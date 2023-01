Leder

Symbolpolitikk

VIL HA FLERE TJENESTESTEDER: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under regjeringens presentasjon på Mortensrud i Oslo politidistrikt fredag.

I likhet med regionreformen var heller ikke nærpolitireformen blant Solberg-regjeringens mest gjennomtenkte beslutninger. Men å reversere godt igangsatte prosesser er ikke nødvendigvis svaret.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Nyetablering av politiposter og gjenopprettelse av tjenestesteder som ble avviklet i forbindelse med den forrige regjeringens reformarbeid, kan umiddelbart synes som en styrking av politiet.

Men hvis det hele kun er en omlegging, og kostnadene ved å reetablere fysiske kontorer på gamle og nye tjenestesteder spises opp av den – tross alt – beskjedne tilleggsbevilgningen på siste statsbudsjett, minner regjeringens initiativ mest av alt om symbolpolitikk for å tekkes Senterpartiet.

Vi er ikke det minste i tvil om at Justisdepartementet, også før Sp overtok ministerposten, mottok tallrike henvendelser fra distrikter der folk var oppriktig bekymret for at lensmannskontoret ble lagt ned. Et tjenestested med lokalt ansatte som gjerne bor i nærområdet, representerer trygghet på flere plan.

Det kan i så måte være at gjenopprettelse av politiposter også gjenoppretter en følelse av trygghet. Kort reisevei til et bemannet lensmannskontor har noe å si. Der er vi helt enig med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Les også Slakter regjeringens politi-satsing: – Fullstendig galskap Politiet må selv finne ut hvordan de skal opprette og bemanne ni nye politikontorer for 75 millioner kroner.

Spørsmålet er likevel hvor mye det har å si hvis noe faktisk skjer, og det er behov for akutt utrykning. Vil publikum ha større nytte av et fysisk kontor i sin umiddelbare nærhet, enn av operative politifolk tilknyttet større enheter der det hele tiden er personell på vakt?

Da Solberg-regjeringens nærpolitireform ble lansert bar den preg av dårlig håndverk. Vi mente den hadde opplagte mangler, og var særlig skeptisk til nedlegging av politiposter i distrikter med store avstander. Etter justeringer sentralt og lokale tilpasninger, har imidlertid etaten selv funnet frem til en organisering som også publikum, i stor grad, er fornøyd med.

Det betyr selvsagt ikke at ingenting kan gjøres bedre.

Som en kartlegging fagbladet Politiforum i høst viste, ønsker 33 kommuner ny politistasjon i sitt nærområde. Fem av disse er på listen som statsråden offentliggjorde fredag. Det er naturlig at kursen justeres i tråd med de erfaringer man trekker av reformen.

Les også Oppretter ni nye politi-steder: Disse kan juble MORTENSRUD (VG) Regjeringen starter med å levere på et av sine valgløfter: Nå kommer det nye politi-tjenestesteder.

Spørsmålet er om regjeringens grep – til tross for forsikringer om det motsatte – likevel vil gå ut over eksisterende budsjetter og politiarbeid. Vi registrerer at Politiets Fellesforbund (PF) mener det er gal bruk av ressurser å prioritere nye tjenestesteder fremfor økt patruljering og mer forebygging ute blant folk.

PF-leder Unn Alma Skatvold har på kronikkplass her i VG og nylig i et NRK-intervju påpekt at det regjeringen gjør er å omfordele midler.

Vi er redd Skatvold her kan ha rett, og at det som kan se ut som en styrking av politiet i realiteten er et nedtrekk i politiets totale budsjett.