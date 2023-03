VULVALØFT! – Det er behov for et skikkelig vulvaløft. Vi trenger seksualitetsundervisning som viser bilder og forteller om hva vulva er og hvordan den fungerer – og at sex skal være godt for alle, skriver kronikkforfatterne.

Vi må snakke om vulvahelse!

Tilhører du den halvdelen av befolkninga som er født med vulva? Da er sannsynligheten stor for at du selv må finne informasjon om hvordan underlivet ditt ser ut og fungerer.

TRINE AARVOLD, lege Sex og samfunn

INGVILD ENDESTAD, avdelingsleder Sex og samfunn

Du må nok også vente månedsvis i kø hvis du får alvorlige smerter eller plager, eller betale i dyre dommer for å få hjelp.

Og hvis du forteller legen om at smertene hindrer deg fra å kunne ha samleie, bruke tampong eller til og med sitte komfortabelt kan det være du får nok en soppbehandling som ikke virker, eller får beskjed om at du må lære deg å slappe mer av.

Det er på tide å snakke om vulvahelse.

Til tross for at andelen klitoris og penis er omtrent likt fordelt på jordas befolkning har penis blitt viet langt mer oppmerksomhet både i litteratur, i seksualitetsundervisning, medisinsk behandling og forskning.

I verdens største database for medisinsk forskning får du tjue ganger flere treff hvis du søker på «penis» enn hvis du søker på klitoris, og mens kunnskapen om penis har vært der lenge måtte vi vente til 2022 før noen tok seg bryet med å telle antall nervetråder i klitoris. Frem til da visste vi mer om klitorisen til en ku enn klitorisen til et menneske.

Problemet er ikke at det forskes for mye på penis, men at vulva ikke forskes like mye på. De siste årene har vi heldigvis begynt å snakke mer om kvinnehelse, men vulva snakkes det fortsatt forsvinnende lite om.

Lite forskning og informasjon om vulvahelse, kan gi alvorlige konsekvenser for de av oss som skal leve med en. Det er vanskelig å vite hvordan underliv kan se ut hvis du aldri har sett et naturlig eksemplar i en eneste lærebok.

Det er heller ikke lett å vite hvordan sex skal kjennes ut når du har lært at samleie er smertefullt i starten, at det er en hinne som sprekker første gang du penetreres eller at klitoris bare er en liten knapp.

Det kan i verste fall føre til selvforakt for egen kropp, unødvendig plastisk kirurgi eller at vi har sex vi verken får glede eller nytelse av. I undervisningen snakkes det om at penis må bli erigert før et samleie, men hvor er kunnskapen om at det er like viktig at klitoris også skal være erigert, og det skal være vått nok i skjeden for å hindre smerte?

Får får vite at sex alltid skal være godt for alle, at klitoris kan sammenlignes med størrelsen på penis, at sex er mer enn penetrering og at den såkalte jomfruhinna ikke finnes.

Har du hørt om vulvodyni eller vaginisme? Mange av oss har ikke det, til tross for at 10-15 % av oss med vulva får en av tilstandene i løpet av livet. Begge er kroniske smertetilstander (vulvodyni er smerter i vulva, mens vaginisme er muskelspenninger i skjeden) som kan påvirke livskvaliteten.

På klinikken til Sex og samfunn møter vi mange unge som har lagt både samlivet, sexlivet, studielivet og arbeidslivet på vent fordi de sliter med store smerter og plager i vulva.

Felles for de fleste er følelsen av å være alene om problemet. Noen har tilfeldigvis kommet over en TikTok som har gjort dem bevisste på at det de sliter med har et navn og at dette ikke er sjeldent.

De forteller at de har hatt problemer i årevis og kan ha oppsøkt både fastlege og gynekolog, hvor de har blitt sendt hjem igjen med beskjed om at alt er normalt og at de må lære seg å slappe av.

Noen har fått råd om å ta et glass vin før sex. Mange fortsetter å ha smertefulle samleier. De vil ikke skuffe partner og de tenker at det bare sitter i hodet deres, som om det er deres egen skyld at det gjør vondt.

For mange er det en letteste å bli trodd på at smertene deres er reelle, og at dette er noe de kan få hjelp med.

Tid og omsorg som ikke kan kodes, gir ikke klingende mynt i kassen fra staten til det offentlige helsevesenet, uttrykte avtroppende fødselslege ved OUS, Thorbjørn Brook Steen om problemer i fødselsomsorgen.

Denne tankegangen får også vulvapasientene lide under. Hjelpen for vulvodyni og vaginisme er ofte tverrfaglig behandling over tid fra gynekolog, fysioterapeut, hudlege og sexologisk rådgiver.

Men sexologer finansieres ikke av det offentlige, og på studie for fysioterapi lærer man lite eller ingenting om vulvasmerter.

I dag finnes det kun tre Vulvaklinikker i Norge, men på flere av dem mangler viktig kompetanse for å sikre en helhetlig behandling og ressursene her er knappe.

Mange må vente i 6-8 måneder før de får komme inn til klinikken. Ofte sendes de hjem med en tyngende diagnose under armen og uten noe mer behandling i bagasjen. Ventekøene til behandling er lang, og reiseveien dit er for mange dyr.

Flere forteller at de har brukt tusenvis av kroner på privat behandling, noen flere hundre tusen, fordi de er desperate etter en hjelp det offentlige i dag ikke tilbyr.

Det er behov for et skikkelig vulvaløft. Vi trenger seksualitetsundervisning som viser bilder og forteller om hva vulva er og hvordan den fungerer – og at sex skal være godt for alle.

Vi trenger at vulvasmerter gis mer plass på pensum på medisinstudiet og fysioterapiutdanningen. Sexologisk rådgivning må dekkes av det offentlige og vulvaklinikkene må gis ressurser til å kunne hjelpe pasientene fort.

Torsdag 2. mars leverer Regjeringens Kvinnehelseutvalg sitt forslag til hvordan kvinnehelse skal ivaretas i framtida. Vi forventer at vulvahelse gis den plassen det fortjener.

Det skal ikke være sånn at den halvdelen av oss som ble født med vulva får dårligere helsetjenester og livskvalitet enn resten.