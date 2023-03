Kommentar

Vil Xi redde Putin?

KINAS VALG: President Xi Jinping taler til folkekongressen i Beijing på tirsdag.

Xi Jinping kan redde Vladimir Putin. Men da vil han samtidig brenne broene til vestlige land.

Putin trenger desperat våpen og ammunisjon for å fortsette krigføringen i Ukraina. Xi har alt han trenger og har tidligere lovet Putin et samarbeid uten grenser.

Så langt har Xi unnlatt å sende våpen til Putins krig. Kina sier fortsatt at de forholder seg nøytralt til krigen og derfor ikke sender våpen. Men USA anklager Beijing for å vurdere våpenforsendelser til sin strategiske partner.

Kina er bekymret for at Putin kan tape krigen. Det er ikke i deres interesse. Men Kina har også andre interesser å ivareta.

VENNSKAP: Xi Jinping og Vladimir Putin undertegnet en avtale i Beijing 4. februar 2022 om vennskap uten grenser.

De siste dagene har både president Xi Jinping og utenriksminister Qin Gang kommet med tydelige advarsler til USA. Mandag sa Xi at vestlige land, med USA i spissen, blokkerer og undertrykker Kina for å hindre landets vekst.

USA blir utpekt som den største trussel mot Kinas utvikling. Xis mål er å gjøre Kina til den ledende globale stormakt i det 21. århundre. USA står i veien for både Xis og Putins ambisjoner. De har begge interesse av å svekke USAs globale innflytelse.

Utenriksminister Qin beskriver Kinas forhold til Russland som en modell for internasjonale relasjoner. Jo mer turbulent verden er desto viktigere blir det å utvikle forholdet, ifølge Qin. Det er et enda et uttrykk for den sterke polarisering som pågår mellom liberale demokratier og autoritære regimer.

KREVENDE FORHOLD: Joe Biden og Xi Jinping møttes i forbindelse med G20-møtet i Indonesia i november 2022.

Qin gir USA en utilslørt advarsel: Hvis ikke USA tråkker på bremsen, men fortsetter å gi gass, kan intet rekkverk hindre avsporing. Det er en henvisning til at USA og Kina i fjor høst snakket om å sette opp rekkverk, eller markører, for å hindre at landene kom på kollisjonskurs. De trengte hjelpemidler for å håndtere et krevende forhold.

Etter affæren med den kinesiske ballongen over USA, og innføringen av skjerpede lover for amerikansk teknologieksport til Kina, er tonen blitt en ganske annen og langt mer konfronterende.

De underliggende konfliktområdene består: Den spente situasjonen ved Taiwan, som Kina anser som et indre anliggende. Krigen i Ukraina, som har ødelagt Russlands forhold til vestlige land. Og den intense globale konkurransen, økonomisk, militært og politisk, mellom den gamle supermakt USA og den store utfordrer, Kina.

HOLD AVSTAND: Kinas utenriksminister Qin Gang advarte USA på en pressekonferanse i Beijing på tirsdag.

Putin har brent broene til vesten. Det er vanskelig å se at Xi kan og vil gjøre det samme. Kinas vekst og utvikling er avhengig av handelen med USA og Europa. Globaliseringen har skapt et gjensidig avhengighetsforhold. Kina vet at prisen for å gå direkte inn på Russlands side i krigen vil bli høy.

Xis posisjon blir stadig mer utfordrende. Han vil beholde vennskapet med Putin, men handle med vesten som før. Han kan derfor ikke gi Putin alt han ønsker seg uten at det får katastrofale konsekvenser for kinesisk økonomi og verdensøkonomien.

Det tilsier at det grenseløse partnerskap mellom Russland og Kinas likevel har visse grenser. Og at denne grensen går trolig ved å sende kinesiske våpen til en angrepskrig som Russland ikke kan vinne.