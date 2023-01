Kommentar

Kunne Pride-terroren vært unngått?

Hanne Skartveit Skriver kommentarer, har ansvar for avisens ledere, og har en egen podcast ,"Skartveit", som du finner på PodMe og VG+

Det er sikkerhetstjenesten selv som stiller spørsmålet. De kjente til faren som truet før angrepet. Men de visste ikke nok til å stanse det.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det var fortvilelse og sorg etter skytingen i Oslo sentrum natt til 25.juni i fjor. Over livene som hadde gått tapt. Og over alle dem som var skadet, fysisk og psykisk.

Og det var sinne. For hvorfor måtte den store Pride-marsjen avlyses? Var ikke dette øyeblikket da de skeive miljøene - og alle som støttet dem - skulle vise at de ikke lot seg kneble? At de trosset frykten, at de sto sammen mot hatet?

Sperret gater og innfartsårer

Mange sammenlignet det som skjedde med nordmenns svar på terroren ti år tidligere, etter 22.juli. Da fylte Norge gatene med roser og kjærlighet. Den gangen lot ikke nordmenn terroren stanse dem.

Eller på 17.mai i 2017, da det igjen var alvorlige terrortrusler mot Norge. Politiet stengte den gangen av alle gater og innfartsårer med busser og lastebiler. Det var bevæpnede politifolk overalt, på hustak og langs togruten. De voktet barnetoget og sørget for at feiringen av nasjonaldagen kunne gå som planlagt, tross det svært alvorlige trusselbildet.

Slik ble det ikke etter angrepet i fjor sommer. Alle skeive arrangementer ble avlyst, etter at PST hadde hevet trusselnivået til fem. Det høyeste nivået som er mulig i Norge.

Åpenhet og tillit

Vi fikk vite lite konkret om hvorfor. Bare at det var de skeive miljøene som var målet. Og at det sannsynligvis var islamister som sto bak.

Det er både viktig og nødvendig at vi nå får vite mer om hva som skjedde. Og det er interessant å merke seg at PST svarer ganske åpent når de blir konfrontert med VGs opplysninger. Det er bra. Åpenhet skaper tillit.

VISER ÅPENHET: Assisterende PST-sjef Hedvig Moe svarer åpent om vurderinger hun og hennes folk gjorde rundt Pride-terroren i fjor sommer.

Assisterende PST-sjef Hedvig Moe redegjør for vurderingene de gjør i denne typen saker. Om dilemmaene de står overfor når opplysningene de har er vage, og domstolene sjelden gir dem lov til å bruke tvangsmidler fordi de ikke har nok konkret informasjon. Hun er åpen for at hun og hennes folk kunne gjort noe anderledes i dagene forut for Pride-terroren.

Den opprinnelige informasjonen om terrortrusselen kom til Etterretningstjenesten først, fra en agent på oppdrag for dem. Det var grunn til å tro at islamisten Arfan Bhatti, som befant seg i Pakistan, var del av planene det ble varslet om. PST kan ikke opptre utenfor Norges grenser, der er det bare Etterretningstjenesten som kan operere.

Fikk ikke vite

Men PST kunne gå inn i det norske nettverket rundt Bhatti. Her var også Zaniar Matapour, gjerningsmannen fra 25.juni, sammen med flere andre. I ettertid har kontakten mellom disse to blitt kjent. Ingen kan lenger være i tvil om at angrepet var islamistisk terror.

Fortsatt er mye uklart. Også rundt forholdet mellom etterretningstjenesten og PST. De to sikkerhetstjenestene viser en ulik grad av åpenhet i møtet med VGs opplysninger. Et spørsmål det er grunn til å stille, er om PST på et tidlig nok tidspunkt fikk nok informasjon fra Etterretingstjenesten om hva som kunne være på gang. Når PSTs Hedvig Moe blir spurt om PST fikk all relevant informasjon tidsnok, svarer hun:

– I hvilken grad etterretningstjenesten ga oss informasjon i denne saken her, når de gjorde det, og hvordan det ble gjort. Det er de som er de nærmeste til å svare på det, svarer Moe.

Hennes uttalelser kan leses som at hun og hennes folk ikke fikk all informasjonen etterretningstjenesten satt på.

Zaniar Matapour ble fanget opp av et overvåkningskamera på en restaurant i forkant av angrepet.

Enda mer oppsiktsvekkende er det at Oslo-politiet ikke fikk vite noe før angrepet fant sted.

Ingen garantier

Hvis det var noe vi lærte etter 22.juli og Gjørv-kommisjonens rapport, så er det at ulike miljøer må samarbeide, og dele informasjon. Ressursene må finne hverandre, het det den gangen. Det er alvorlig dersom dette fortsatt ikke fungerer godt nok i kriser. Eller i forebygging av kriser.

Nå skal et ekspertutvalg evaluere norske myndigheters håndtering av angrepet. Det er bra. Det er ikke sikkert svaret er at terroren natt til 25.juni kunne vært unngått. Men vi må få vite om noe kunne vært gjort anderledes. Om ressursene fant hverandre denne gangen.

Slik at de er forberedt neste gang. For det kan bli en neste gang. Vi har ingen garantier mot at terroren kan ramme oss igjen.