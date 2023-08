Kommentar

Debatten blir ikke den samme uten Trump

Per Olav Ødegård Kommentator i VG. Tidligere utenriksjournalist og korrespondent for VG i USA. Skriver mest om internasjonale forhold.

POPULÆR: Donald Trump kaster MAGA-hatter med hans signatur til tilhengere på en golfturnering i New Jersey 13. august. Han er mer populær enn noensinne blant republikanske velgere.

I store bokstaver i sosiale medier slår Donald Trump fast at han ikke vil delta i valgdebatter. Han som ellers elsker rampelyset overlater podiet til sine rivaler.

Onsdag møtes republikanske presidentkandidater til årets første debatt. Det republikanske parti og Fox News trenger Trump. De har innstendig oppfordret ham til å bli med i den TV-sendte debatten. Men Trump mener tydeligvis at han klarer seg utmerket godt uten dem begge.

Mannen som ikke er til stede vil kaste lange skygger over debatten i Milwaukee. Trump er selvsagt den store attraksjonen i republikanernes valgkampsirkus. Oppvarmingsbandet spiller opp, men han som alle er møtt frem for å se kommer aldri på scenen.

STERK STØTTE: Et stort flertall av republikanske velgere ønsker at Donald Trump skal bli partiets presidentkandidat for tredje gang. Bildet er fra et politisk møte i Arizona i januar 2022.

Alle vet hvem jeg er, som han sier. Og det har han jo rett i. Alle vet hvor suksessrik jeg var som president, legger han til. Det er det svært ulike oppfatninger om. Men Trump kan med god grunn skryte av svært gode meningsmålinger. Han har, med egne ord, opparbeidet seg en “legendarisk ledelse”.

Trump har ingenting å vinne på å møte de andre kandidatene i en debatt. For ham er det utelukkende en risiko som han kan være foruten.

Flere av hans rivaler ville ha brukt en slik anledning til å rette harde angrep ansikt til ansikt med den tidligere presidenten, som nå står tiltalt i fire omfattende straffesaker.

MÅ MØTE I FENGSEL: Donald Trump og 18 andre tiltalte i saken om valginnblanding har frist til fredag for å melde seg frivillig her i Fulton County Jail i Atlanta i Georgia. Rettssaken kommer opp på en senere tidspunkt.

Da er det langt tryggere for Trump å bli intervjuet av en av sine favorittprogramledere, Tucker Carlson, som nylig måtte forlate Fox News i unåde. Det er ventet at intervjuet blir sendt i en annen mediekanal på samme tid som den direktesendte Fox-debatten.

Trumps boikott vil føre til at Fox News får færre seere. Trump har i stigende grad uttrykt misnøye med sin tidligere favorittkanal som ikke alltid gir ham den uforbeholdne støtten han forventer. Trump viser også at han blåser i hva ledelsen i det republikanske partiapparatet mener. Han har jo sin egen bevegelse, Make America Great Again, der alt handler om å gjøre Trump stor og mektig igjen.

GOD TONE: Tidligere Fox News programleder Tucker Carlson har intervjuet Donald Trump. Det kan bli sendt på samme tid som TV-debatten. Her fra et møte mellom de to på en golfturnering i Bedminster, New Jersey, i juli 2022.

Mandag skulle Trump på en pressekonferanse ha lagt frem en omfattende rapport på 100 sider som han hevdet ville renvaske ham for alle anklagene om valginnblanding i delstaten Georgia. For en uke siden sa Trump at forsvarsskriftet ville føre til at anklagepunkter mot ham måtte frafalles og at det ble full frifinnelse.

Det ble ikke noe av den tillyste pressekonferansen. Trumps advokater fikk ham åpenbart på andre tanker. «Bevisene» skal i stedet legges frem i retten, ifølge Trump.

Mens de andre kandidatene forbereder seg på TV-debatt, har Trump og 18 andre tiltalte frist til fredag for å overgi seg frivillig til domstolen i Georgia. Det vil ikke legge begrensninger på Trumps valgkamp før tidligst i mars neste år. Da ønsker statsadvokaten å innlede rettsforhandlinger i saken mot Trump og hans medarbeidere.

NÆRMESTE KONKURRENT: Florida-guvernør Ron DeSantis er nærmest Donald Trump i meningsmålingene, men avstanden er stor og økende.

Minst åtte kandidater kommer til å delta i Fox News debatt i Milwaukee i Wisconsin på onsdag. For å kvalifisere må en kandidat minst ha 1 prosent oppslutning i tre godkjente meningsmålinger og ha mottatt økonomisk støtte fra minst 40 000 enkeltpersoner.

Det er også et krav om at deltagerne forplikter seg til å støtte den kandidaten som det republikanske partiet nominerer på landsmøtet neste sommer. Det er vanskelig å se for seg at Trump skriver under på et slikt løfte. Etter valget i 2020 er det blitt åpenbart for alle at Trump aldri kan erkjenne nederlag.

I primærvalgene blir det neppe nødvendig. I CBS siste meningsmåling har Trump 62 prosent oppslutning fra republikanske velgere. Bare 16 prosent støtter Florida-guvernør Ron DeSantis. Alle de andre er langt etter.

Det stormer rundt Trump, men han surfer ufortrødent på bølgene. De vil bære ham frem til å bli nominert for tredje gang.