Kommentar

Hva nå, lille mann?

SHARP DRESSED MAN: Rishi Sunak inntok nylig 10 Downing Street, og trengte knapt å bøye seg da han gikk gjennom den berømte dørinngangen som britenes nye statsminister. Her med Liz Truss, den første britiske statsministeren siden Winston Churchill som har regjert under to monarker. Churchill var for øvrig 1,68 cm høy.

Kortvokste menn tar styringen i land etter land.

«They got little hands

And little eyes

And they walk around

Tellin' great big lies»

– Randy Newman, «Short People» (1978)

Ah, lytehumor, finnes det noe gøyere (og slemmere)? Randy Newman, en av tidenes beste låtskrivere, angret i ettertid at han skrev den gøye (og slemme) sangen «Short People», for folk tar seg jo nær av ting – og kanskje mer i vår tynnhudede tid enn noen gang før.

Men la meg bryte med den gravalvorlige tidsånden og fortsette i Newmans ånd. For: Nå er de små mennene virkelig på fremmarsj, ikke bare blant våre uvenner diktatorene (Putin er snaut 1,70 høy), men også blant våre nære venner og allierte.

Mange har lagt godt merke til at britenes nye statsminister er en sjeldent velkledd herremann, iallfall sammenlignet med sin tidligere sjef Johnson, hvis kleskontroll var (og er) like omtrentlig som hans omgang med sannheten.

Rishi Sunak, som den nyss innsatte statsministeren heter, har «verdensmann» innrisset i sin brede panne, og vi vet også at han har giftet seg til de virkelig store pengene – og dermed har råd til en romslig og velholdt garderobe (og alltid strøken sveis).

Men noen har også lagt merke til at Rishi Sunak ikke just ruver i terrenget. Han er snaue 170 centimeter høy (lav), og må strekke seg for å se sin forgjenger Liz Truss i øynene (noe han ikke trenger å gjøre lenger, siden Truss trolig forvises til parlamentets bakre benker).

Sunak slås – i den grad antallet centimeter er en konkurranse – så vidt av Frankrikes mektige og innflytelsesrike president Emmanuel Macron (1,73), også han med et over gjennomsnittet velpleid ytre med ditto elegante dresser. Den energiske Macron er dog som en gigant sammenlignet med franskmennenes tidligere president Nicolas Sarkozy, som med sine knappe 166 centimeter følte seg tvunget til å gå i sko med en viss forhøyelseseffekt.

«It's funny how much of the miseries of this world are caused by short people – they are so much more quick-tempered and difficult to get on than the tall ones.»

– Erich Maria Remarque , «Intet nytt fra Vestfronten» (1930)

Heller ikke den andre lederskikkelsen på dagens europeiske politiske scene har fysisk robusthet som fremste attributt. Tysklands sosialdemokratiske kansler Olaf Scholz måler som sin britiske regjeringssjefkollega kun 1,70, hvilket altså betyr at de tre store maktene i Europa styres av menn godt under gjennomsnittshøyden.

Også her oppe mot nord har de små menn overtatt roret i vår tids urolige sjøgang. Sveriges nye statsminister Ulf Kristersson – også han ulastelig antrukket, med kledelige briller og solbrun hud – er enda litt kortere enn sine europeiske gjelikere.

Da han forleden presenterte sin nye borgerlige koalisjonsregjering, forsvant han nesten på podiet, ikke minst fordi den ene samarbeidspartneren, Liberalernas partileder Johan Persson, med sine to meter er den rene Gygrid i forhold.

Kristersson måles til 1,69, og rager dermed bitte litt høyere enn mannen som noen vil mene forhåpentligvis overtar som president i Brasil, nemlig Lula da Silva, som gjennom voksenlivet har måttet nøye seg med snaue 168 centimeter på strømpelesten.

SHORT PEOPLE: Rishi Sunak, Olaf Scholz, Emmanuel Macron og Ulf Kristersson.

Opp gjennom historien har den ene korte mannen etter den andre holdt de mer fysisk utrustede (og her tenkes det ikke på det noen av dere som leser tenker) på plass, litt nedover i makthierarkiene.

Selv om legendariske ufredsskapere av typen Napoléon Bonaparte ikke var så lave som mytene ville ha det til (han var kun én centimeter kortere enn Kristersson), så er det mange av dem – korte, slu og mektige menn med det som i populærpsykologiske termer gjerne kalles kompenseringsbehov.

For det er jo en slitt klisjé: Den korte mannens komplekser og ditto behov for å markere seg i konkurransen med de mer forvokste utgavene av sorten. Aleksander den store, for eksempel, en av historiens mest ekspansivt anlagte hærførere – fikk ikke det staselige oppnavnet sitt fordi han var stor (høy).

Tvert imot – han var en nokså liten sprett – men tross alt fysisk sett nærmere vår gud enn en annen historisk skikkelse med lignende trang til å utvide grensene – den nådeløse mongolkrigeren Djengis Khan.

Han skal ha vært knappe 1,65, skal vi tro iallfall noen av kildene. Andre, derimot, beskriver ham som en «gigant med rødt hår og grønne øyne».

«Short people shouldn't sit places where their feet don't touch the ground.»

– Dennis Potter, forfatter og dramatiker

Sånn kunne vi uansett fortsette. Josef Stalin, for eksempel, var liten av vekst, Mussolini også. Spanias beryktede diktator Franco var enda kortere.

Slik sett kan man skjønne forfatteren Erich Maria Remarques (eller i det minste en av hans romankarakterers) forakt for «de små menn» og deres hang til å skape all slags misere rundt om i verden.

Men om det er høyde, eller mangel på slikt, som har skapt trangen til å herske over andre – det er et spørsmål for andre å besvare. Denne skribent (1,77) har nok atskillig mer tro på andre forklaringsfaktorer. En viss skepsis har jeg nok også til tesen om at mangelen på centimeter fører til mer oppfarenhet og generelt lummer oppførsel, slik det antydes i Remarques berømte roman.

Tvert imot: Alle de ovennevnte herrer som leder sine respektive europeiske land for tiden, er kjent for å være noen avbalanserte gestalter, med klassisk dannelse og sans for rasjonelt kompromissmakeri. En ganske stor mann, i fysisk forstand (og bare det), satt inntil nylig med makten USA – og hans fremste egenskap her i livet er knapt av dette slaget.

Men én ting står for fall – i det minste for undertegnede, og det er at Randy Newman skrev sin berømte sang som et slags selvironisk oppgjør med sin egen manglende høyde over havet.

Men akk: Den aldrende satirikeren Newman er 1,80 (iallfall var han det da sangen ble til).

Han skrev den altså for å være slem, og noen lot seg så absolutt krenke. Ikke minst politikeren og forretningsmannen Isaiah «Ike» Dixon Jr., som (forgjeves) forsøkte å få flertall for et lovforslag som ville gjøre det forbudt å spille «Short People» på radio.

Han var knappe 1,65.