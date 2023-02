Kommentar

Tajiks fåfengte comeback-forsøk

UTEN SJANSER: Hadia Tajik ønsker å gjeninntre som nestleder i Ap, men stemningen i partiet går tydelig i retning av Tonje Brenna.

Tonje Brenna, og ikke Hadia Tajik, blir etter alle solemerker Arbeiderpartiets nye nestleder.

Ikke før var luften så smått gått ut av stridighetene i Trøndelag Ap, så ble fokuset rettet mot en annen Ap-kruttønne: Rogaland.

I forrige uke, og så å si ut av det blå, lanserte styret i Rogaland Ap Hadia Tajik som ny nestleder – en posisjon hun hadde før hun trakk seg som følge av pendlerboligrotet, og det for under et år siden.

I mange Ap-kriker og -kroker ble dette mottatt med det som med påholden penn kan kalles en viss undring. «Allerede nå?», spurte man seg, og Tajiks rykte som en betydelig politisk strateg fikk en solid knekk.

Heller ikke i hjemfylket – Tajik er fra Bjørheimsbygd, rett innover fjorden fra Stavanger – er hun den stjernen hun var, eller iallfall var i ferd med å bli, da hun i forkant av stortingsvalget 2017 skiftet hjemfylke fra Oslo (som hun representerte i to perioder) til Rogaland.

Tvert imot: Hun er omstridt, og ikke helt på bølgelengde med den rogalandske grasrota.

Dette gikk kanskje lederen i Rogaland Ap hus forbi da han rimelig fremoverlent fortalte denne avis at et samlet fylkeslag sto bak lanseringen av Tajik som ny nestleder. Eller kanskje var det er forsøk på å være proaktiv.

Eller ren maktkamp, slik man har for vane å bedrive i Ap. For ikke å si et kupp fra styret.

Lanseringen tok flere av partilagene «på senga», skrev Stavanger Aftenblads politiske redaktør Harald Birkevold. Og ikke bare på senga, men fullstendig på senga, skal vi tro redaktøren.

Og derfor er det nå åpen strid der vestpå. Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn vil ikke ha Tajik som nestleder, for han er en av de mange som mener «det er for tidlig».

INN I PARTILEDELSEN: Med mindre noe helt spesielt skjer, blir Tonje Brenna Aps nye nestleder.

Han vil ha kunnskapsminister Tonje Brenna som ny nestleder, og vil heller ikke at Tajik skal være fylkeslagets kandidat til Aps sentralstyre. Heller vil Mohn at rogalendingenes oppadstigende stjerne, Stavanger-ordfører Kari Nordtun Nessa, skal tre inn i de indre gemakker i partiet, sammen med statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Kalsås.

Tirsdag kveld lanserer den blytunge Ap-bastionen Akershus sin kandidat til nestledervervet: Deres egen Tonje Brenna.

Slik jeg forstår sitsene i partiet nå, er det nærmest avgjort at Brenna blir en av to nestledere under Jonas Gahr Støre, og i praksis Arbeiderpartiets nummer to, for ikke å si «kronprinsesse».

Nei, Hadia Tajik blir ikke nestleder igjen. For selv om hun har sine støttespillere, ikke minst i byen hun bor i, Oslo, er hun for kontroversiell. Brenna, derimot, er godt likt over hele fjøla.

Og iallfall ikke om partisekretær Kjersti Stenseng beholder sitt mektige verv, noe hun mandag varslet om at hun ønsker. Da er det heller ingen mulighet for å manøvrere Brenna inn som sjef på partikontoret – noe som kunne ha åpnet for et Tajik-comeback.

Med mindre det skjer noe ekstraordinært på landsmøtet i mai – og man vet selvsagt aldri hva som kan ramle ut av bøttekottene på Folkets Hus – blir partiledelsen seende slik ut: Leder Jonas Gahr Støre, nestledere Tonje Brenna og Bjørnar Skjæran, partisekretær Kjersti Stenseng.

Og kanskje, hvis opprørerne i Rogaland gjør alvor av det som nå antydes, kan også Hadia Tajik se langt etter en plass i sentralstyret, noe som vil være et solid nederlag både for henne og for ledelsen i Rogaland Ap.

Det betyr i så fall at flere rykker foran i køen, og at sjansene for at den ambisiøse og utvilsomt dyktige Tajik, som fyller 40 senere i år, skal gå helt til topps i Ap blir stadig mindre.

For nå er Tonje Brenna det store håpet i det rystede partiet.

Og et stykke bak henne igjen, hvis sterke krefter i Rogaland får det som de vil: Kari Nordtun Nessa.