Rystende om kvinnefengsel

Rapporten fra Sivilombudet om forholdene i Bredtveit kvinnefengsel er rystende lesning.

Fengsel er frihetsberøvelse. Men det er ikke meningen at det skal innebære umenneskelig og nedverdigende behandling.

Sivilombud Hanne Harlems rapport om soningsforholdene ved Bredtveit kvinnefengsel er rystende lesning. Harlem varslet allerede i mars i år om kritiske og livstruende forhold ved fengselet. Nå foreligger rapporten fra hennes besøk den gangen.

– Samlet sett viser våre undersøkelser at det er høy risiko for krenkelse av retten til liv og forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff overfor de innsatte på Bredtveit, sier Harlem i en pressemelding.

Selvskading er utbredt blant de innsatte. I fjor ble mer enn ett av fem selvmordsforsøk utført i dette fengselet, selv om de innsatte her utgjør bare to prosent av det totale antall fengslede i Norge. Dette er sjokkerende tall.

Det må ryddes opp. Umiddelbart

De ansatte i fengselsomsorgen legger ned en stor innsats for å sikre de innsatte gode soningsforhold. Mange av dem begynner i jobben med et sterkt ønske om å bidra inn i utsatte menneskers liv.

Rapporten påpeker lav grunnbemanning og stort sykefravær ved Bredtveit fengsel. Med knappe ressurser og en sårbar gruppe innsatte blir det vanskelig å følge opp den enkelte. Det blir en belastning også for de ansatte at de ikke i stor nok grad får mulighet til å gjøre den jobben de har valgt å gå inn i. Knappe ressurser rammer både de ansatte og de innsatte, på ulikt vis.

Justisminister Emilie Enger Mehl bevilget ekstra midler til kriminalomsorgen i revidert nasjonalbudsjett denne våren. Problemene ved Bredtveit kvinnefengsel er dype og omfattende.

Samtidig handler dette ikke bare om knappe ressurser. Sivilombudet peker på en rekke mangler, blant annet når det gjelder fraværet av planer for å forebygge selvskading og selvmord, manglende rapportering av hendelser og bruk av isolasjon, og manglende samordning mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og fengselet.

Dette handler om organisering og ledelse. Og ikke minst - om tydelige ansvarslinjer. Her er det åpenbart mye som har sviktet ved Bredtveit kvinnefengsel. Dette må det ryddes opp i. Og det må skje umiddelbart.

Skal ut i samfunnet igjen

Fengselshverdagen er langt unna de fleste av oss. Både publikum og politikere slipper å se og høre hva som skjer bak fengselsmurene. De innsatte selv og deres pårørende har ikke en sterk stemme inn i samfunnsdebatten. De utgjør ingen pressgruppe når budsjetter vedtas og ressurser fordeles.

Vi bør presse på for deres interesser, alle sammen. Hele samfunnet er tjent med at de innsatte i våre fengsler har anstendige soningsforhold, og at de får hjelp til å komme tilbake til et lovlydig liv etter endt soning. For de skal ut i samfunnet igjen. Etter at de har gjort opp for seg.

Da er det ille dersom soningen har gjort dem enda sykere. Enda mer sårbare. Med enda dårligere forutsetninger for å kunne leve et lovlydig og rimelig godt liv.

