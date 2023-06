Advokat Ruben Haugland

Advokat Magnus Stray Vyrje har vært hardt ute og krevd at lederen for Felles klagenemnd, Marianne Klausen, må gå av som følge av selvplagiatsakene. Han har bommet på hvem som faktisk har ansvaret.

RUBEN HAUGLAND, advokat og tidligere medlem av Felles klagenemnd

Det har den siste tiden versert en debatt rundt hvordan fuskesaker skal og bør behandles. Dette er en debatt jeg har ønsket velkommen i lang tid.

Ett av temaene som har vært særlig fremtredende, er spørsmålet om hvordan det skal reageres på såkalt selvplagiering.

Vi har fått se eksempler på studenter som har blitt utestengt i et helt år, som følge av at de har benyttet seg av kun små deler av sine egne tidligere arbeid.

En rekke akademikere og jurister har vært uenig i denne praksisen, og ment at det er urimelig at det skal reageres så strengt på noe som er helt vanlig innen akademia.

Dette er jeg helt enig i.

Det er imidlertid viktig å huske på at dette i realiteten hele tiden har vært en debatt om hvordan reglene om fusk burde være, ikke hvordan de er.

Leder av Felles klagenemnd , Marianne Klausen

Det er i hovedsak to typer regelverk som regulerer fusk i høyere utdanning. Det første er universitets- og høyskoleloven, og det andre er den enkelte institusjons forskrift om studier og eksamen. I tillegg har en del institusjoner egne eksamensreglement eller lignende, som kan gi ytterligere informasjon.

Det er forskriftene og eksamensreglementene som definerer hva som skal regnes som fusk og ikke. Det er disse som definerer om det å gjenbruke sitt eget arbeid uten kildehenvisning skal være lov eller ikke.

Det er ikke opp til Felles klagenemnd etter eget forgodtbefinnende å avgjøre om en student skal utestenges dersom det først er dokumentert at studenten har brukt sitt eget tidligere arbeid uten å henvise til det.

Det er i utgangspunktet heller ikke Felles klagenemnds mandat å drive kontroll med om institusjonenes forskrifter er i tråd med UH-loven. En lang rekke institusjoner har definert gjenbruk av eget arbeid uten tilstrekkelig kildehenvisning som fusk, og da må nemnda forholde seg til dette.

Da jeg satt i Felles klagenemnd for noen år tilbake, hendte det flere ganger at vi sa til oss selv at vi skulle ønske denne saken ikke hadde havnet på vårt bord, da vi som personer ikke ønsket at studenten skulle få en reaksjon.

Når den lokale nemnda først har fattet et vedtak, og saken er videresendt til Felles klagenemnd, er imidlertid nemnda bundet av institusjonens definisjon av fusk.

Advokat Ruben Haugland

Det har av flere vært ytret at både de lokale nemndene og Felles klagenemnd har gått for langt når de har utestengt studenter som følge av å ha gjenbrukt sitt eget materiale uten henvisninger.

Det har også blitt stilt spørsmål ved om det i det hele tatt finnes juridisk grunnlag for å kalle såkalt «selvplagiat» for fusk.

Kunnskapsdepartementet har i sitt forslag til ny universitets- og høyskolelov foreslått at det bør være «en noe mer nyansert tilnærming til gjenbruk av eget arbeid enn det som følger av gjeldende rett og praksis.»

Departementet sier ikke at institusjonenes forskrifter mangler juridisk grunnlag, og sier heller ikke at praksisen med å utestenge studenter som benytter den samme teksten to ganger er feil.

Derimot går departementet i proposisjonen over til uttrykkelig å presisere at gjenbruk av eget materiale, uten tilstrekkelig kildehenvisning, fremdeles kan defineres som fusk.

Etter min mening er det departementets forslag til ny lov som bør kritiseres av sektoren - ikke at Felles klagenemnd har lagt gjeldende regelverk til grunn ved sin behandling.

Til tross for en massiv motstand fra sektoren om at gjenbruk av eget materiale skal regnes som fusk, foreslår departementet at det kun er gjenbruk av eget arbeid «som ikke er vurdert eller gitt uttelling» som skal være tillatt.

En slik praksisendring vil riktignok si at studenten ved Høgskolen i Innlandet ikke ville ha blitt utestengt, mens Unn (27) ville det.

Dette er et lite steg i riktig retning, men er fremdeles skivebom i forhold til det som oppleves å være holdningen til både sektoren og samfunnet for øvrig.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)

Når Kunnskapsdepartementet er såpass klare på at bruk av egen tekst uten kildehenvisning også i fremtiden skal regnes for å ligge innenfor fuskebegrepet, gir det lite mening å kreve at Klausen skal gå av som leder i Felles klagenemnd.

Det er ingen grunn til å tro at en ny departementsoppnevnt leder i større grad vil trosse departementets helt klare tilbakemelding om at institusjonene står i sin fulle rett til å definere gjenbruk av eget arbeid uten kildehenvisninger som fusk.

På samme måte har jeg full tillit til at Felles klagenemnd vil få med seg dersom institusjonene én etter én fjerner «selvplagiat» som fusk fra sine forskrifter, og retter sin praksis etter dette.

Så får vi bare håpe at institusjonene nå tar ansvar for å lage et regelverk som er mer i tråd med samfunnets rettsfølelse - når departementet tydeligvis ikke gjør det.

