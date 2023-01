KUNSTIG INTELLIGENS: – Jeg må si jeg er overrasket over å høre at Tonje Brenna, en statsråd fra Arbeiderpartiet, har så liten tro på regulering, skriver Birger Emanuelsen.

ChatGPT-debatten: − Hva mener du, Brenna?

Konklusjonen min står: Statsråd Tonje Brenna og departementet hun leder ikke har forstått hva ChatGPT krever av dem.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

BIRGER EMANUELSEN, forfatter og lærer

Tidligere denne uken kritiserte jeg kunnskapsminister Tonje Brenna for å være urovekkende naiv i møte med kunstig intelligens. Etter å ha lest svaret hennes i VG er jeg ikke beroliget.

Selv etter to sjanser til å vise lærere og skoleledere at hun forstår hvilken situasjon de står i, sitter vi igjen med en statsråd som virker mer interessert i å drive med retorikk enn politikk.

I svaret sitt skriver hun at sitter med inntrykket av at jeg misforstår henne med vilje. Jeg skjønner at rådgiverne hennes har skrevet det, men det er litt lumpent gjort.

Siden jeg tenkte den kritikken ville komme, var jeg nøye med å sitere henne. Jeg ville vise fram hennes egne ord, og argumentere så konkret og åpent som mulig mot dem.

Det fortsetter jeg med her.

I svaret skriver Tonje Brenna: «Det jeg i hvert fall har forstått, er at man ikke kan regulere seg bort fra utfordringene, dilemmaene og mulighetene ny teknologi bringer med seg.»

Jeg må si jeg er overrasket over å høre at en statsråd fra Arbeiderpartiet har så liten tro på regulering. Og jeg kan ikke forstå at hun mener de norske klasserommene er utenfor politisk kontroll.

Derfor prøver jeg å ikke misforstå med vilje. Men da trenger jeg hjelp av deg, Brenna. For hva betyr det egentlig at vi ikke kan regulere oss bort fra «utfordringene» og «mulighetene» ny teknologi bringer med seg? Jeg mener altså ikke å misforstå med vilje, men her kommer jeg til kort.

Hva mener du egentlig, statsråd?

Les også Tonje Brenna: Vi må lytte til Andrea Jeg tror vi gjør klokt i å diskutere og vurdere, sammen med elevene, hvordan vi skal forholde oss til kunstig…

Tonje Brenna skal ha ros for å svare. Det er bra at samtalen er i gang. Samtidig er lite tilfredsstillende å fastslå at vi er like langt.

Brenna, med hele teamet av informasjonsrådgivere, faglig sekretariat, statssekretærer, rådgivere, taleskrivere, adresserer ikke ett av mine argumenter. Hun siterer ingenting av det jeg har skrevet.

Hun sier ingenting om hva skriving er for noe, og hvilken verdi det har. Hun sier ingenting om forholdet mellom produksjon og læring. Hun gir ingen sentrale føringer. Hun gir oss ikke noe innblikk i hva hun vil med skolen.

I stedet ber hun oss «lytte til Andrea», en elev ved en videregående skole i Oslo. Elven virker svært oppegående, og selvsagt skal vi lytte til elevene. Om statsråden tror det finnes mange lærere som ikke lytter til elevene sine, kan hun ikke ha spesielt høy tillit til sektoren hun styrer.

Les også Birger Emanuelsen: Urovekkende naivt, Tonje Brenna! Landets øverste skolemyndighet har ikke forstått hva ChatGPT egentlig er.

Jeg lærer selvsagt masse av mine elever. Men å gjøre en 18 år gammel elev til sentrum for en av de mulig største omveltningene av skolen, oppleves ikke proporsjonalt. Det er litt dårlig gjort mot eleven, og det er en retorisk løsning på et faktisk problem.

Heller enn å be oss «lytte til» denne spesifikke eleven, må vi jo kunne spørre statsråden, som har snakket med henne. Hva er det Andrea sier? Hvilke innsikter, retningslinjer eller analyser kommer hun med, som vi skal ta med oss i arbeidet? Det er det lærere over hele landet etterspør.

Og nå har vi altså fått enda flere ord – men ikke så mye mer.