Leder

Bra inngripen, Brenna

Tegning: Roar Hagen

Regjeringen og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) foreslår å lovfeste at lærere kan gripe inn med fysisk makt for å hindre at elever utøver vold. Det er på tide.

De siste månedene har tellinger av antall voldsepisoder mot lærere og skoleansatte ført til en rekke nyhetssaker i mediene, ikke minst i Utdanningsnytt.

Utviklingen kan virke voldsom, bokstavelig talt.

Bare blant grunnskolelærere oppgir 26 prosent at de har vært utsatt for vold eller trusler, ifølge en undersøkelse fra STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt).

Økningen i voldstilfeller i skolen er nok også et utslag av bedre rutiner i registrering av vold og utagerende adferd i skolen.

Det er uansett prisverdig at regjeringen forsøker rydde opp i den usikkerheten som har preget lærere i mange år: Hva kan de egentlig gjøre i opphetede situasjoner der elever utagerer fysisk?

I lovforslaget fra Kunnskapsdepartementet som omfatter både grunnskolen og vgs, gis ansatte muligheten til å gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom.

Det foreslås også regler om forebygging og dokumentasjon, og meldeplikt hvis det gripes inn fysisk.

En lærer kan eksempelvis holde elever fast for å bryte opp en slåsskamp, men grepet skal ikke være sterkere eller vare lengre enn nødvendig for å avverge skaden.

All form for fysisk maktbruk overfor barn som har karakter av avstraffelse, er straffbart.

Skolestatsråden advarer mot å tro at tydeligere lovverk og regler i seg selv vil løse problemene med utagerende oppførsel i skolen.

SER LÆRERNE: Steffen Handal snakker til lærere i Lillestrøm under lærerstreiken i fjor.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, mener lovforslaget dekker et juridisk tomrom som har skapt usikkerhet i skolen.

Der er det uansett noe som er viktigere enn all verdens lovskjerpelser: Det er den kontinuerlige jobben som må gjøres med læringsmiljø, klasseledelse og voksen tilstedeværelse i elevenes liv.

Hvert eneste individ blant 637.000 elever i grunnskolen har rett på tilpasset opplæring. 50.000 av dem har krav på spesialundervisning.

Man trenger ikke ha toppkarakter i matte for komme frem til at disse elevtallene krever ganske mange kompetente, miljøskapende og grensesettende lærere. Helst proppet med fagkunnskap og empati.

Det siste forsøksvis litt humoristisk ment. Men det sier litt om hva noen forventer av læreren, ikke minst elevenes foresatte.

SER BARNA: Kunnskapsminister Tonje Brenna sammen med statsminister Jonas Gahr Støre på besøk blant barn og voksne i Fjeldlund barnehage på Holmlia i Oslo tidligere i år.

Foreldrerollen er minst like vesentlig som før - med tilstedeværelse og en erkjennelse av å ha hovedansvaret for barna.

Og det er desto viktigere for foreldre, skoleledere og andre ansatte på skolen - å bli med på kanskje landets viktigste lag.

Laget rundt eleven er helt avgjørende i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø på skolen - og forebygge at det veldig ofte blir bruk for et nytt lovverk om fysisk inngripen.

Nok tid til hver enkelt elev, er et kjernepunkt. Samtidig er det ikke alle lærere som føler seg trygge på å bryte inn i situasjoner hvor elever utagerer.

Det nye forslaget om forankring av mulighet til fysisk inngripen er bra, men langt fra hele løsningen.

Info Det nye i lovforslaget Om skolens oppdrager- og omsorgsansvar: Noen verbale og fysiske virkemidler tilpasset elevens alder er en nødvendig del av det å sette grenser for og styre barns handlinger og trenger derfor ikke særskilt hjemmel i lov. Det er bare fysiske inngrep som går lenger enn dette, som vil omfattes av reguleringen.

Eksempler på inngrep som faller utenfor forslaget er å ta tak i en elev for å hindre at eleven løper ut i trafikken eller et annet sted der eleven kan skade seg eller å ta en gjenstand fra yngre elever for å forhindre eleven fra å ødelegge den.

Om krenking: Hvis vilkårene i loven for å bruke fysisk makt er oppfylt, vil ikke hendelsen kunne regnes som en krenkelse av eleven etter skolemiljøreglene.

Bakgrunn: Da forslaget til ny opplæringslov var på høring ble det hørt åpent om loven burde regulere bruk av fysisk makt mot elever, og høringen inneholdt derfor ikke konkrete forslag til lovregler. For å sikre at saken er tilstrekkelig belyst, sender departementet nå forslag til konkrete lovregler om dette på separat høring.

Departementet mener at forslaget til regulering av fysisk makt i opplæringsloven bør gjelde for elever i grunnskolen og i den videregående opplæringen. I tillegg bør det gjelde for elever som får leksehjelp og i skolefritidsordningen (SFO).

Høring: Lovforslaget sendes nå ut på høring med høringsfrist 30. september. (Kilde: Kunnskapsdepartementet) Vis mer