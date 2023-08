Leder

Noen bør gidde å teste seg

TEST AV BARN: Da pandemien sto på som verst, måtte skolebarn i mange kommuner teste seg jevnlig av hensyn til de eldre og sårbare. Coronaviruset er ikke særlig farlig for barn, det gir bare mild sykdom. I ettertid er de harde tiltakene rettet mot barn blitt kritisert.

En overlege i FHI mener det er bortkastet å teste seg for corona. Det høres for de fleste riktig ut. Men ikke for alle.

Kortversjonen FHIs Preben Aavitsland har uttalt at han ikke ser poenget i å teste seg for covid-19.

Imidlertid kan testing være nyttig for visse grupper, som de som er sårbare eller allerede syke. Får disse personene en rask test, vil det være lettere å gi covidmedisin tidlig, noe som kan dempe symptomene.

I Norge skal kommunene begynne å vaksinere dem over 65 med nye varianter av vaksinen fra oktober, og i Sverige har det blitt anbefalt vaksinering for alle over 50 år.

Har du fortsatt gamle munnbind og covid-tester liggende? Denne høsten kan du få bruk for dem igjen.

Det er meldt om en ny variant av corona som forskerne foreløpig ikke vet nok om. Men mer smitte blir det nok fremover.

Samtidig sier FHIs Preben Aavitsland til VG at han ikke gidder å teste seg. Det har engasjert leserne og mange synes det er rart å ikke teste seg når muligheten er der.

Men det høres egentlig ganske klokt ut å roe ned på testingen.

Skal vi teste oss hver gang noen i familien er forkjølet, blir det mye styr. En rekke ulike virus angriper mennesker i et kjør. Stort sett vet vi ikke hva vi har fått.

Og hva slags forskjell gjør en covidtest, egentlig?

Det er uansett ikke mye annet å gjøre enn å vente til man blir frisk. Sånn sett er et testresultat temmelig bortkastet for de fleste av oss.

HUSKER DU?

Men noen kan ha nytte av testene fortsatt.

Tenk på dem som er sårbare og syke fra før, og som kan trenge behandling om de smittes av corona. Om de tar en kjapp test kan de få covidmedisin raskt. Det kan være viktig for å gjøre symptomene mindre alvorlige.

Også ellers friske blant oss kan ha bruk for en test om de har familie og venner som er sårbare for viruset. Når du vet at du er smittet, holder du deg naturligvis unna dem i noen dager.

#DETVARDEN: I juni 2021 ble det full debatt da FHI-overlegen Preben Aavitsland «erklærte» pandemien for over på Twitter. To år senere lusker den fortsatt i kulissene. Men Aavitsland gidder ikke å teste seg.

Vi driver fortsatt og tilpasser oss at corona er et virus som «alle» har hatt og som folk flest kommer til å bli smittet av igjen og igjen.

I Norge skal kommunene tilby vaksine til demover 65 år med nye varianter av vaksinen fra oktober. Og i Sverige har myndighetene gått ut med en anbefaling om vaksine av alle over 50 år.

Håndteringen er det altså ingen klar fasit på.

Men vi har lært mye om beredskap og det å slå til raskt og kontant. Samtidig har vi også sett effekten av å gjøre hele befolkningen livredde. Vi vet nå at noen tiltak var for strenge, særlig mot barn. Og at harde tiltak gjør folk unødvendig engstelige.

For de aller fleste gir covid en mild sykdom.

Å fortsette med helt spesielle og særegne tiltak mot corona, gjør at flere nok går rundt og er redde uten å trenge det.

Det er klokt nå – med mindre vi får en ny pandemisk variant – å alminneliggjøre viruset, og behandler det som et av de mange i rekken av sykdommer som plager oss.

