VIL HA UT SP: – Regjeringen har ett parti som vil fremover og ett som vil bakover. Hva kunne egentlig gå galt her, spør Fredrik Mellem.

Kanskje vi skal slutte å undervurdere våre velgere?

Vi har en regjering som bare ble tilbudt velgerne til Senterpartiet og som ikke var etterspurt av særlig mange.

FREDRIK MELLEM, styremedlem i Oslo Arbeiderparti

Jonas Gahr Støre forklarer at han forstår. Han forstår det er vanskelig når det er krig i Ukraina. Han forstår at det er vanskelig når prisene stiger og prisen på en flaske Zalo går i været. Han forstår at stigende strømpriser, stigende rente og generell inflasjon skaper bekymring i befolkningen.

Kanskje vi i Arbeiderpartiet skulle prøve å forstå at velgerne våre ikke blir noe mer begeistret av å bli undervurdert? De aller fleste velgere forstår at det ikke er den norske regjeringen som har ansvaret for krigen i Ukraina.

De forstår at det ikke er vår regjering som har skapt energikrisen i Europa og at det ikke er regjeringen i Norge som har skapt inflasjon og høyere renter i hele verden. De forstår at prisen på Zalo ikke reguleres og heller ikke bør reguleres av regjeringen.

Det er kanskje ikke her vi skal fortsette å lete etter årsakene til regjeringens og Arbeiderpartiets tillitskrise?

Kanskje vi skal forsøke å akseptere velgernes vurdering, i stedet for å insistere på at situasjonen har sitt opphav i mange forhold som ligger utenfor regjeringens makt å gjøre noe med? Som Abraham Lincoln så godt formulerte det: «Du kan lure deler av befolkningen hele tiden, og hele befolkningen deler av tiden, men du kan ikke lure hele befolkningen hele tiden.»

Vi har nå en regjering som bare ble tilbudt velgerne til Senterpartiet og som ikke var etterspurt av særlig mange. Vi har fått en regjering som mange advarte Støre mot å danne.

Vi fikk likevel denne mindretallskoalisjonen bestående av to partier. Ett som vil fremover og ett som vil bakover. Hva kunne egentlig gå galt her?