UNGDOMSKRIMINALITET: – For meg er det mye viktigere med handling når pilene peker i feil retning, enn at politikere på venstresiden klarer å overbevise innbyggerne om at alt er trygt og vi skal fortsette som før, skriver Sylvi Listhaug.

Bortforklaringer stanser ikke voldsspiralen

Kriminell ungdom har ikke selvstendig ansvar for sine handlinger, de er utsatte og gjøres kriminelle av sine omstendigheter. Det er virkeligheten, skal vi tro på SV-politiker Robin Hansson i VG.

SYLVI LISTHAUG, partileder i Fremskrittspartiet

Hansson serverer sedvanlig venstrevridd offertankegang i sitt VG-innlegg der han forsøker å forklare hvorfor ungdom blir kriminelle. Det handler selvsagt om «utenforskap» og sosioøkonomiske forhold.

Hansson begrunner ikke sine argumenter med fakta, statistikk eller noen andre kilder annet enn hans personlige anekdoter. Dette illustrerer faktaresistensen som dessverre sitter dypt inngrodd på deler av venstresiden.

Når ungdom og unge menn tar med seg knokjern, macheter og skytevåpen ut for å hevde sine territorier, selge narkotika, rane og banke opp dem de ikke liker, er det irrelevant for ofrene og lokalsamfunnet om Robin Hansson fra SV tror at gjerningspersonene har hatt en vanskelig oppvekst.

Selvsagt må vi hjelpe ungdom som sliter, men en tøff bakgrunn er uansett ikke en legitim unnskyldning for vold og kriminalitet. Man har alltid et valg.

Eksplosjonen av volds- og ungdomskriminalitet har en vesentlig fellesnevner: Siden den store majoriteten av gjerningspersoner har innvandringsbakgrunn, er det selvsagt grunn til å se nærmere på det.

FÅR SVAR: – SV-politiker Robin Hansson (bildet) serverer sedvanlig venstrevridd offertankegang, hevder Frp-leder Sylvi Listhaug.

De to siste årene er det satt rekord i antall nye unge voldsofre. I 2022 var antall anmeldte voldslovbrudd med personofre i alder 6–15 år på 4.493 ofre. Dette er 8 prosent flere enn i 2021 som også var et rekordår, og nesten 200 prosent flere enn i 2004.

77 prosent av de aktive gjengangerne i Oslo hadde innvandrerbakgrunn ifølge SALTO-rapporten 2022. Blant de mest aktive gjengangerne, så hadde hele 86 prosent innvandrerbakgrunn. Blant de med innvandrerbakgrunn hadde henholdsvis 85 og 86 prosent landbakgrunn fra Afrika eller Asia/Midtøsten.

De aller fleste innvandrerungdom er lovlydige og har aldri gjort noe galt, men når innvandrerungdom er så kraftig overrepresentert på krimstatistikken, må det tas på alvor med kraftfulle tiltak – ikke bortforklaringer.

For meg er det mye viktigere med handling når pilene peker i feil retning, enn at politikere på venstresiden klarer å overbevise innbyggerne om at alt er trygt og vi skal fortsette som før.

Fremskrittspartiet mener det er helt nødvendig å benytte sterkere virkemidler i kampen mot vold og kriminalitet.

Vi må få unge gjengangere bort fra gatene og inn på lukkede institusjoner. Vi må sørge for at gjengkriminalitet straffes hardere ved å doble straffene for gjengmedlemmer. Vi må beskytte utsatte områder i Oslo ved å doble straffene for kriminalitet begått i disse områdene.

Og vi må selvsagt få voldsutøverne bort fra gatene ved bruk av oppholdsforbud.

Dette er kraftfulle tiltak som vil ha effekt.