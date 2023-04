Kommentar

Det er oss det er noe galt med

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

SVARTE: Ariana Grande la ut en film denne uken, hvor hun svarte de som sa de var bekymret for vekten hennes.

Nei, du kan ikke skrive om andres kropper på internett. Uansett hvor godhjertet du måtte føle deg.

Denne uken la artist Ariana Grande ut en video på Tiktok, hvor hun sa at hun ville snakke til de som var bekymret for vekten hennes.

Grande sier at hun er lei av at folk sammenligner kroppen hennes med sånn hun så ut før, og at man aldri vet hva andre mennesker strever med.

På Jodel har jeg lest tråder med folk som mener at det må være lov til å uttrykke bekymring over noens vekt.

Men dette handler ikke om omsorg.

Menneskene som legger ut bilder av Ariana Grande på Twitter og skriver: «Hva har skjedd med henne?», gjør det ikke fordi de har et stort hjerte.

Du ville mest sannsynlig ikke skrevet: «Se på dette bildet hvor du ser alt for tynn ut!» til venninnen din hvis du var redd for at hun var syk.

Neida, folk er ikke veldig snille og søte. De spyr ut kommentarer om kjendisers kropper fordi de føler de kan det. Fordi kvinner i all tid har blitt målt etter utseende sitt, og måttet tåle at alle rundt dem mener det ene eller det andre.

Det samme skjer her hjemme.

Komiker Maria Stavang skrev en tekst på Instagram om all responsen hun fikk etter hun gjorde en livsstilsendring.

Komiker Maria Stavang.

Flere mente hun var et dårligere forbilde, nå som kroppen hennes så annerledes ut. I kommentarfeltene hennes på Instagram har det dukket opp kommentarer om utseende hennes, i lang tid, over flere år.

Det er helt utrolig hva folk lirer av seg.

KOMMENTARER: Dette er noen av kommentarene som ligger under bildene til Maria Stavang på instagram.

Skuespiller og forfatter Ulrikke Falch gikk gjennom noe lignende. Folk skrev til henne at hun var blitt en annen, og at de ikke respekterte meningene hennes, fordi kroppen hennes så annerledes ut.

Jeg tror i det hele tatt du skal lete lenge etter en kvinnelig, norsk kjendis som ikke har fått kommentarer på kroppen sin.

Ulrikke Falch.

Hvis du tar en titt på apper som Jodel, er det ukentlig diskusjoner om norske kjendiskvinner kropper.

«Har xx gått opp i vekt, eller er det bare meg?».

Jeg tror ikke vi skjønner hvor skadelig det er at vi tillater offentlige diskusjoner om kroppene til andre.

For mange av oss, kan èn kommentar om hvordan vi ser ut, brenne seg fast resten av livet.

Du vet heller aldri hva mennesker går gjennom. Kanskje du gratulerer en med vekttap, som sørger og ikke har klart å få i seg mat. Kanskje du spøker litt med at noen har lagt på seg - også sliter de enormt psykisk med å godta sin egen kropp.

De samme reglene må gjelde internett. Det sitter mennesker på andre siden, både den som får kommentaren, og resten av de som leser dem.

Det går an å snakke om kropp. Måten å gjøre det på, er ikke å slenge ut en kommentar, uansett hvor god intensjonen din måtte være.

Det er så selvsagt, men åpenbart også så vanskelig for noen av oss.

