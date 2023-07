BARNEVERN: – Civita si linje møter heldigvis motstand hos fleire, skriv statsråd Kjersti Toppe.

Sårbare barn skal ivaretas

Civita vil at vi skal drive norsk barnevern som om vi skulle privatisere akuttmottaka og intensivberedskapen i helsevesenet vårt. Det er utrygt og ubegripeleg.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

KJERSTI TOPPE, barne- og familieminister (Sp)

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

Aslak Versto Storsletten, Civita, skriv i VG 24.7 at det er dei kommersielle tilbydarane som er best egna til å stå for beredskapen i barnevernet. Han skriv: «Offentlige institusjoner har ikke ønsket eller evnet det.»

Det blir som om vi skulle privatisere akuttmottaka og intensivberedskapen i helsevesenet vårt, i staden for å ha beredskap i offentlege sjukehus. Akkurat det skjer ikkje. Heldigvis.

Men slik vil Civita at vi skal drive norsk barnevern. Det er utrygt, og ubegripeleg.

Civita si linje møter heldigvis motstand hos fleire, også av Hagenutvalget. Utvalet peika på at barnevernet er eit komplekst velferdsfelt der det er eit sentralt omsyn at kompetansen kan ivaretakast og bli bygd opp i det offentlege barnevernet.

Les også Regjeringsskapt krise i barnevernet Det er store problemer i barnevernet, og regjeringen har en god del av skylden.

Kapasiteten i institusjonsbarnevernet har i år blitt for liten. Det er alvorleg. Det skuldast i hovudsak ein auke i barn som treng institusjonsplass. Barnas behov har også blitt større. Fleire barn treng rusbehandling.

Kapasiteten må difor utvidast på kort sikt. Det må skje i alle dagens tilbod, både statlege, private ideelle og kommersielle.

Det hindrar ikkje den langsiktige omstillinga der det offentlege gradvis skal få meir kapasitet til å ta seg av dei mest sårbare barna sjølv. Kommersielle tilbydarar står i dag for over halvparten av tilbodet i behandlingsinstitusjonane for barna med dei aller største utfordringane.

Det er innlysande at den offentlege beredskapen i barnevernet må styrkast.

Versto Storsletten sin omtale av bruk av kommersielle på fosterheimsområdet, er feil.

Regjeringa har ikkje vedtatt noko forbod mot at kommunane kan bruke private til rekruttering eller oppfølging av fosterheimar. Lovendringa handla om sjølve avtalen med fosterforeldra.

Den må no gjerast direkte med kommunen, ikkje via private selskap.