Leder

Bra å bli boende i Norge

DROPPET SVEITS: Det var i fjor før statsbudsjettet ble lagt frem, at planen om utflytting var klar, ifølge Gustav Magnar Witzøe. Han valgte å bli boende i Norge.

Vi trenger rikingene våre selv her til lands. De skaper arbeidsplasser, betaler skatt og bidrar til fellesskapet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Laksearving Gustav Magnar Witzøe var bare timer unna å flytte til Sveits, har han fortalt til NRK. Alt var klart, leiligheten var skaffet. Øya Frøya skulle forlates.

Argumentene gikk på at millionene som kunne spares i skatt heller kunne brukes til nye investeringer.

Men han ombestemte seg i siste liten. Ifølge ham selv ble venner og familie i Norge viktigere.

Det synes vi er bra. Norge trenger sine rikinger, selv om politikere på venstre fløy av og til sier de bare kan dra til Sveits.

Det bør de absolutt ikke.

Folk som investerer sine egne penger for eksempel i laksenæring, skaper arbeidsplasser, utvikler teknologi og sørger for skatteinntekter.

At de tjener penger er bra. Uten den gulroten, hadde ingen villet ta risiko med egne penger. Når investeringene kaster av seg, kan pengene brukes til å lage enda flere arbeidsplasser og forfølge nye ideer.

Men noen av de inntektene må også gå til skatt.

Og de fornuftige næringslivsutviklerne vet at skattepengene de betaler, går til noe de trenger.

Som veier, broer og tunneler som gjør at de får varene sine ut til markedet. Eller skoler som forsyner dem med kompetent arbeidskraft.

Samtidig vet vi at skatt har sine skadelige sider.

De skattene vi må velge først er de som er minst skadelige. Grunnrenteskatten på laks er nøytral.

Skatt på formue og eiendom er mindre skadelig enn for eksempel skatt på arbeid.

Innretningen er viktig. Så kan man alltids diskutere nivået.

Witzøe sier til NRK at han gjerne kunne betalt mer skatt på privat forbruk.

Problemet er at det blir veldig lite skatteinntekter av at rike skal betale mer moms når de kjøper en luksusbolig, fly eller en dyr bil, for eksempel.

Fortsatt holder laksemilliardæren en liten åpning for at han vil revurdere flytting på et senere tidspunkt.

Han viser da til at selskapene tappes for over en million kroner hver dag, noe utenlandske eiere ville sluppet.

Og det kan hende disse pengene ville gått til nye investeringer. Eller det kan hende de ikke ville gjort det. De utenlandske eierne vil uansett ha andre skattesystemer å forholde seg til, og kan ha mer av andre skatter. Land er ulike.

Og noen skatter må vi ha.

Har vi mindre skatt på formue, betyr det mer på arbeid. Og det er enda verre.