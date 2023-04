TESTAMENTER: – Dine penger er dine. Du gjør hva du vil med dem. Arv er ikke noe dine barn har rett til. Jeg har, akkurat som mine foreldre, rett til å gi pengene til hvem jeg vil. Og man bør være stolte av sine foreldre som ga en skjerv til noe mer fornuftig enn meg, skriver kronikøren.

Grådige arvinger og feige foreldre

Norge er et merkelig land som milliardærene rømmer ifra. Vi er et av verdens rikeste land, men vi er verdens gjerrigste testatorer. Vi er også late, da det fleste av oss ikke engang har skrevet testament.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

RUNAR DØVING, testator og professor

Eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen har tjent svært mye penger på å leie ut leiligheter til høy pris fra leietagere som ikke har råd til å kjøpe bolig. For å slippe å betale skatt, overfører han 12 milliarder til sin datter Ninja Tollefsen og flytter til Sveits.

I Norge blir dette omtalt fra en venstreside som ber han ryke og reise fordi han ikke vil betale skatt, og fra en høyreside som applauderer de som tjener mye penger uavhengig av hva han tjener penger på og hva han bruker dem til.

Begge holdningene er rare. I USA ville han hadde blitt omtalt som en som ikke tenkte på det samfunnet og det fellesskap han tjente sin rikdom på, og han ville knapt kunne vise seg i gamlelandet.

«Give back» og «take care of the neighborhood!» er to av den kulturens viktigste prinsipper. Man tar ikke «markedspris» av ideelle gründere. Man sørger for å ha de butikkene man liker i sitt nabolag.

Målet med livet i den amerikanske kulturen er ikke å tjene mest mulig penger i seg selv, men å skape et bedre samfunn. Og tjener man mye penger er det en selvsagt plikt å sørge for at den skolen man gikk på, det trossamfunnet man tilhører og den gaten man har vokst opp i får noe tilbake.

Man har et ettermæle å ta vare på, og man har ikke lyst til å gå inn i historien som Onkel Skrue eller Olav Thon. «You don’t want to be that guy!»

I 2013 fjernet Regjeringen Solberg arveavgiften. Ingen tør å gjeninnføre den. Resultatet må bli at vi som arver eller overlater penger etter oss må ta sølvskjeen i egen hånd.

Det er ingenting som skaper så store medfødte forskjeller i landet som arv.

Noen får milliarder, noen millioner. Mange ingenting. I Norge overføres det 75 milliarder hvert år i skifte. Bare 0,5 milliarder tilfaller de frivillige organisasjonene.

Uten arveavgift bør filantropi og testamentariske gaver være en selvfølge.

ARVING: Eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen, her med datteren Ninja, i forbindelse med koggregattaen i Kragerø i fjor.

Frivilligheten er under press, og det mangler midler i frivillige organisasjoner. Dyrebeskyttelsen, Sykehusklovnene, Frelsesarmeen, Norsk Folkehjelp trenger masse penger for å gjøre sitt fantastiske og viktige arbeid.

Hvis vi ikke synes staten skal gjøre alt, må vi gi og vi må gi så det monner. Og det kan vi gjøre med vårt testament, vårt ettermæle og vår stolthet for det vi selv tror på. Vi kan la hjertet banke videre i det gode testament.

I Norge er det kun 10 prosent av befolkningen som har skrevet testament. Kun 0,4 prosent av befolkningen har inkludert en testamentarisk gave i testamentet. Vi ler av kommunismen, og vil ha frihet, ikke at privilegier skal gå i arv, slik som i Russland og Kina. Vi ser opp til England og USA, men vi når dem ikke til knærne i filantropi.

Vi er snarere som kommunistenes barn. Der vi vil at staten skal ta alt ansvar.

Nicolai Tangen ytret i en bisetning at det burde være 100 % arveavgift, nettopp med bakgrunn i den urettferdighet og de mulige mulighetene som ligger i enkeltpersoners kapital, og det unødvendige i å gi sine egne barn alle privilegier ureflektert.

Les også Bergstø angriper skatteflyktninger: – Røkke kan ryke og reise! GARDERMOEN (VG) Kirsti Bergstø (SV) går til angrep mot milliardær Kjell Inge Røkke i sin første landsmøtetale.

Spørsmålet er om det er grådige unger eller feige foreldre som er årsaken til at vi ikke får ut fingeren, og sørger for at flere enn våre egne barn skal nyte godt av vårt arbeid og heldige liv på jorden?

Husk det, du som leser dette, dine penger er dine. Du gjør hva du vil med dem. Arv er ikke noe dine barn har rett til. Jeg har, akkurat som mine foreldre, rett til å gi pengene til hvem jeg vil.

Og man bør være stolte av sine foreldre som ga en skjerv til noe mer fornuftig enn meg.

På enhver gravstein bør det stå «Hen fikk det siste ordet». I en slik verden ville flere skrevet testament, og gitt sin arv til både sine etterlatte og til sine hjertesaker.

Det filantropiske poeng gjelder ikke bare de gjerrigste rikingene som stikker av til Sveits. Det gjelder også oss i middelklassen. Alle kan bidra, og alle monner drar. Og har du vunnet i boliglotto, bør det være en klar plikt.

Har du ikke skrevet testament, bør du gjøre det snart. Og du bør snakke om det til dine nærmeste både før og etter.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post