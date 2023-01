GIFTINFORMASJONEN: – De alvorligste forgiftningene ser vi derimot på sykehus. Giftinformasjonen har gjennom 60 år sørget for like god spisskompetanse på forgiftninger for pasienter og leger i hele Norge, skriver legene.

20 leger: Nattestengt Giftinformasjon vil svekke beredskapen ved alle landets sykehus

Dette vil ramme pasienter i alle aldre, i by og bygd. Derfor sier vi ifra nå, før dette får konsekvenser for våre pasienters liv og helse!

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

Norge skal spare penger. Folkehelseinstituttet (FHI) er også nødt til å foreslå drastiske sparetiltak, som følge av budsjettkuttet på flere hundre millioner kroner. Et eksempel på dette er forslag om nattestenging av vakttelefonen til Giftinformasjonen. Flere medier, deriblant VG på lederplass, har problematisert dette. Med rette.

NRK har skrevet om hvordan Veronica fikk hjelp da datteren Marte (1) hadde spist giftplanten Storhjelm. De fleste henvendelsene til Giftinformasjonen kommer fra andre steder enn helsetjenesten og de har et økende antall henvendelser fra unge med selvpåført forgiftning som blir veiledet til videre behandling.

De alvorligste forgiftningene ser vi derimot på sykehus. Giftinformasjonen har gjennom 60 år sørget for like god spisskompetanse på forgiftninger for pasienter og leger i hele Norge.

«En bevisstløs pasient under 40 år er en forgiftning inntil det motsatte er bevist». Huskeregelen har vist seg å være livreddende for mange av våre pasienter, og kommer fra avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling på Ullevål Dag Jacobsens forelesninger for alle medisinske leger.

Han er selv en av de kliniske bakvaktene ved Giftinformasjonen, som i snitt har åtte telefonkonsultasjoner per døgn fra legekolleger i landets akuttmottak. De fleste telefonene kommer natt og helg, og omhandler oftest pasienter med alvorlige forgiftninger der det kreves spisskompetanse for å unngå helseskade og død.

Langt flere henvendelser besvares av Giftinformasjonens forvakter.

Les også VG MENER: Ikke steng Giftinformasjonen Folkehelseinstituttet er pålagt budsjettkutt på flere hundre millioner kroner.

Som sykehusleger i front trenger vi kompetansen til Giftinformasjonen – især på helg og natt. Vi trenger den for å kunne gi forsvarlig behandling til noen av de sykeste pasientene våre. Disse kan ha svikt i flere organer, og mange kan være i livsfare uten synlige tegn på forgiftning. Gjøres denne tjenesten mindre tilgjengelig, vil det bety et kompetansetap for alle landets akuttmottak. Det finnes ingen reelle alternativer.

Giftinformasjonen er en del av vår nasjonale beredskap, og har bygd sin kompetanse over flere tiår. Beredskap koster, det har coronapandemien lært oss. Både å bygge opp, men også å drifte og vedlikeholde.

I likhet med sykehusene må FHI spare penger, men vi kan ikke fortsette å kutte i beredskap. Den nasjonale spisskompetansen på forgiftninger vil svekkes betraktelig dersom Giftinformasjonen stenges på natt. Dette rammer pasienter i alle aldre, i by og bygd.

Derfor sier vi ifra nå – før dette får konsekvenser for våre pasienters liv og helse!

Andreas Aass-Engstrøm (Sykehuset i Vestfold)

Julie Farseth Berg (Sykehuset i Telemark)

Anders Dyreborg Nielsen (Sykehuset Østfold)

Jørgen Sandberg Michelsen (Oslo universitetssykehus)

Håkon Mundal (Oslo universitetssykehus)

Brede Kvisvik (Sykehuset Sørlandet)

Christina Due Svendsen (Haukeland Universitetssykehus)

Ingvild Skjerping Dahl (Finnmarkssykehuset)

Eirin Holan (Sykehuset Levanger)

Anne Sandvik (Helse Fonna)

Morten Svendsen Næss (Nordlandssykehuset)

Mathias Hella (Stavanger Universitetssykehus)

Fredrik Axelsson (Ålesund sykehus)

Kathrine Vågø (St. Olavs hospital)

Anders Thorne Narverud (Vestre Viken – Drammen)

Lars Magnus Aker (Sykehus Østfold)

Tarjei Nyhammer (Sykehuset i Førde)

Lasse Rossvoll (Lovisenberg Diakonale Sykehus)

Trine Line Morken (Haraldsplass Diakonale sykehus)

Kristin Kornelia Utne (Akershus universitetssykehus, leder Yngre legers forening)