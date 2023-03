Slik sender du leserinnlegg til VGs «unge meninger»

Her kommer noen råd fra oss i redaksjonen!

Unge meninger, tidligere kjent som «25 under 25», er for alle unge som har lyst til å dele sin mening og delta i samfunnsdebatten i VG.

Vårt mål er å nå så bredt ut som mulig - publisere meninger fra erfarne, ikke-erfarne, de som liker å skrive, de som aldri har skrevet leserinnlegg før og de som helst vil si meningen sin i en TikTok-video.

På denne siden kan du se hva vi publiserer: Unge meninger i VG

Du kan sende inn din mening som leserinnlegg som tekst, video - eller begge deler, og redaksjonen kan hjelpe deg med å redigere og gi innspill hvis meningen din blir tatt inn.

Her er svar på noen vanlige spørsmål vi får inn til redaksjonen!

Hva burde jeg mene noe om?

Vi får tilsendt mange innlegg hver dag, men det er bare et par som blir publisert.

Du kan skrive om hva du vil, men de beste innleggene er som regel de som tar for seg et tema som mange i Norge er opptatt av akkurat nå.

Timing og aktualitet er veldig viktige ting å huske på, men det er selvsagt noen temaer som er tidløse, og som alltid kommer til å engasjere.

Det kan også være viktig å tenke på om det du tar opp er gjenkjennelig, og om det er mulig å komme med noen forslag til løsninger.

Å skrive om noe du er veldig opptatt av og brenner for, er ofte et godt råd!

Hvor mye skal jeg skrive?

Skriv gjerne kort og så alle kan forstå! Et sted mellom 2300 og 3500 tegn er ofte en god pekepinn.

All kommunikasjon skal foregå skriftlig via e-postadressen vår ungemeninger@vg.no

Hvordan skriver jeg en god tekst?

Det aller viktigste som skal til for å engasjere, er at du selv brenner for temaet du tar opp. Teksten bør også ha et tydelig budskap, og en aktuell tematikk som kan nå ut til mange.

Teksten bør være kort og konsis, og du bør komme til poenget raskest mulig. Start med det viktigste.

Ved å argumentere eller begrunne påstander basert på undersøkelser eller forskning, kan teksten din virke mer troverdig, men husk å legge ved lenker til disse.

Hva burde jeg tenke på hvis jeg kun vil sende inn video?

Enten du skriver et manus eller bare prater rett fra levra: Prøv å holde deg kort, gjerne bare ett minutt.

Film vertikalt foran gode lys-forhold (for eksempel foran et vindu)

Ikke hold foran mobil-mikrofonen, da blir lyden lav.

Send inn filmen - hvis vi vil bruke den, hjelper vi med redigering.

PS: Hvis du skriver et innlegg, kan vi spørre det i etterkant om å filme deg selv eller komme innom studio i VG. Dette er helt valgfritt!

Er det noe spesielt jeg må huske på før jeg sender inn noe til dere?

Signer med fullt navn. I tillegg må du legge til fødselsdato og telefonnummer. Du kan ikke være anonym når du skriver hos oss.

Legg ved et portrettbilde av deg selv i breddeformat som har høy oppløsning og gode lysforhold.

Det er viktig at du har avklart rettighetene til bildet.

Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendte innlegg, og sier ifra hvis vi gjør større endringer i teksten.

Unngå bruk av filter og effekter på bildet.

Opplys hva som er din tittel. Tittel som i f eks student, skoleelev, sjåfør eller barista e.l.



HUSK: Du trenger ikke å være en samfunnsdebattant eller ungdomspolitiker for å få dine meninger på trykk hos oss. Det som betyr noe er at du er engasjert og brenner for det du skriver om.

Ferdig skrevet? Send innlegget ditt til ungemeninger@vg.no.

Lykke til med skrivingen! Vi ser fram til å høre fra deg.

Obs! Vi får veldig mange innlegg hver eneste dag, og kan ikke publisere alle.