FINANSMINISTER: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsler satsing på forsvarsindustrien.

Bakteppet er kølsvart, som Nammo-sjef Morten Brandtzæg uttrykte det, men regjeringens kjøp av artilleriammunisjon for 2,6 milliarder kr. er likevel et lyspunkt.

VGs leder 14. januar 2023

Det er bra for vår beredskap. Det er bra for NATOS forsvarsevne. Det er bra for norsk industri og for regionens økonomi.

Men mest av alt er det enda et solid håndslag til det ukrainske folk, som med dette kan styrke sine muligheter til å verne seg selv mot Russlands blodtørstige aggresjon.

Ifølge Nammo innebærer milliardkontrakten at de kan produsere 25 000 artillerigranater og samtidig investere i innovasjon.

Nammos hovedkontor ligger på Raufoss i Vestre Toten. Selskapet har 2700 ansatte, 28 fabrikker og tilstedeværelse i 11 land.

Rekordoppdraget er en vinn-vinn-situasjon, både for produsenten, for lokalmiljøet og for norsk teknologi. Kontrakter av denne størrelse kjennetegnes nettopp av de ringvirkninger som skapes.

I tillegg økes produksjonskapasiteten av ammunisjon i et omfang som kommer hele forsvarsalliansen til gode. Norges allierte har god grunn til å si seg fornøyd med regjeringens bestilling.

Samtidig skal det ikke stikkes under stol at oppskaleringen Nammo legger opp til vil bli krevende. Tiden er allerede knapp nok. Ukraina-krigen har også gått ut over Norske ammunisjonslagre. For vår egen beredskap må disse etterfylles, samtidig som at ukrainerne har løpende behov for artillerigranater for å kunne forsvare seg.

Nammo trenger derfor flere ansatte. De må rekruttere fagarbeidere og spesialkompetanse i et allerede stramt arbeidsmarked. Det trengs råvarer og mer produksjonsutstyr. Alt har lengre leveringstid enn før pandemien og Ukraina-krigen.

Ettersom Nammo-sjefen kunne avsløre at mye allerede var bestilt, tyder vel det på at det har vært forutgående samtaler mellom dem og regjeringen innen kontrakten ble inngått. Den rituelle kritikken av regjeringen fra Høyre og Frp klinger derfor litt hul når et samlet Storting – inklusive partiet Rødt – er enige om grunnprinsippene i avtalen og alle partiene i realiteten har sagt at de vil stemme for.

Under pressekonferansen på Raufoss fredag morgen varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at Nammo-kontrakten bare er én i rekke av flere investeringer i forsvarssektoren som nå vil komme. Et godt signal både for industrien og for vår totale beredskap.

Ifølge Vedum vil styrking av forsvaret bli en tung prioritering i budsjettforhandlingene fremover. Her er vi helt på linje med finansministeren.

Det kan være en pedagogisk utfordring å rettferdiggjøre behovet for å bruke mye penger på noe man håper aldri å få bruk for. Men med en brannstifter som Vladimir Putin i egen bakgård gir det seg selv.

Forsikringspremieren er høy, men prisen for å la være kan bli langt høyere.