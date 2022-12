Kommentar

Tusen års kristendom

Det er de fortellingene som binder oss sammen. Som gjør Norge til Norge.

Hva skjer når disse referansene opphører?

Når historiene som er vår historie forstummer. Når siste ord er sagt, og ikke blir brakt videre til de som kommer etter.

Det er jul. Og tid for den største fortellingen av dem alle.

Den om et barn i en stall. Han som kommer til verden i så kummerlige kår at han legges i en krybbe. En verden han er utsett til å frelse.

Og okse der og asen sto.

Det står skrevet i Store norske leksikon: «En krybbe er en skålformet, avlang fôrbeholder til fôring av husdyr». Og videre: «En kort krybbe som står for seg, blir kalt tro».

Man kan bli religiøs av mindre.

Beretningen er gjenfortalt gjennom et par tusen år; den har noen kronologiske avvik, men funnet patent nok til å starte en egen tidsregning.

Mer enn 2,6 milliarder mennesker anser seg som kristne og som en del av denne kulturarven, ifølge 2020-tall fra Boston University.

Kristenheten har aldri vært større.

Men det er bare globalt. Over Norge synes himmelen høy nok som den er.

BARNET I KRYBBEN: Den to tusen år gamle historien gjenskapes årlig ved juletider i hele verden. Her fra et julespill i verdens stsørste kalksteinsgrotte i Postonja, Slovenia.

Håndtegner Hagen og undertegnede har funnet veien til Gamle Aker kirke, en tre-skipet basilika fra høymiddelalderen, midt i storbyen.

Ved hovedporten møter vi kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Hun har lenge vært opptatt av de felles referansene som knytter oss sammen.

– Dette gjelder ikke bare kirken, understreker hun. – Men hele fellesskapet. Den store samtalen forvitrer når vi ikke lenger skjønner hva den andre sier. Alt handler om referanser. Forstår vi ikke rammeverket, er det duket for misforståelser og i ytterste fall konflikt.

– Amen, sier håndtegneren.

Raaum vedgår at hun av og til tenker det er for sent. At bortfallet av felles læreplaner i skolen, økt fragmentering og færre fellesskapsarenaer gjør at mange faller utenfor bare av den grunn.

Et kjent Ibsen-sitat er ikke lenger et kjent Ibsen-sitat. Å henvise til bibelske bilder er å tale for døve ører.

Det kan oppstå et skille mellom de innforståtte, de misforståtte og de som ikke forstår, frykter hun.

Som valgt toppleder for sivilisamfunnets største institusjon kjenner hun personlig på ansvaret.

– Ingen bok har gitt oss flere referanser enn Bibelen. Og Kristendommen er den fremste premissleverandør for vår tenkning. Likevel er det mange i dag som ikke ser disse forbindelsene. Fordi de aldri er blitt eksponert for sammenhengen.

En som skjønte betydningen av å spre felles forståelse, var lekpredikanten Hans Nielsen Hauge.

En annen var Ole Georg Gjøsteen. Kristiania Venstres grunnlegger, siden medstifter av Det norske arbeiderparti, der han ble partiformann. Han kalles «enhetsskolens far».

Begge er stedt til hvile ved Gamle Aker kirke. En gravlund rik på Venstre-ledere.

Om natten kan man høre en svak summing, sies det, når de gamle grundtvigianere roterer over utspill fra nålevende partifeller som vil forby skolegudstjenester og «stryke kristenkorset av kalenderen», slik Sven Egil Omdal en gang formulerte det.

Grundtvig var salmedikteren som skrev at «Kirken den er et gammelt hus».

Gamle Aker kirke står solid der den har stått siden 1100-tallet. Brann, plyndringstokt og kommunale rivningsvedtak til tross.

Bygningen er hovedstadens eldste.

Den var allerede mer enn 100 år da Norge ble Europas største rike.

Norgesveldet omfattet store deler av Norden og dagens britiske øyer. Over alt ble det bygd Olavskirker for å ære Norges apostel.

Pave Innocens IV nominerte kong Håkon Håkonsson som tysk-romersk keiser.

Til kalksteinskirken på Akersbakken har våre forfedre søkt i snart tusen år. De skiller seg lite fra våre samtidige. Menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager, for å låne Sigrid Undsets ord.

Dette kirkerommet har tatt imot mennesker i sorg og glede. De har kommet for å feire livet. Andre ved livets avslutning.

I livshjulet har kirken vært selve navet.

Som institusjon og kulturformidler er kirken er et av referansepunktene som binder oss sammen. Norge ville ikke vært det samfunnet det er i dag uten kirkens bidrag.

Det er et historisk faktum.

Man kan godt problematisere religionens rolle gjennom århundrene. Det er nok av grelle eksempler. Menneskers misbruk av Vårherre går like inn i vår tid.

Å avvise kristendommens innflytelse på fremveksten av Norge som nasjon gjennom de siste tusen år, er imidlertid umulig. Det vil si, mulig er det jo, helt åpenbart. Men det betyr samtidig å skrive om Norgeshistorien.

Denne uviljen til å anerkjenne kirkens plass i samfunnsutviklingen er like ignorant som den er fordummende.

Vektleggingen av kristentroens avgjørende betydning innebærer ingen nedvurdering av politiske bevegelser, ideologisk oppvåkning, eller tilsidesettelse av parallelle strømninger.

Snarere tvert om. Ingen ting av dette har skjedd i et vakuum.

Erkjennelsen av hva tusen år med kristendom har representert, burde ikke være kontroversiell i det hele tatt.

Likevel går vi inn i en tusenårsmarkering av den symbolske fullføringen av kristningsverket med berøringsangst og krenkelsesfrykt.

Noen mener det er galt å knytte Nasjonaljubileet i 2030 til Olav Haraldssons fall i 1030. For kristningen fant sted hundre år tidligere, både i Viken og på Vestlandet. Etter 900-tallet finnes det lite annet enn kristne graver i Norge.

Men dette er ikke poenget. Historikerne er skjønt enige om at landet ikke ble kollektivt kristnet idet kongen stupte på Stiklestad 29. juli 1030.

Det var ikke et slag om tro, men om hvem som skulle styre det nye Norge: Den kristne kong Olav eller den kristne danekongen Knut.

Det Stiklestad markerer i vår historiefortelling, er fullbyrdelsen av en prosess som hadde pågått siden Olav Tryggvasons tid – eller enda lengre, om man starter nedtellingen til rikssamlingen med slaget i Hafrsfjord.

At helgenkåringen av Olav i 1031 var vel så maktpolitisk som religiøst betinget, bestrider få.

Ingen ting av dette forringer det vesentlige, som er paradigmeskiftet. Mentalitetsendringen i folket var absolutt. Det kom aldri noe tilbakeslag.

Tusen år med kristendom er fortellingen om Norge.