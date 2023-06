Kommentar

Dette er sløvt av henne

TAR SELV REGIEN: Tonje Brenna utnevnte enn venn til styret i en stiftelse underlagt og finansiert av hennes eget departement.

Tonje Brenna ga styreverv til vennen som var quizmaster i utdrikningslaget hennes. Det virker passe sløvt.

Kortversjonen Arbeiderparti-nestleder Tonje Brenna har gitt vennen Frode Elgesem et styreverv i Wergelandstiftelsen.

Brenna er inhabil overfor Elgesem, noe hun innrømmer i et VG-intervju og kaller det en alvorlig tabbe.

Wergelandstiftelsen får fem millioner kroner i årlig finansiering fra Brennas departement, og noen av pengene går videre til Utøya AS, hvor Brenna har ekssamboeren sin i styret og to andre venner som hun også er inhabil overfor.

Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet ønsker at saken skal behandles i Stortingets kontrollkomité.

Arbeiderpartiet har tidligere hatt saker der politikere har vært anklaget for maktarroganse og vennetjenester. Vis mer

Arbeiderpartiets stjerneskudd Tonje Brenna (35), fersk nestleder i partiet og statsråd i Kunnskapsdepartementet, har tabbet seg ut.

Hun har gitt en venn et styreverv.

Det var hun selv som tok initiativ til å fortelle om saken i VG. Og det er hun selv som karakteriserer tabben som alvorlig.

Det var i mars i år hun ga juristen Frode Elgesem (61) styreverv i Wergelandstiftelsen. De to har spist middager sammen, han arrangerte quiz i utdrikningslaget hennes, var i bryllupet og er hennes tidligere bistandsadvokat.

Brennas departement finansierer stiftelsen med fem millioner kroner årlig. Og noen av disse pengene går videre til Utøya AS, hvor Brenna har ekssamboeren sin i styret og to andre venner som hun også er inhabil overfor.

BISTANDSADVOKAT ETTER 22. JULI: Frode Elgesem representerte AUF-erne som ble utsatt for terrorangrepet i 2011. Nå sitter han i styret i Rafto-stiftelsen og Wergelandstiftelsen, begge underlagt Brennas departement.

En for tiden lite synlig Sylvi Listhaug i Frp benytter anledningen. Hun vil ha saken i Stortingets kontrollkomité.

Og man kan saktens spørre seg hvordan Brenna klarte å glemme at hun var inhabil overfor Elgesem.

Da hun ble statsråd skal hun selv ha sagt fra om at ham måtte de være obs på. I tillegg sendte Elgesem en tekstmelding til Brenna i mars der han advarte om inhabilitet.

Det hadde hun visst glemt i mai, da hun ga ham styrevervet. Brennas forklaring er at hun ikke forsto at hun var inhabil overfor Elgesem før i forrige uke. Altfor sent, ifølge henne selv.

Og ja, det virker sløvt.

VIL HA KONTROLLSAK: – Dette er en meget alvorlig sak. Det er utrolig at Brenna ikke har sett farene. Det dreier seg ikke bare om venner, men eksen og mannen hun har barn med, sier Frps leder Sylvi Listhaug.

Partiet hvor «noen har snakket sammen» har et historisk rykte på seg som maktarrogant og for å plassere sine venner i styre og stell.

Da Trond Giske var næringsminister trakk hans venn Rune Olsø seg fra styret i Entra, som lå under Giskes departement. I samme periode oppsto misnøye etter at LO-lederen fikk plass i styret i Kongsberg Gruppen.

Tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen som samtidig var oppdretter, ble erklært delvis inhabil. Støre var tidligere inhabil overfor kronprinsparet.

Også Brenna er en del av en gjeng hvor mange har for vane å støtte hverandre. Brenna var generalsekretær i AUF under Utøya-terroren og har et bredt nettverk fra årene i ungdomsorganisasjonen.

AUF var blant de første som ville ha Brenna som nestleder i partiet nå i vår.

Å være inhabil trenger ikke bli noe problem i seg selv. Man må bare huske å sette noen andre på saken.

Det gjorde ikke Brenna.

Men på bakrommet stresser neppe Arbeiderpartiet seg kokvarme.

For Brenna har stålkontroll på krisehåndteringen.

Den er også godt koordinert med Støre, som passende nok har lagt tonen i samme, alvorlig leie, men samtidig sier at han har full tillit til henne.

STØTTER BRENNA: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til sin nestleder.

Mange politikere har fått problemer fordi de har nektet og blitt halt ut i en u-sving. I enden av den svingen ligger ofte krav om gråtkvalt beklagelse.

Det er når man prøver å glatte over, kritikerne kan peke på løgn og si at «håndteringen var den store krisen».

Men Brenna har ikke fulgt den vanlige krisedårlige krisehåndteringen.

Så derfor blåser det nok over.

Med mindre det er noen dinosaurskjeletter gjemt i flere av de skapene Brenna har ansvaret for.

Og det kan være det finnes en Tyrannosaurus Brenna i en eller annen stiftelse. Selv kan hun fort ha glemt det.