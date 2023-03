REFSER MOE: – Privatistordningen er en stor bidragsyter til at Norge har et effektivt system som sørger for at flere nordmenn tar høyere utdanning, skriver Marit A. Trysnes i Sonans.

Kunnskapsløst fra «studentministeren»

Se ordentlig på tall og fakta, Ola Borten Moe.

MARIT AAMOLD TRYSNES, administrerende direktør Sonans

Er det en bevisst villedning av publikum eller ren uvitenhet når Ola Borten Moe i VG 22. februar sier at alternativet til å starte med studier er å bruke fire år på å ta opp fag?

Når han i samme artikkel snakker om olje- og gassutvinning er Borten Moe svært opptatt av å se på tallene, når han omtaler privatistordningen derimot lener han seg på tabloide fremstillinger, myter og feilaktige antagelser i sine utsagn.

Når vi vet at han sitter med et forslag på sitt bord om å fjerne muligheten til å ta opp fag, som i praksis vil hugge 70 000 vitnemål i stein hvert år, ja da må vi kunne kreve større etterrettelighet.

Nei, privatister tar ikke opp fag år etter år.

70 prosent av studentene på Sonans er ferdige etter ett år. Etter to år har 94 prosent fullført. Det er ikke lang tid når vi vet at de som tar opp fag ofte mangler vitnemål, har lave karakterer eller begge deler.

NIFU og SSB har offentliggjort grundige rapporter og forskning på dette som vitner om en privatistordning som er effektiv for både enkeltindivid og samfunn.

Gruppen Borten Moe stadig sikter til, den som bruker fire år på å ta opp fag, utgjør 0,4 prosent av våre privatister. Tygg litt på den.

Alle, også vi i Sonans, er helt enige i at det er lite hensiktsmessig bruk av tid. Likevel legger han denne marginale gruppen til grunn når han uttaler seg om privatistene og kanskje enda verre, når han skal ta beslutninger som også vil ramme alle andre på veien.

Og nei, studentene er ikke for gamle.

«De må komme raskere i gang med studiene», sier også Borten Moe til stadighet. Så, hvor gamle er de norske studentene når de starter? I gjennomsnitt er de 22 år. Det er yngst i Norden.

Av alle Norges 18–24 åringer er en av tre i høyere utdanning. Det sikrer Norge femteplassen blant alle OECD-land. I europeisk sammenheng er snittalderen på norske studenter 28 år høy av en enkel grunn: Norge har høy studietilbøyelighet i alle aldersgrupper, også blant 30-, 40- og til og med 50-åringer som studerer deltid og tar videreutdanning.

Denne gruppen eksisterer ikke i land som Italia og Frankrike, men bidrar til å trekke gjennomsnittsalderen opp hos oss. La oss ikke glemme at dette er resultatet av en villet politikk og et ønske om tilrettelegging for livslang læring.

Nei, privatister pynter ikke bare på et allerede flott vitnemål for å komme inn på prestisjestudier.

SSB dokumenterer at tre av fire privatister tar nye fag. Den siste fjerdedelen forbedrer fag de har fra før, og består som NIFU har rapportert om hovedsakelig av elever med svake karakterer som 2 eller 3. Vi må kunne være enige om at det innebærer et stort kunnskapsløft å gå fra karakter 2 til 5 i for eksempel naturfag?

Snart skal Forsknings- og høyere utdanningsministeren ta en beslutning: skal vitnemålet fra videregående hugges i stein, eller skal vi tillate alle å få én sjanse til?

Jeg vil oppfordre Ola Borten Moe til å se ordentlig på tall og fakta. Da vil han se at privatistordningen er en stor bidragsyter til at Norge har et effektivt system som sørger for at flere nordmenn tar høyere utdanning.

Som ministeren selv sier i VG-artikkelen mens han lener seg på tallene: «Det er egentlig ikke noe å krangle om. Det er bare sånn det er.»