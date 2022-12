Leder

Frivillighet er en bærebjelke

MATHJELP: Matsentralen henter og distribuerer mat til de som trenger det.

Selv i en velferdsstat, med gode offentlige ordninger, trenger vi hverandre. Vi trenger frivilligheten. 2022 ga en påminnelse om det.

Denne høsten og vinteren har vi sett matkøer lenger enn på svært lang. Vanlige folk, småbarnsforeldre, enslige, rusavhengige og uføre har gått til frivillige organisasjoner for å skaffe seg nok mat.

Det er det mest talende bildet på frivilligheten i 2022. Et år som har vært frivillighetens år.

De frivillige er der når vi trenger dem.

MATPOSER: Frivillige og ansatte på Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo pakker matposer til trengende brukere i hjemmehjelpstjenesten i byen.

Disse organisasjonene og menneskene som gir av sin tid og sine ressurser for å gjøre samfunnet til et bedre sted å være. Uten å ha økonomisk fortjeneste som formål.

Det er den norsk staten som har det overordnede ansvaret for å ivareta nordmenn. Det er myndighetene som skal sørge for at vi har systemer, og menneskelige og økonomiske ressurser som gjør dette mulig.

Det er deres oppgave å sørge for at sikkerhetsnettet er finmasket.

Men myndighetene kan ikke gjøre alt. De kan ikke være overalt, hele tiden. Derfor har vi frivillige organisasjoner og vi har de frivillige.

Disse er uunnværlige. De er en av bjelkene det norske samfunnet står på.

Det være seg når vi er rammet av kraftig prisvekst, høye renter og påfølgende dyrtid, slik at noen må hente mat hos Slumstasjonen, Fattighuset eller Matsentralen for å klare seg.

Eller når en million nordmenn bor alene og Alternativ jul er det eneste stedet enkelte av disse får noen å feire jul sammen med.

Eller når nybakte mødre ikke klarer å amme og må søke hjelp hos Ammehjelpen. En frivillig organisasjon hvor et par hundre kvinner hjelper tusenvis av fortvilte kvinner med å få til amming.

Så finnes det pensjonister som frivillig kjører ut ved til eldre når kulden biter. Eksemplene er mange. Ja, det finnes 4 478 frivillige organisasjoner i Norge. Alt fra idrett til helsehjelp, til Nattravner og å veilede og hjelpe flyktninger fra Ukraina.

Selv om frivilligheten ikke skal tjene penger, trenger den penger. Organisasjonene er avhengig av gode rammevilkår for å kunne drifte arbeidet. Kontorer må holdes og enkelte arbeidere må få lønn.

TRENGER HJELP: Mathyller på Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo. Her pakker frivillige matposer til trengende over hele Oslo.

Frivillige organisasjoner trenger forutsigbarhet, det betyr nok penger over statsbudsjettet. Det må regjeringen sørge for. Å investere i frivilligheten, er en investering verdt pengene.

Frivilligheten utfører nemlig arbeid og tjenester verdt 139 milliarder kroner. Hvorav 78 milliarder kroner er verdien av at nordmenn jobber gratis for samfunnet.

Vi takker hjerteligst for innsatsen. Og håper at arbeidet fortsetter med uforminsket styrke. Norge trenger frivilligheten mer enn noen gang.