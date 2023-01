REFORM? – Utfordringene i ungdomsskolen med fallende motivasjon, for svake grunnleggende ferdigheter og en bedre forberedelse for videre veivalg i livet må tas på alvor, skriver Høyres utdanningspolitiske talsperson Jan Tore Sanner.

Hva Høyre faktisk foreslår om ungdomsskolen

VGs Shazid Majid skriver at Høyre vil innføre karakterer fra syvende klasse. Det er feil. Hun ser ikke ut til å ha lest forslaget om en helhetlig ungdomsskolereform, men kjøpt Arbeiderpartiets feilaktige fortelling om innføring av karakterer på barneskolen.

JAN TORE SANNER, stortingsrepresentant (H)

I arbeidet med reformen har vi fordypet oss i kunnskap og forskning om skolen, lyttet til skoleledere, lærere og elever. Menge peker på at ungdomsskolen er en kort og hektisk periode hvor det skjer mye i ungdommenes liv, hvor elevene skal utvikle seg faglig og sosialt før valget om videre utdanning tas.

Vi åpner derfor for forsøk med seksårig barneskole og fireårig ungdomsskole, men foreslår ikke at elevene skal bli møtt med karakterer tidligere enn i dag.

Det er Majid som har stilt feil diagnose, ikke Høyre. Men det er ikke så rart når hun åpenbart baserer kommentaren sin på feil premisser.

Blant våre 80 forslag til fornyelse av ungdomsskolen ligger det viktige grep for å sikre en mer praktisk og variert skole med mestring og læringsglede for alle elever. Ett av målene er at vi skal klare å hjelpe enda flere til å mestre skolen slik at flere er godt forberedt på videregående opplæring.

Majid påstår at forslaget om en ekstra naturfagstime i uka betyr at noe annet må ut. Det er heller ikke riktig. Høyre har i to statsbudsjett lagt inn penger til en helt ny time i uka. Dette er ikke et forslag om å øke pensumet i naturfag, men at lærerne i dag opplever å ha for lite tid til å skape praktisk og variert undervisning. Høyres mål med økning er å legge til rette for dette, der elvene har tid til å dra på turer og utforske naturen eller gjennomføre forsøk på lab.

Det er bra at forslagene våre skaper debatt, men jeg mener skolen er tjent med at vi diskuterer med utgangspunkt i det vi faktisk har foreslått.

Altfor mange elever starter på ungdomsskolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok. De starter med et utgangspunkt som gjør det vanskelig å mestre de tre årene og mange går ut med lave karakterer.

Det er under 40 prosent av elevene som har et lavere snitt enn karakter 3 fra ungdomsskolen som fullfører videregående.

Hvis vi klarer å hjelpe disse elevene til å lese og regne ett hakk bedre på nasjonale prøver så øker sannsynligheten for at de fullfører videregående med nesten 10 prosentpoeng. Det betyr noe at elevene mestrer fagene. Derfor vil Høyre ha intensiv opplæring i lesing, skriving og regning også på 8.trinn for de som trenger ekstra hjelp. Tidlig innsats må bli en arbeidsform i hele skoleløpet.

Mange ungdommer er altfor mye borte fra ungdomsskolen. 9 000 elever i 10.-klasse var i snitt borte mer enn tre hele skoleuker i 2019. Mange har også enda høyere fravær. Årsakene er mange og elever som gruer seg til å gå på skolen har blitt et økende problem over tid.

Derfor mener vi det er helt riktig at vi må bli mye flinkere til å fange dette opp så tidlig som mulig. Elever som er mye borte fra grunnskolen skal ikke straffes. Men skolene må få enda tydeligere plikt til å følge dem opp på en bedre måte. Dette handler om å bry seg.

Skolen oppleves for teoretisk for enkelte elever, og for lite motiverende for andre. Det å gjøre skolen mer praktisk og variert er ikke en skrivebordsøvelse, men krever dag til dag arbeid i skolen med å ta i bruk handlingsrommet som ligger i skolen og de nye læreplanene. Samtidig må rammene og tilbudene skolene og elevene i tilpasses dette.

Flere naturfagstimer legger til rette for flere timer i et fag som kan ha stor grad av praktisk undervisning. Et annet er å sikre elevenes mulighet til å bytte valgfag oftere på ungdomstrinnene og sikre at alle har hatt minst ett yrkesfaglig valgfag.

Samtidig vet vi at ikke alle elever mestrer skolen og klasseromsituasjonen godt. Derfor mener vi det må finnes et tilbud utenfor den ordinære A4-skolen, som kan benyttes i perioder. For en gruppe elever som står i fare for å droppe ut av skolen er det avgjørende med et alternativ som kan inspirere, få opp motivasjonen og øke mestringsfølelsen til elevene.

Alternative opplæringsarenaer er i dag et godt tilbud, men underbrukt, tilbud som gir elever mulighet til å utforske faglig og sosial læring et annet sted enn i klasserommet. Det kan være i samarbeid med arbeidsplasser, eller stiftelser som gir elevene et praktisk arbeid over tid som gir læring, forventninger og resultater som gir elevene fornyet lyst og gnist til å fortsette skolegangen. Dette må bli enklere å ta i bruk.

Vi mener at utfordringene i ungdomsskolen med fallende motivasjon, for svake grunnleggende ferdigheter og en bedre forberedelse for videre veivalg i livet må tas på alvor. Derfor har vi lagt frem 80 forslag til en fornyelse av ungdomsskolen.

Vi håper både VG og mange andre vil være med å diskutere dette grundig i tiden fremover, men det blir en betraktelig mer interessant diskusjon hvis alle forholder seg til det som faktisk er foreslått.