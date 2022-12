SVEKKET BEREDSKAP: – De foreslåtte nedskjæringene i FHI (her ved direktør Camilla Stoltenberg) skaper stor usikkerhet i Kommune-Norge, og kommer til å svekke beredskapen over hele landet, skriver kronikkforfatterne.

Kommuneleger: FHI-kutt skaper usikkerhet!

Kommuneoverlegene er bekymret for konsekvensene av nedskjæringene ved Folkehelseinstituttet etter to år med pandemi.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ROMAN BENZ, kommuneoverlege Klepp kommune

MARIT TUV, kommuneoverlege Vang kommune

KJERSTI HELEN FOLLESØ, kommuneoverlege Bømlo kommune

CATO INNERDAL, kommuneoverlege Molde kommune

HÅVARD IMS, assisterende kommuneoverlege Klepp kommune

Vi har lest at Folkehelseinstituttet skal gjennomgå store nedskjæringer. Vi er bekymret for varig svekket beredskap dersom dette gjennomføres.

I rapporten fra Koronakommisjonen heter det at: «Pandemi var en kjent trussel for norske myndigheter. Nasjonale risikoanalyser hadde pekt ut nettopp pandemi som det scenarioet det var høyest risiko for i Norge. […] Myndighetene var likevel ikke forberedt da den omfattende og alvorlige covid-19-pandemien kom. Selv uten utstrakte smitteverntiltak i scenarioene, er konsekvensene av pandemi grovt undervurdert. Med så mange syke som er anslått i scenarioene, burde det vært omtalt at det kunne gi store samfunnsmessige konsekvenser inkludert brems i økonomien.»

Granskerne etterlyser scenarioer, planer og øvelser: «Selv om smittevernloven har bestemmelser som gir mulighet til å foreta omfattende nedstenging av virksomheter i hele eller deler av landet for å redusere kontakt mellom mennesker, er det ikke laget scenarioer, laget planer eller gjennomført øvelser som tar høyde for bruk av disse virkemidlene.»

I stedet mener kommisjonen at regjeringen har foretatt risikovurderinger i hver sektor uten å fange opp hvordan risikoene i hver av sektorene påvirker hverandre gjensidig.

Les også Immunolog om FHI-kutt: – Dette er så skandaløst FHI må kutte 300 millioner og kvitte seg med ansatte. Det mener immunolog Anne Spurkland er hodeløst.

Derfor svikter beredskapen: «Et beredskapssystem basert på sektorprinsippet hvor hver sektor skal vurdere egen risiko og sårbarhet, svikter når ingen har tatt ansvar for å vurdere hva summen av konsekvensene blir for samfunnet som helhet.»

Koronakommisjonen skriver at Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa ikke er revidert siden 2014: «Helsedirektoratet har ikke tatt initiativ til årlige vurderinger av om det er behov for å revidere pandemiplanen, slik de har ansvaret for som leder av Pandemi- og epidemikomitéen.»

Folkehelseinstituttet (FHI) har vært en viktig premissleverandør og samarbeidspartner for oss kommuneoverleger i beredskapsarbeidet under hele pandemien. Derfor uttrykker vi nå stor bekymring over det som skjer ved Folkehelseinstituttet. De foreslåtte nedskjæringene skaper stor usikkerhet i Kommune-Norge, og kommer til å svekke beredskapen over hele landet.

Vi frykter at nedbemanningen vil rasere et veletablert fagmiljø som nyter stor tillit etter to krevende år med pandemi. Vi frykter også at underkapasitet når det gjelder ansvar og oppgaver på sikt vil føre til en betydelig hjerneflukt fra Folkehelseinstituttet.

Les også FHI tilbyr sluttpakker til alle ansatte – tillitsvalgt frykter for beredskapen Folkehelseinstituttet har varslet store kutt etter et stramt statsbudsjett.

Helse- og omsorgsdepartementet oppfordres derfor til å utsette de planlagte nedskjæringene fram til de helse- og beredskapsmessige konsekvensene for alle involverte aktører er godt nok belyst.

Kommuneoverlegene som støtter kronikken:

Gerd Signy Solberg Omland, kommuneoverlege Hå kommune

Øystein Fjetland Øgaard, kommuneoverlege Time kommune

Balpreet Kaur Sandhu, kommuneoverlege Sandnes kommune

Guro Hafnor Røstvig, kommuneoverlege Sandnes kommune

Hans Petter Torvik, tidligere kommuneoverlege Sandnes kommune

Ruth Midtgarden, kommuneoverlege Stavanger kommune

Line Cecilie Christiansen, kommuneoverlege Stavanger kommune

Eli Fjeld Falnes, kommuneoverlege Stavanger kommune

Ivar Halvorsen, kommuneoverlege Stavanger kommune

Pernille Hegre Sørensen, kommuneoverlege Sola kommune

Dan Skoglund, kommuneoverlege Sola kommune

Kristian Jong Høines, kommuneoverlege Sola kommune

Rolf Bergseth, kommuneoverlege Sola kommune

Bjarte Sørensen, kommuneoverlege Hjelmeland kommune

Rosie Lund, kommuneoverlege Strand kommune

Daniela Bruehl, kommuneoverlege Ullensvang kommune

Glenn Opland, kommuneoverlege Kvinnherad kommune

Jan Schille, kommuneoverlege Bokn kommune

Marit Teigen Hauge, smittevernoverlege Molde kommune

Bjørg Mølleløkken, kommuneoverlege Øygarden kommune

Marit Voltersvik, smittevernoverlege, Bergen kommune

Terese Folgerø, kommuneoverlege, Alver kommune

Anita Sørtveit, kommuneoverlege, Osterøy kommune

Edle Nøss, kommuneoverlege, Samnanger kommune

Inger Uglenes, kommuneoverlege, Austevoll kommune

Kristin Cotta Schønberg, kommuneoverlege, Askøy kommune

Arild Iversen, assisterende kommuneoverlege, Bergen kommune

Trond Egil Hansen, kommuneoverlege Bergen kommune

Grethe Fosse, kommuneoverlege, Modalen kommune

Klaus Melf, kommuneoverlege, Bjørnafjorden kommune