har gode kolleger, og på min skole er jeg så heldig at jeg har en raus arbeidsgiver.

Egentlig kan de fleste misunne meg.

Er det noen det er synd på, er det elevene som opplever at dyktige lærere forsvinner ut av skolen, lønnen er bedre andre steder, og kommunene hanker inn ufaglærte.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er mer enn hvert sjette årsverk i grunnskolen utført av ufaglærte. Vi snakker om 5- til 15-åringene som møtes av personer uten pedagogisk utdanning.

Hva gjør det med skolen at hver sjette person som underviser ikke har undervisningskompetanse? Hva gjør det med våre barn? Og hva gjør det med rekrutteringen til skoleverket at nesten hvem som helst, bare man har fullført videregående, kan gå inn i et klasserom og kalle seg «lærer»?

Gjennomsnittseleven, som selvfølgelig ikke finnes, vil nesten en gang i uken ha en dag med en ufaglært person bak kateteret. Vikaren kan være en motivert og empatisk ungdom som er i gang med å ta en lærerutdanning.

Eller det kan være en 19-åring som syns det er greiere å være vikar enn å være arbeidsløs, jobbe i en butikk eller sykle rundt med en matkasse på ryggen.

Tenk deg at 17,5 prosent av sykepleierne ikke hadde hatt fagutdanning, men kom rett fra videregående. Ville du tatt imot en sprøyte fra vedkommende?

Så skal jo ikke lærerne gi sprøyter, de skal bare ta seg av femåringene, syvåringene og niåringene, sårbare barn, noen av dem har hatt sin andel av kjipe opplevelser i livet. Vi skal gi dem en meningsfull skoledag, omsorg og hjelpe dem videre i livet.

Ville du latt deg representere i retten med en «advokat» som riktig nok ikke hadde noen advokatutdanning, faktisk aldri noensinne vært på juridisk fakultet?

Vår arbeidsgiver KS har publisert en likelydende kronikk på egen hjemmeside, en rekke lokalaviser og i VG.

I kronikken skriver arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø følgende: «Samtidig er det viktig å få fram for elever og foreldre at de rundt 15 prosent av lærerne som ikke har vanlig, norsk lærerutdanning, ikke er «ukvalifiserte», slik Utdanningsforbundet sier.»

For det første er dette triksing med tall. 15 prosent er ikke det samme som 17,5 prosent som er tallene fra Statistisk sentralbyrå. Men det verste er den holdningen som ligger bak.

Litt spissformulert: «Det funker bra med vikarer og ufaglærte.»

Sorry Gangsø, men det gjør det ikke, du tar feil.

Jeg skal ikke late som om dette ikke er et partsinnlegg, det er det, selvfølgelig. Jeg er en av flere tusen lærere som nå er i streik for en bedre lønn. En bedre lønn vil gjøre det mer attraktivt for lærere å jobbe i skolen.

I teorien kunne alle vikarer og ufaglærte i skolen vært erstattet med pedagoger med lærerutdanning. Men da måtte man ha hentet inn alle de som har gått over i andre yrker der de for eksempel tjener et par hundre tusen mer.

Det er nok ikke realistisk, men et første skritt på veien ville være å erkjenne at ufaglærte ikke er faglærte. Det neste ville være å heve lønningene for å gjøre det mer attraktivt å være pedagog.

Vi skjønner alle at det vil koste, vikarer og ufaglærte utgjør jo en sparepott for fattige kommuner. Men noen ganger skjer det undere, kan du høre meg kunnskapsminister Tonje Brenna?

Om ikke så lenge, håper jeg, kommer jeg tilbake til klasserommet. Jeg gleder meg, for jeg er heldig som har en jobb der jeg møter elever fulle av liv, påfunn, nysgjerrighet og av og til litt sinne.

I utgangspunktet ville jeg kunne ha anbefalt jobben til mange, men ikke til de som skal inn i boligmarkedet. De bør heller satse på jus, ingeniørutdanning, bedriftsøkonomi eller medisin.

Viktige jobber, ja da, men litt trist er det likevel.