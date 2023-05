Kommentar

Hadde noen brydd seg om rumpa til Jonas?

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

FÅR OPPMERKSOMHET: Justisministerens Tiktok-snutt har blitt en snakkis. Helt tullete, skriver VGs kommentator Selma Moren.

Justisministeren kan ikke filmes gående, uten at vi diskuterer om hun «prøver å vise seg frem». Det er helt åpenbart en grunn til det.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Den hesligste, mest rævva justisministeren Norge har hatt så lenge jeg kan huske».

Det er en av kommentarene justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har fått, etter hun la ut en Tiktok fra FN-toppmøte i New York. En kanskje litt klein, men helt udramatisk filmsnutt.

Den har blitt omtalt som «påklistret, poserende og apolitisk».

Det kunne jo vært fordi man synes det er merkelig at justisministeren bruker en app Stortinget har innført forbud mot (Mehl har Tiktok på en egen telefon nå, ikke tjenestetelefonen), eller fordi hun ble grillet på Stortinget gjentatte ganger om sin egen bruk av appen i fjor.

Men neida. Den store, allmenne kritikken, går på helt tullete ting. Som at hun har kameraet for lenge hvilende på rumpa si, forsterket av en parodi-versjon laget av MDGs Eivind Trædal.

Hvorfor kommer det på forsiden av denne, og mange andre aviser?

Hvorfor ble det en egen debatt basert på en kjole hun hadde på seg i fjor, hvor det ble zoomet inn på kroppen hennes og diskutert på Facebook hva slags farge hun burde hatt på trusen sin?

Og hvorfor trenger man egentlig bare et bilde av henne, før kommentarfeltene sklir ut?

BLE KRITISERT: «Når man som statsråd stiller i en slik kjole, så må man forvente oppmerksomhet» skrev Ørjan Greiff Johnsen i Nettavisen i fjor, da Mehl kom på rød løper.

Hun er en ung, vakker kvinne i en maktposisjon, som liker å gå i kjole og har vært med på reality-TV. Det blir ikke verre enn det.

Det er helt klassisk sexsisme og aldersdiskriminering. Folk er allerede rasende for at hun fikk rollen som justisminister, og når det snakkes om at hun ikke er kompetent, handler det alt for ofte om andre ting enn politikken - enten det er utseende eller alder.

Joda, alle politikere får gjennomgå, og blir hengt ut for småting. Raymond Johansen blir kritisert for å posere med matpakke, og Støre for å ligge på en skinnfell i påskesola.

Men hadde noen brydd seg om rumpa til Jonas? Hadde noen mistenkt han for å «vise frem kroppen sin» og «være poserende» i en tilsvarende film?

Jeg ønsker meg et samfunn der du kan være en respektert politiker uten å være mann over en viss alder.

At en opptreden på Maskorama ikke skal være noe mindre «apolitisk» enn en på Kompani Lauritzen. Og at kjolen din kan være så gjennomsiktig du bare vil, også når du er ansvarlig for Norges sikkerhet og beredskap.

