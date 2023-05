Kommentar

Simply the best - mot alle odds

PÅ VALLE HOVIN: Tina Turner fikk kontakt med folkehav og fotografer på stadionkonserten på Valle Hovin i Oslo i juni i 1987.

Noen artister leverer energi og musikk som får stemningen i taket fra det mest søvndyssende sofanivå. En slik egenskap hadde Tina Turner.

Ingen som så utgangspunktet til jentungen Anna Mae Bullock i Tenessee, USA, kunne drømme om at hun i moden alder ble en rockelegende på øverste hylle.

For livet begynte langt nede i kjelleren sosialt sett - med en oppvekst preget av at moren forlot henne da Anna Mae var tidlig i de sårbare tenårene.

Under bestemorens omsorg kom hun med i det lokale kirkekoret. Før talentet og den særegne stemmen ble oppdaget av Ike Turner på 50-tallet.

Det musikalske samarbeidet ble fruktbart. Anna Mae ble Tina - og duoen Ike & Tina Turner Revue skapte flere hiter sammen.

På det private plan slet de to imidlertid med å finne tonen, for å si det forsiktig.

I selvbiografien sin Tina, fortalte Tina Turner at hun flere ganger hadde blitt mishandlet av ektemannen før de gikk hver til sitt i 1976 - og fikk innvilget skilsmisse to år senere.

Den nye tilværelsen som soloartist gikk heller trått i begynnelsen. Men på 80-tallet løsnet det virkelig - parallelt med den ungdommelige oppvåkningen til mange av oss som ble født på 1960-tallet.

SKIFTET KLÆR: Tina Turner fra den samme konsertten på Valle fra storhetstiden i 1987.

Ingen kan påstå at Tina Turner selv var noen stor danser tross soloalbumet Private Dancer, som kom i 1984 - samme år som noen gamliser av i dag gikk ut av videregående.

Men dama med store parykker, korte kjoler og høye pumps, fikk selv den mest tonedøve veggpryd ut på dansegulvet om det så var innerst i fjordene på Vestlandet.

Energibombe

Det var noe med dybden og intensiteten i stemmen hennes. Noe med kraften og den tunge rytmen i låtene.

Og ikke minst konsertene - som hadde mye av det samme som opptredenene til snart Norgesaktuelle The Boss Springsteen:

Folk satt alltid igjen med et inntrykk av en artist som hadde gitt dem absolutt alt etter timer med store leveranser av svette og levende musikk.

OSLO KONSERTHUS: Tina Turner leverer vokal på en av sine konserter i Norge - nærmere bestemt i Oslo i 1983.

Vi som er glade i både musikk og sport, forbinder spesielt én låt med Tina Turner - en energisk låt som egentlig ble laget for Norgesvennen Bonnie Tyler. Men som for alltid vil tilhøre Tina Turner.

Låten er «The Best» - best kjent som «Simply The Best».

Refrenget dundrer i vei og er kjent fra mang en håndballhall fra Larvik til Lakselv:

You're simply the best/Better than all the rest/Better than anyone/Anyone I've ever met.

Tina Turner kjempet seg gjennom en tøff oppvekst og senere et turbulent samliv med en rusavhengig ektemann.

Så kom omsider suksessen - og Turner levendegjorde nettopp innholdet i The Best.

En av rockens beste og mest energiske vokalister er gått ut av tiden.

Tina Turner ble 83 år gammel.

